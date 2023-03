Balean a un guardia de seguridad durante robo a un banco en el centro de Chicago

Chicago.- Un guardia de seguridad fue baleado y herido el jueves por la tarde durante un robo a un banco en el centro de la ciudad.

El robo ocurrió en la sucursal del banco Fifth Third ubicado en el 1 sur Wacker Dr., en la calle Madison, según el FBI.

Según la Policía de Chicago, el sospechoso salió de la sucursal bancaria y el guardia de seguridad, de 59 años, lo enfrentó. El hecho ocurrió a las 2: 59 pm.

El sujeto disparó y el guardia de seguridad fue rozado en la mano derecha por una bala. El guardia de seguridad sacó su arma y le disparó al sospechoso, pero la bala no lo alcanzó, dijo la policía.

El guardia de seguridad se negó a recibir atención médica.

El sospechoso salió corriendo hacia el este por la calle Madison.

En lo que respecta al banco, se vieron numerosos orificios de bala en las puertas giratorias de vidrio de la entrada.

Había marcadores en el suelo para al menos una docena de casquillos de bala. Las personas que trabajan en el edificio dijeron que escucharon entre 20 y 25 disparos y salieron corriendo para averiguar qué estaba pasando.

El jueves por la noche, el FBI emitió una foto de vigilancia del ladrón de bancos.

El sospechoso que es descrito como un hombre afroamericano de 5 pies y 7 pulgadas, llevaba una chaqueta negra con capucha, una máscara, guantes de invierno y jeans azules. En la fotografía se le ve al sujeto sosteniendo un arma.

Hasta el momento, no se sabe si el sospechoso del robo se llevó algo del banco.

En un comunicado, Fifth Third Bank indicó: “En este momento no podemos hablar sobre los detalles del incidente, pero la seguridad de nuestros empleados, clientes y el público es nuestra mayor preocupación. Estamos cooperando plenamente con las autoridades”.

Con información de CBS2 Chicago.

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.