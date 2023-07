Organización local organiza un día de actividades en el centro de Chicago para jóvenes del sur y oeste de la ciudad

Chicago.- Al menos 1,000 Jóvenes del oeste y sur de la ciudad disfrutaron de un sábado lleno de diversión en el centro de Chicago.

Nathaniel Viets-VanLear, es el director de desarrollo juvenil de ‘My Block, My Hood, My City’, la organización sin fines de lucro que presentó el sábado su primer ‘Día en el centro de Chicago’.

Los jóvenes están muy emocionados de explorar su ciudad, dijo Viets-VanLear.

La organización trabaja para brindar más oportunidades a los jóvenes de la ciudad.

“Es un tema loco con el que se enfrenta Chicago, ya que muchos de sus jóvenes nunca han estado en el centro de la ciudad”, dijo Viets-VanLear.

Con edades comprendidas entre los 13 y los 22 años, cada visitante del Loop recibió una tarjeta de regalo de $50 para explorar la ciudad.

“Una organización como My Block es muy importante porque ofrece oportunidades a los estudiantes y brinda más recursos a las comunidades. La mayoría de los estudiantes no pueden ver el centro de la ciudad con frecuencia y My Block les brinda esa oportunidad a los estudiantes”, dijo Damarion Spann.

Los adolescentes visitaron algunos de los sitios más icónicos de la ciudad y dijeron que se sienten animados por esta oportunidad única.

Con información de ABC7 Chicago

