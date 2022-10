Leone Beach Park, refugio temporal para migrantes llegados a Chicago desde Texas

Un refugio temporal en el norte de Chicago es ahora el hogar de docenas de inmigrantes que llegaron en autobús desde Texas a esta ciudad. La mayoría de ellos son buscadores de asilo, hombres con familia en su país de origen y otros solteros.

La casa de campo de Leone Beach en el vecindario de Rogers Park es el albergue provisional de estos inmigrantes sudamericanos quienes, después de una larga travesía de varias semanas, lograron ingresar a Estados Unidos. Algunos dicen que huyeron de su país por cuestiones políticas y para escapar de la pobreza, y se arriesgaron a cruzar la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, toda Centroamérica y México y finalmente y el río Grande (Bravo), en la frontera de México y Estados Unidos. Todo ello en busca de un futuro mejor.

Antes de que llegara este grupo de migrantes, esa casa de campo en la orilla del lago del Distrito de Parques de Chicago se utilizaba como almacén y sala de descanso para los salvavidas durante el verano.

Hasta ahora, más de 2,000 inmigrantes han llegado a Chicago enviados en autobús por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, según funcionarios de la ciudad.

Campaña de donación para migrantes

La concejal del Distrito 49, Maria Hadden, está trabajando en la recaudación de donaciones para los buscadores de asilo que se alojan de manera provisoria en la casa de campo de Leone Beach Park, que se ubica en su jurisdicción.

El Distrito 49, además de albergue temporal, les proporciona comida y ha lanzado una campaña de recolección de artículos de primera necesidad y ropa nueva para los migrantes.

La campaña de donación del Distrito 49 incluye mantas, zapatos, medias, ropa interior para adultos, cepillos de cabello, biberones, pañales y más.

Los residentes de la ciudad pueden dejar sus donaciones en la oficina de la concejal Hadden en el 1447 W. Morse Ave., en Rogers Park, de lunes a jueves, de 9 am a 5 pm. Para más información llame al teléfono 773-338-5796.

Un portavoz de la oficina de la concejal del Distrito 49 indicó en una declaración dirigida a La Raza que “el Distrito 49, con el apoyo de fondos federales de emergencia, actualmente proporciona refugio temporal para 50 o 60 migrantes en Leone Beach Fieldhouse. Junto con la Ciudad, el Condado y el estado, nuestra oficina está trabajando para administrar la afluencia de personas”.

En la página www.chicago.gov/city/en/sites/texas-new-arrivals/home.html puede consultarse la lista completa de artículos que se aceptan en donación aceptados y allí también puede registrarse quien desee ayudar como voluntario.

Piden permiso de trabajo

Lugo Labrador, natural de Mérida, Venezuela, mencionó que lo que más necesita es tener un trabajo para enviar dinero a su familia, suplir sus necesidades básicas y labrarse un futuro mejor en este país. Lo que lo frena es no tener un permiso de empleo para trabajar legalmente.

El venezolano Alexander Reyes dijo que desde hace una semana llegó al refugio en Leone Beach Park. Contó que la travesía fue difícil y que lo que más extraña de su país es a su familia y su hijo de 12 años. “Por la vía que me vine fue bastante difícil cruzar la selva del Darién, pero ya estamos aquí, lo que más se necesita es un permiso de trabajo para empezar a trabajar y ayudar a nuestras familias”.

Gustavo Dudamel Amaro fue militar de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. El hombre, de 24 años, estuvo viviendo en Colombia antes de llegar a Estados Unidos.

Dudamel Amaro contó a La Raza que fue uno de los primeros que llegó a ese campo que funciona como albergue temporal para los migrantes venezolanos. “Como estoy yo acostumbrado a vivir, me tienen como un bebé. Me da pena más bien con ellos, nos dan desayuno, almuerzo, cena, tenemos dónde dormir, calefacción, dónde bañarnos… Para qué más, más bien somos demasiados privilegiados”.

El joven relató que tuvo que salir de Venezuela por persecución política, desde hace casi dos años: “Yo era militar y por no estar acorde a la situación, a las órdenes que me daban, tuve que irme. No volví al comando y allá te meten preso por desertor. Voy a pedir asilo político porque no puedo vivir allá”.

Dudamel Amaro quiere trabajar para sacar a sus padres y hermanos adelante. Él está en el albergue temporal de Leone Beach Park desde hace una semana y media. “Nosotros venimos mentalizados a trabajar, lo único que necesitamos es un permiso de trabajo”, enfatizó.

Para el exmilitar lo más difícil de la travesía fue cruzar la selva del Darién, México y Guatemala. “La selva del Darién por los peligros de la selva, ríos, acantilados, culebras, tigres, las mafias que están por allí también, paramilitares, guerrillas. México y Guatemala por toda esa cuestión de las mafias”.

“Nosotros atravesando la selva del Darién vimos dos veces violaciones a mujeres, un desadaptado, una persona que sea de por ahí de las mafias, ve una mujer que le gusta y abusa de ella y el que se intente interponer, muerto de una vez… Cuando sales a esa selva estás consciente de que todo puede pasar y que puedes perder la vida… En esa selva del Darién hay muchos muertos, lo que pasa es que nadie los va a buscar… Todo el mundo vio muertos por allí, pero qué va a hacer uno, ni los militares llegan allí, el que se murió, se murió”, remató Dudamel Amaro en entrevista con La Raza.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.