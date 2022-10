Una ofrenda de muertos engalana nueva exposición del Museo Field de Chicago

Según su cultura, creencia y tradiciones, las personas ven la muerte de diferente manera. Hay quienes se abstienen de hablar de ella por temor o tristeza. Otros la encaran honrando a sus seres queridos ya fallecidos con singulares ofrendas.

Con la nueva exposición titulada ‘La muerte: el mayor misterio de la vida’, el Museo Field examina la forma en que la muerte afecta el mundo natural y cómo la ven las distintas culturas.

A través de la presentación del Museo Field, el visitante aprecia diferentes perspectivas sobre la muerte y la vida a través del arte, la cultura y la ciencia. En ella además se destaca las diversas formas en que los humanos y los animales interactúan con la muerte.

Entre algunos de los atractivos de la exhibición se encuentran una réplica de una ballena hundida en el fondo del océano cuyo cuerpo proporciona nutrientes para las criaturas marinas vivas y una ofrenda que se levanta en el Día de Muertos en memoria de los seres queridos fallecidos.

La artista mexicana Norma Ríos Sierra ha hecho con sus propias manos ese altar de muertos que ahora los visitantes contemplan en el Museo Field de Chicago. Para Ríos Sierra tiene un significado especial porque honra a tres generaciones de su familia y en particular a su padre, que murió a causa del covid-19 en enero de 2021.

“Mi altar en el museo es algo muy personal para mí porque representa a tres generaciones de mi familia: bisabuelos, abuelos y el más importante mi papá, que falleció el año pasado de covid-19. Era muy pesada la pérdida porque él me ayudaba con todo, con las calaveritas, con mi trabajo, él siempre estaba allí a mi lado. Es un gran honor poder ponerlo en el altar en el museo, sé que está muy orgulloso y contento de que logré hacerlo”, contó Ríos Sierra, quien también es gerente de eventos culturales con la organización Palenque LSNA.

La exhibición trata de cómo se ve la muerte en todo el mundo, según la artista. “Tienen cosas de China, de África, de muchos diferentes aspectos de la muerte. Y en México, como nosotros celebramos en una manera tan diferente, me escogieron a mí para poner la ofrenda mexicana”.

Tom Skwerski, director de operaciones y exhibiciones del Museo Field, recuerda que tuvieron una exhibición de fotografías del Día de los Muertos hace varios años, pero que es la primera vez que tienen una ofrenda en el museo.

Ríos Sierra es residente de Logan Square y elabora y enseña a hacer vitrales, mosaicos, piñatas y calaveritas de azúcar, además da pláticas en escuelas y en diferentes organizaciones sobre el Día de Muertos.

Ella también ha elaborado altares comunitarios en los barrios de Logan Square y Hermosa por varios años.

‘La muerte es parte de la vida’

Los altares varían en cada región de México. Por ejemplo, dice Ríos Sierra, en algunas regiones usan mucha palma y en otras emplean mucha flor.

El altar de muertos de ella lleva los tradicionales elementos, como la sal, que simboliza la purificación, el agua, que presenta la pureza, las velas y el incienso, que se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus.

Adornan la ofrenda papel picado, frutas, flores de cempasúchil y un petate que se usa en muchas partes de México central y sur, que está colocado en el piso y cubierto de flores y es el camino al altar.

Al menos 10 fotografías de la familia de Ríos Sierra y de su padre Rubén Ríos Parra acompañan la ofrenda.

La madre de Ríos Sierra tejió cosas a crochet para el altar, una tía pintó la virgen, un tío hizo los marcos de madera y los artículos que se compraron en México fueron trastes y calaveras de barro, papel maché, calaveras elaboradas con chaquira y cera.

El tener su nombre y las fotografías de su familia en ese museo es un gran honor, enfatiza Ríos Sierra. “El altar ha sido hecho con mucha intención, yo quería que ellos me ayudaran, porque yo sé que era importante que fuera hecho por la familia y con la familia, pero todo lo hice yo con muchísima intención”.

El altar de muertos del Museo Field de Chicago, realizado por la artista Norma Ríos Sierra, forma parte de la exposición titulada ‘La muerte: el mayor misterio de la vida’. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

La artista mexicana dijo que recibió un estipendio del museo para elaborar el altar de muertos. Ríos Sierra quiso elaborar la ofrenda con materiales y objetos hechos en México por lo que viajó hasta ese país para comprar todo lo que necesitaba. “Tuve que someter una propuesta, una idea de mi proyecto, de lo que quería hacer, y me escogieron de los artistas que sometieron sus ideas. Todo lo que me pagaron lo usé para ir a México y comprar cosas, quería que fueran todas auténticas, me enfoqué en comprar todo hecho a mano, mi familia también me ayudó en hacer las cosas”.

El Día de Muertos es una de las celebraciones mexicanas más significativas que busca honrar y celebrar la vida de los que han muerto y se festeja el 2 de noviembre.

“Para los mexicanos la muerte es parte de la vida, lo único seguro que tenemos es que no vamos a estar aquí para siempre”, menciona Ríos Sierra. “Aunque yo no sé qué pasa cuando nos vamos, yo sé que lo importante es vivir la vida día a día y hacer todo lo posible para que cuando uno no esté aquí nos sigan recordando, que dejemos algún tipo de memoria, algo bonito que la gente quiera seguir recordando”.

La exposición organizada por el Museo Field inició el 21 de octubre y culminará el próximo 27 de agosto de 2023.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.