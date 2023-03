Comienza la votación temprana para la segunda vuelta de las elecciones municipales de Chicago

Chicago.- La votación temprana para la segunda ronda de las elecciones municipales inició el lunes en los 50 distritos electorales de Chicago.

Desde el lunes 20 de marzo hasta el día de las elecciones de segunda vuelta, el próximo martes 4 de abril, los votantes podrán ejercer su derecho a voto.

Los dos candidatos a la alcaldía, Brandon Johnson y Paul Vallas se disputarán la alcaldía de Chicago, después de evitar un segundo mandato de la alcaldesa Lori Lightfoot, que ocupó el tercer lugar en las elecciones municipales del pasado 28 de febrero.

También hay 14 escaños a disputarse en las urnas para el Concilio Municipal de Chicago este 4 de abril.

A partir del 20 de marzo, los electores pueden votar anticipadamente en cualquiera de los 50 distritos electorales o en los dos sitios del centro de la ciudad.

Cada sitio también tiene un buzón para las boletas electorales de votación por correo.

Las urnas están abiertas de lunes a viernes de 9 am a 6 pm, los sábados de 9 am a 5 pm y los domingos de 10 am a 4 pm.

Y el día de las elecciones el 4 de abril, de 6 am a 7 pm.

Para saber cuáles son los lugares de votación ingrese a la liga: https://chicagoelections.gov/en/home.html

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.