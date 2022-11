Migrantes recién llegados a Chicago celebrarán por primera vez el Thanksgiving

Luis Palma, de 25 años, dice haber escuchado hablar de una celebración a la que llaman Acción de Gracias.

“Parece que es como una celebración que hacen como agradecimiento, pero no sé a quién, no sé si es directamente a Dios, no sé de verdad hacia quién es, pero sí he escuchado que hacen una celebración que le dicen Acción de Gracias”, mencionó Palma en entrevista con La Raza.

Palma es originario de Venezuela, país donde no se festeja el Día de Acción de Gracias, así que será la primera vez que este joven junto con otros migrantes recién llegados a Chicago lo celebren en Estados Unidos.

El Día de Acción de Gracias es una de las festividades más importantes en Estados Unidos en la que las familias o amigos se reúnen para celebrar y agradecer por la libertad que disfrutan, por los alimentos, el hogar, entre otras cosas.

“Es la primera vez que escucho de esa celebración porque nunca estuve en este país. Es la primera vez que voy a celebrar el Día de Acción de Gracias”, dijo el venezolano Tomás Fernández.

Palma y Fernández son dos de un total de 18 migrantes que actualmente se refugian en la Iglesia Metodista Unida Adalberto en el barrio de Humboldt Park.

La pastora de la iglesia, Jacobita Cortés, dijo a La Raza que está organizando una cena por el Día de Acción de Gracias para estos migrantes, el próximo viernes 25 de noviembre alrededor de las 5 pm. “Estoy organizando lo que es una cena de celebración para el viernes 25 de noviembre, porque ya la mayoría de los que están aquí conmigo ya están trabajando. Vamos a hacerlo el viernes por la tarde y no va a ser solamente una cena, sino también un mensaje de lo significa para nosotros este día, el Día de Dar Gracias”.

La reverenda Cortés destacó que su iglesia ha recibido a más de 100 migrantes hasta ahora, pero que una vez que ellos encuentran trabajo se van porque alquilan sus apartamentos.

Actualmente están buscando lugares para rentar que sean asequibles para los migrantes que trabajan y que ya pueden alquilar un espacio.

“Si alguien tiene un sótano, un ático, conoce de un apartamentito que ellos puedan rentar, ellos están listos para rentar, solo les pedimos que sean accesibles con los depósitos, que lo puedan ir pagando a través de la renta, porque para tener renta y depósito es a veces complicado”, destacó la reverenda Cortés.

No faltará un rico pollo, arroz, ensalada, algún platillo venezolano en la cena de Acción de Gracias y habrá un mensaje, dijo Cortés. “Vamos a tener una escritura, una breve reflexión, vamos a dar gracias por los alimentos… Vamos a hablar de lo importante que es compartir, no solamente ahora que tenemos el Día de Dar Gracias”.

El Ejército de Salvación

Por su parte, los migrantes que están en el albergue Shield of Hope del Ejército de Salvación recibirán la misma cena de Acción de Gracias en el Freedom Center, por lo que el punto de reunión para la comida es en ese centro.

Según el Ejército de Salvación, la cena será preparada por un conocido líder en hospitalidad que preparará comida para la comunidad y los migrantes. Habrá pavo, puré de papas y más.

Involucrarlos en la cultura

Ana Gil García, directora ejecutiva de la Alianza de Venezolanos en Illinois, dijo que se preparan para ofrecer una cena por el Día de Acción de Gracias a 500 migrantes venezolanos, 200 niños y 300 adultos, los cuales reciben albergue temporal en Hotel Holiday Inn Chicago O’Hare.

“Se van a preparar los pavos, vamos a tener los voluntarios que van a venir a decorar y vamos a contarles la historia del significado de ‘Thanksgiving’, eso es los más importante de esta actividad, es una manera de involucrarlos en la cultura, sobre todo porque ‘Thanksgiving’ es el ‘holiday’ que tiene mayor significado en este país”, destacó Gil García a La Raza.

Además de ofrecer una rica cena ese día, la Alianza de Venezolanos en Illinois con el copatrocinio de otras organizaciones locales, aspira a enseñar a los migrantes qué significado tiene el Día de Acción de Gracias. “Vamos a llamar por mesa para que digan a qué le van a dar las gracias. Nosotros como organización vamos a poner de ejemplo lo que hacemos, el ritual que existe, qué fue lo que sucedió, cómo se unieron las comunidades de indígenas con los colonos y a los niños se les va a dar para que dibujen, para que pinten, ese es el tipo de actividad que se va a desarrollar”.

La cita en el Hotel Holiday Inn Chicago O’Hare, en Cuberland, por el Día de Acción de Gracias se realizará el próximo sábado 19 de noviembre a las 4:30 pm.

