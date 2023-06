Algunos vecinos de Belmont Cragin se oponen al festival de música Re:SET en Riis Park 

Un festival de música de tres días en Belmont Cragin está programado para realizarse a mediados de junio en Riis Park y ya se han vendido más de 20,000 boletos. Pero algunos residentes del barrio no quieren que se lleve a cabo porque aseguran que no se escuchó la opinión de la comunidad.

Este festival de música planeado para celebrarse del 23 al 25 de junio en Riis Park fue aprobado en tiempos del ahora exconcejal Ariel Reboyras. Los promotores de AEG Presents comenzaron a vender boletos desde febrero.

Representantes de AEG se reunieron por primera vez con los vecinos el 11 de mayo para explicarles sus planes para el festival.

“Cuando tuvimos nuestra reunión el 11 de mayo ellos dijeron que vendieron casi 21,000 boletos”, señala Fabián Cisneros, gerente de vinculación comunitaria y desarrollo económico de la organización Northwest Side Community Development Corporation.

Vecinos de Belmont Cragin aseguran que no se les consultó sobre la realización del festival de música en Riis Park, ubicado en 6100 W. Fullerton Ave. También les preocupa la falta de estacionamiento, la seguridad y los ruidos molestos durante el evento.

La concejal del Distrito 30, Ruth Cruz, escribió una carta a los vecinos del área en la que se pronunció en contra del festival de Música Re:SET en Riis Park.

“Este festival está causando preocupaciones significativas para muchos locales sobre la contaminación acústica, el daño a nuestros espacios verdes, la seguridad pública y los problemas de estacionamiento. Es por estas razones que debo solidarizarme con la comunidad y negar mi apoyo a este evento”, informó Cruz en un comunicado.

En la misiva de Cruz también se lee que “el festival recibió una carta de apoyo del exconcejal del Distrito 30 Ariel Reyboyras, y todos los permisos ya fueron aprobados [antes de que Cruz asumiera el cargo]”.

Según una declaración de Michele Lemons, portavoz del Distrito de Parques de Chicago, todas las solicitudes deben pasar por el proceso de permiso antes de obtener la aprobación del Distrito de Parques. “Conforme a las características que se ofrezcan durante el evento, es posible que los organizadores deban obtener aprobaciones de permisos adicionales de otras agencias de la ciudad antes de que el Distrito de Parques pueda emitir un permiso”.

Entre otras cosas, se lee en la carta que el Distrito de Parques de Chicago también requiere que el organizador de eventos a gran escala realice actividades de divulgación para involucrar a las partes interesadas de la comunidad.

Rafael Delgado lleva a sus nietas al Riis Park para que se diviertan en los juegos infantiles. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

¿Qué dicen vecinos y comerciantes?

Rafael Delgado lleva a sus nietas al Riis Park para que se diviertan en los juegos. Él está de acuerdo en que se lleve a cabo el festival, porque dice que se alegra el ambiente con la música y la comunidad pasa un momento agradable. “Lo veo bien, son solo tres días, no ocupan todo el parque y aquí también se celebra el festival cubano. Es bueno que la gente se divierta ahora que viene el verano, para mí está perfecto”.

Vendiendo antojitos mexicanos, encontramos a Patricia Sánchez. Ella ha tenido su negocio en el parque por al menos 12 años. Sánchez no quiere que se realice el festival de música Re:SET. “Nosotros no estamos de acuerdo con el festival, no hay estacionamiento y no vamos a poder venir a vender, la gente se está quejando de que van a dejar basura y de que el parque va a estar cerrado varios días antes, durante y después del evento”.

Sánchez se refiere a que antes de que se lleve a cabo el evento musical, los organizadores usan días previos para armar el escenario y colocar los equipos y después del festival hacen lo propio para desarmar todo.

Saúl Reyes acude todos los días al Riis Park con sus cuatro hijos, a él le gusta que jueguen en el parque. Reyes se opone al festival Re:SET. “No apoyo el festival porque no puedo traer a mis niños esos días al parque. No me gusta exponer a mis hijos a que vean personas borrachas, tomando cerveza, fumando, dejan todo sucio”.

Muchos de los residentes del barrio no quieren el festival, al menos eso lo indica una petición que, según Fabián Cisneros, ha logrado recabar 850 firmas de vecinos que se han opuesto al evento musical. También en una audiencia vecinos votaron en contra del festival.

Cisneros dice que una de las principales razones por las cuales residentes se oponen es porque no se ha escuchado la opinión de la comunidad. “Los residentes dijeron que ellos no quieren el festival porque los organizadores han estado planeando esto por más de un año y todavía no han hablado con los residentes si quieren o no el evento”.

En tanto, el futuro de ese evento de música aún es incierto, ya que el Distrito de Parques todavía está revisando el permiso de AEG.

La Raza contactó a AEG Presents que organiza el festival Re:SET pero no obtuvo respuesta antes del cierre de edición.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.