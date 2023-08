Primer día de regreso a clases para los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago

Chicago.- Miles de estudiantes de las Escuelas de Chicago regresaron el lunes por la mañana a su salón de clases.

El personal del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés) dio la bienvenida a los niños en todas las escuelas públicas de la ciudad.

En su primer día de regreso a clases, los estudiantes de la Escuela Primaria Bleider ubicada en el 3151 W. Walnut St. en East Garfield Park tuvieron invitados especiales para darles la bienvenida como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, el director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) Pedro Martínez y la presidenta de CTU, Stacy Davis-Gates.

“Amo a Beidler”, dijo la madre Melissa Ware. “Creo que es una gran escuela. Me alegro de haber traído a mis hijos aquí”.

“Puedo ver a mis maestros que no he visto durante el verano”, dijo Zahavi López, estudiante de cuarto grado.

Una preocupación este año es el aumento de las temperaturas esta semana. Pero no es lo único, puesto que falta resolver tanto la escasez de maestros en todo el estado como de conductores de autobuses de CPS.

Según Pedro Martínez, las Escuelas Públicas de Chicago están preparadas para la ola de calor y dijo que cada salón de clase tiene una unidad de aire acondicionado. “Seguiremos atentos a cualquier escuela que tenga problemas”, dijo Martínez.

En cuanto a la escasez de conductores de autobuses. CPS cuenta con un poco menos de la mitad de los conductores de autobuses requeridos, por lo que solo pueden transportar a 7,100 estudiantes diversos y estudiantes en viviendas temporales.

También se ha ofrecido viajes gratis en el primer día de clases tanto en autobuses como en trenes de la CTA. La oferta está disponible para estudiantes en los grados k-12 e inscritos en las Escuelas Públicas de Chicago, escuelas chárter y escuelas privadas respectivamente.

El alcalde Brandon Johnson también visitó la Escuela Primaria Brighton Park y la Escuela Secundaria Kenwood Academy. Johnson asistió por tarde a un evento de regreso a clases.

“Es un momento emocionante, el primer día de clases, es uno de los momentos más emocionantes de todo el año”, dijo el alcalde Johnson.

Este año escolar inició antes de lo acostumbrado. Y es que las Escuelas Públicas de Chicago tradicionalmente comenzaban después del fin de semana del Día del Trabajo.

Pero los miembros de la junta el año pasado optaron por un nuevo horario. El fin es alinear su calendario académico con otros distritos suburbanos.

Con información de ABC7 Chicago

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.