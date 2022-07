Viviendas de transición para exreclusos de Chicago enfrenta oposición antes de comenzar a construirse

Chicago.- Un ambicioso desarrollo con el que se busca reducir el crimen en Chicago enfrenta desafíos antes de que empiece a construirse. Esto proporcionaría viviendas de transición para ex reclusos.

Ese proyecto es un terreno de cuatro acres que albergaría más de 250 apartamentos para ex reclusos en 48th y Kedzie. Es un lugar cubierto de vegetación que está junto a la línea naranja del tren de la CTA y a una tienda de comestibles en el sur de Chicago.

Se espera que el proyecto cueste $28 millones.

“No importa si nunca ha estado en prisión, puede tener una condena por un delito menor en sus antecedentes y la vivienda es difícil de obtener”, dijo Benny Lee fundador y director ejecutivo de National Alliance for the Empowerment of the Formerly Incarcerated.

La ciudad de Chicago estaba de acuerdo con el plan hasta que una planta de reciclaje de al lado expresó su preocupación.

La ciudad hizo lo mismo, rechazando la rezonificación, citando molestias de la planta de reciclaje como el tráfico, el ruido y el olor.

Brittini Flatley creció en el vecindario de Chatham en el sur de Chicago y siempre aspiró a un desarrollo en esa área de la ciudad.

“Todos están construyendo en ciertas áreas de la ciudad, pero no están llegando a los lugares que más lo necesitan y construyendo primero para la comunidad”, dijo Flatley.

Flatley estaba lista para comprar el terreno esta semana. Ahora, está tratando de ganar más tiempo, colgando sus sueños en un proyecto que, según ella, reducirá la violencia en Chicago y brindará esperanza, informó Fox 32 Chicago.

