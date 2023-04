El superintendente interino de la policía de Chicago, Eric Carter anuncia su jubilación tras tres décadas de servicio

Chicago.- El superintendente interino de la policía de Chicago, Eric Carter, anunció su retiro el jueves después de 30 años en el departamento.

El retiro de Eric Carter será efectivo el 15 de mayo. Ese mismo día de la jubilación de Carter, el alcalde electo, Brandon Johnson, asumirá el cargo.

“Créanme cuando digo que esta decisión no fue fácil”, escribió el superintendente, Eric Carter, en un correo electrónico dirigido a los oficiales del Departamento de Policía de Chicago (CPD). “Durante casi cuatro décadas, he vivido una vida de servicio y sacrificio a nuestro país y a esta gran ciudad; y no cambiaría estos años por nada.”

Carter declaró su intención de dejar el departamento a fines de 2022 y reiteró ese deseo a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, y al alcalde electo, Johnson.

El superintendente CPD, Eric Carter, trabajará con el alcalde electo, Brandon Johnson, para garantizar la estabilidad del departamento mientras continúan buscando un nuevo superintendente permanente.

Eric Carter fue nombrado Superintendente Interino, después de que el entonces superintendente, David Brown, renunciara al cargo en marzo.

Carter, se desempeñó anteriormente como primer superintendente adjunto desde julio de 2020 hasta marzo de 2023, el segundo rango más alto en la cadena de mando de CPD.

Con información de WGN y ABC7 Chicago.

