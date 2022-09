Residentes de Avondale luchan por vivienda asequible en Belmont Triangle

Una remodelación local ha despertado la preocupación de algunos residentes de un barrio del noroeste de la ciudad. Temen que el desarrollo pueda obligarlos a salir de su vecindario de toda la vida y se incremente el desplazamiento urbano en el área.

“Queremos ver vivienda asequible para las personas que no pueden pagar rentas caras porque en muchos vecindarios quieren sacar a las personas para tumbar el lugar donde viven para renovarlo con casas modernas y lujosas”, dijo Loren Valcárcel, de 20 años, voluntario en la organización Palenque LSNA.

Valcárcel vivió en un edificio de cuatro pisos en Avondale por diez años, pero tuvo que irse junto con otros inquilinos en vista de que el casero vendió la propiedad y, dice, que no les avisó con tiempo de que tenían que dejar la unidad.

“El dueño nos dio a todos un papel que teníamos que firmar, que él ya nos avisó de que van a vender el edificio, pero esa era una trampa por si quisiéramos denunciar que nos diera más tiempo… Gracias a Dios, mi familia y yo encontramos otro lugar donde podemos estar estables”, mencionó Valcárcel.

La organización Palenque LSNA lidera la lucha que busca un modelo de vivienda totalmente asequible en el área del proyecto Belmont Triangle de Avondale, un vecindario en el que por muchos años han vivido comunidades polacas y latinas. Pero el al alto costo de alquileres e hipotecas está obligando a sus residentes de larga data a mudarse a otras áreas de la ciudad.

Según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, Avondale perdió más de 6,000 residentes latinos entre 2010 y 2020.

Organizadores y residentes de toda la vida del barrio dicen que quieren más reuniones en las que exista la oportunidad de tener una conversación abierta y que se escuchen sus demandas sobre lo qué se puede construir en ese espacio.

Los vecinos de la comunidad de Avondale han dicho a los defensores de vivienda que necesitan más programas para jóvenes, más lugares seguros para la juventud, más recursos para los estudiantes. “Hemos también escuchado de la comunidad y recolectado casi 600 peticiones que dicen ‘queremos vivienda asequible, una biblioteca y también queremos espacios verdes’, porque en Avondale hay muy pocos”, dijo Christian Díaz, director de vivienda de la organización Palenque LSNA.

El concejal del Distrito 30, Ariel Reboyras, en cuya área de jurisdicción se ubica el citado desarrollo, señaló en una conferencia reciente que no aceptaría el 20% de vivienda asequible en ese proyecto, denominado Belmont Triangle, y dijo que abogaría por un porcentaje mayor de unidades. Pero ahora que ha anunciado que no buscará la reelección y no se sabe si lo dicho será incumplido.

“Buscamos 100% de viviendas asequibles o lo más cercano a 100%… Entendemos que el 20% no sería suficiente y no sería algo equitativo para nuestra comunidad”, destacó Christian Díaz.

Impacto en la comunidad por varias generaciones

El anuncio del retiro de Reboyras cambia la dinámica, dice Díaz, y explica que lo que les preocupa a los vecinos de Avondale y organizadores de Palenque LSNA es que ese desarrollo vaya a tener un impacto en la comunidad por varias generaciones. Por ello prefieren que ya no se tomen decisiones sobre el proyecto hasta que se elija un nuevo concejal. “Lo que a nosotros nos gustaría ver es que no haya ningún cambio de zonificación, que no haya ninguna selección de desarrollador o propuestas hasta que veamos quién va a ser el nuevo o la nueva concejal de ese distrito”.

Aunque Reboyras no se a postule candidato para la elección de 2023, él va a permanecer en su puesto hasta mayo. “Nuestra preferencia es que no haya ninguna decisión pública, ninguna propuesta elegida hasta que tengamos un nuevo concejal…”, reiteró Díaz.

Según el municipio, Reboyras y el Departamento de Planificación y Desarrollo de Chicago están organizando sesiones comunitarias para determinar el futuro de casi cuatro acres del sitio delimitado por Belmont Avenue, Milwaukee Avenue y Pulaski Road en Avondale.

La Ciudad, que está facilitando la reurbanización bajo la iniciativa Invest South/West, no construirá en el sitio puesto que los 3.8 acres de terreno vacante son propiedad privada, la cual está valorizada en $15.5 millones.

Como parte del proceso, se afirma, Belmont Triangle deberá cambiar de zonificación comercial a uso mixto.

El concejal Reboyras tiene el poder de rechazar cualquier proyecto o desarrollo que se proponga porque el lote requiere un cambio de zonificación y la única persona que puede aprobar esa zonificación es el concejal, enfatizó Díaz. “La zonificación hoy en día solamente permite un nivel comercial y uno o dos niveles de residencias, aunque sea un lote privado. [Pero] ninguna propuesta seria va a ser para solamente tres pisos para un terreno tan grande. Aunque el desarrollo sea privado, la decisión sobre la propuesta y rezonificación de esa área es una decisión pública, que el público merece estar al tanto, merece suficiente tiempo para revisar las propuestas. Y como comunidad tenemos el poder de decidir qué es lo que se va a construir ahí”.

La Raza contactó a la oficina del concejal Reboyras para pedirle un comentario, pero no obtuvimos respuesta.

El Departamento de Planificación y Desarrollo de Chicago presentó en julio una solicitud de propuestas para desarrollar el terreno.

Se tiene previsto que los desarrolladores entreguen propuestas sobre el plan a la Ciudad el próximo 21 de octubre.

“A finales de octubre es cuando los desarrollos, las propuestas, deben ser entregadas, pero no es cuando las propuestas deben ser elegidas todavía, hay oportunidad de influir”, remarcó Díaz.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.