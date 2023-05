Difunden cita falsa de Chelsea Clinton sobre una iniciativa mundial de vacunación infantil

Resumen SciCheck: Una iniciativa internacional llamada “La gran puesta al día” busca aumentar la vacunación entre niños que no recibieron las vacunas de rutina durante la pandemia del covid-19. Al describir el proyecto, Chelsea Clinton no dijo que era hora de “vacunar a la fuerza a cada niño no vacunado en EEUU”, ni el proyecto impondrá vacunas obligatorias, contrariamente a lo que se afirma.