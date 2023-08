“Podemos tener un gran impacto en la experiencia y la oportunidad de los jóvenes”: Juan Salgado

El rector de los Colegios Comunitarios de Chicago (City Colleges of Chicago, www.ccc.edu), Juan Salgado, recibió en días recientes reconocimientos a su trayectoria de liderazgo, entre ellos el premio Maclovio Barraza de parte de la organización UnidosUS. La Raza conversó con Salgado sobre los programas y opciones que los Colegios Comunitarios de Chicago ofrecen a la comunidad y que han recibido reconocimiento a escala nacional. Destacan, de acuerdo con Salgado, los esquemas que permiten a estudiantes matricularse gratis con la beca Star Scholarship y los que ofrecen opciones a estudiantes indocumentados y a personas que buscan capacitación en habilidades técnicas y profesionales, entre otros.

¿Qué significa para ti haber recibido el Premio Maclovio Barraza de UnidosUs y qué es lo que esa organización considera clave de tu trabajo para el avance de la comunidad latina?

Como sabes, tengo una historia de trabajar dentro de la comunidad Latina durante mi tiempo con Proyecto Resurrección y el Instituto del Progreso Latino, y fui presidente de la junta de la Coalición de Illinois Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) casi 9 años. Y ahora en lo educativo con los Colegios Comunitarios… Yo siempre le he dado mucha importancia al trabajo de UnidosUS, al trabajo de compartir con otros compañeros y otros líderes, estar en solidaridad, trabajar para el mejoramiento de leyes y condiciones, no solo localmente sino también en otras localidades. Fui parte de la mesa directiva de UnidosUS, como Maclovio, y creo mucho en la misión y el impacto que tiene.

¿Qué de lo que están haciendo actualmente los Colegios Comunitarios de Chicago es un ejemplo que otras ciudades y otros estados, otros colegios comunitarios, podrían seguir para mejorar y ampliar sus servicios?

Como institución, te voy a dar unos ejemplos que yo creo que son grandes e importantes. Primero, reconocido por el Departamento de Educación nacional, el trabajo que estamos haciendo con nuestras escuelas públicas. Sabemos que nosotros, como Colegios Comunitarios, podemos tener un gran impacto en la experiencia y la oportunidad de los jóvenes que aún están en la secundaria, en las Escuelas Públicas de Chicago, en su segundo, tercero y cuarto año. Y allí podemos traer el currículo, podemos traer cursos, certificaciones que existen en la industria, y nuestros jóvenes pueden tener la experiencia y ganar el crédito y avanzar por medio de los Colegios Comunitarios. Ese trabajo se está haciendo en una forma organizada, sistemática y ha agarrado la atención del Departamento de Educación, nacionalmente, y es un ejemplo para seguir. El otro es el trabajo que estamos haciendo para asegurarnos de que la educación no termine con familias o estudiantes con mucha deuda. El presidente Biden está viendo cómo cancelarla. ¿Y cómo lo hacemos en los Colegios Comunitarios? Pues mira, nosotros primeramente no hemos incrementado la matrícula, el costo, en ocho años y en mis seis años de estar aquí no lo hemos hecho. Y hemos creado programas de Colegio Comunitario gratis, completamente gratis, como es el Star Scholarship, donde si sacas un promedio de B en las Escuelas Públicas de Chicago el Colegio Comunitario es completamente gratis. Y esto lo estamos haciendo también para estudiantes que no tienen documentos. Si eres residente, estás en las Escuelas Públicas, sacas una B, y aunque no tengas documentos en los Estados Unidos de América, de todos modos tienes la beca de Chicago Star. Nuestros dreamers están pudiendo tener acceso como cualquier otro estudiante. Esto es algo que nos da mucho orgullo. Pero no solo eso, hemos lanzado un programa que llamamos ‘Listos para el futuro’, hemos identificado varios programas en donde hay buenas oportunidades en el mercado que no requieren título de asociado, que no requieren de una licenciatura. Es una carrera corta que te puede dar acceso a oportunidades económicas muy buenas. Y esos programas los hemos amplificado y los hemos hecho gratis para personas que son residentes de la ciudad de Chicago, mayormente adultos que quieren mejorar las posibilidades para sus familias. Son programas específicos que hemos lanzado de gran utilidad. Y, por último, la forma en que estamos apoyando a nuestros estudiantes, no solo académicamente sino también con apoyos. ¿Qué tipo de apoyo? Ya tenemos capacidad para proveer comida, con un convenio con Chicago Food Depository, en cada uno de nuestros colegios. Tenemos personal que puede ayudar a los estudiantes si tienen necesidad de vivienda. Tenemos apoyos para la salud mental dentro de nuestras oficinas, pero también ahora 24 horas por día, 7 días por semana, nuestros estudiantes pueden llamar a alguien cuando tengan una necesidad de mejoramiento de salud mental. Para nuestros estudiantes indocumentados tenemos una persona en cada colegio que está allí para orientarlos, guiarlos. Nos estamos enfocando en las necesidades de cada estudiante y eso también está agarrando la atención nacional.

En Chicago persiste la inseguridad y la violencia que afectan a muchas zonas. ¿Cuál crees tú que es el papel de las instituciones educativas en la creación de una comunidad más segura?

Obviamente, la educación es clave. Jóvenes que tienen una visión y están en el camino de mejorar sus posibilidades, ellos no van a estar envueltos en actividades que pueden perjudicar sus sueños. Entonces tenemos que asegurarnos de que estos jóvenes tengan sueños y que esos sueños estén apoyados y que realmente ellos crean que esos sueños se pueden realizar. Y ahí está la clave. A veces nuestros jóvenes, si los ves envueltos en violencia o actividad criminal, en parte es porque han perdido la esperanza… Pero Chicago tiene un resto de oportunidad…, en muchas industrias, en finanzas, en salud, lo ves en el transporte, el aeropuerto es como una ciudad con tanto empleo. Hay oportunidad, pero esos estudiantes tienen que creer profundamente que esa oportunidad es para ellos y ahí es en donde está la institución educativa. Nosotros tenemos que llegarles en diferentes maneras. Te voy a dar dos ejemplos que estamos haciendo ahorita en los Colegios Comunitarios. Uno es que hemos decidido asignar personal para ayudar a jóvenes que están en nuestras secundarias a encontrar la carrera de su interés en los Colegios Comunitarios. Tenemos lo que se llama navegadores, navegadoras, que están en más de 85 escuelas. De esas 85, estamos en cada escuela alternativa en donde los estudiantes que han dejado la secundaria tienen su segunda oportunidad para terminarla, estudiantes que han batallado un poquito más en su camino educativo. Estamos ahí, ayudándoles a navegar para que sepan que esas carreras son para ellos, para que las escojan y para que sigan adelante. Le hemos dicho a cada uno de estos estudiantes de nuestras escuelas alternativas que ellos tienen una beca completa con los Colegios Comunitarios, no tienen que sacar promedio de B como los estudiantes que están en las escuelas públicas en general. Ellos simplemente tienen que decidir que van a seguir sus estudios… Eso es un esfuerzo que estamos haciendo. El otro es algo que estamos haciendo con adultos que están, vamos a decir, en pandillas o envueltos en actividad que puede resultar que ellos vayan a la cárcel. Eso lo estamos haciendo asociados con organizaciones en la comunidad. Ellos identifican a esos estudiantes, crean un grupo de apoyo… y traen a esos estudiantes a nuestros colegios los fines de semana para que nosotros los capacitemos en soldadura, en manufacturas, operación de máquinas. Tenemos varios programas que hemos lanzado en donde esos estudiantes vienen los fines de semana para estudiar con muchos apoyos… Entonces este tipo de esfuerzo tienen que ser intencional y tiene que existir para que podamos mejorar la situación de seguridad.

Finalmente, ¿qué mensaje le darías a un joven que está en la secundaria o que la terminó pero todavía no sabe qué hacer para motivarlo a continuar su educación?

Yo le diré que se matricule en una institución educativa, preferiblemente en los Colegios Comunitarios de Chicago. ¿Por qué? Porque cuando haces eso entras a un ambiente en donde hay muchas personas que te van a ayudar: consejeros, maestros, tutores, administradores, empleadores, universitarios. Todas estas instituciones y personas están conectadas a los Colegios Comunitarios, son nuestros empleados, son nuestros socios y colaboradores. Entonces cuando tú entras a estas instituciones, tú tienes acceso a un mundo de oportunidad mucho más grande que el que tienes el día de hoy. Aun si no sabes lo que quieres hacer, nosotros somos un lugar que te puede ayudar en ese camino para determinar cuál es el próximo paso, la oportunidad que puede ser buena para ti. Entonces, no duden en venir, nosotros creemos en cada uno de ustedes y en los Colegios Comunitarios tenemos tanta variedad de programas que hay algo aquí qué va a ser de tu interés y para tu mejoramiento. Entonces entra, matricúlate y avanza dentro del sistema de Colegios Comunitarios. Si no entras, no tienes acceso a todo esto y estás dejando oportunidades para tu mejoramiento y para tu futuro en la mesa.

Y, como indicaste, esto puede ser a bajo costo o sin costo, según sea el caso. El costo de la educación superior espanta a muchos, como sabemos, pero en este caso no es así.

No es así y nosotros tenemos tanta flexibilidad. Tú puedes matricularte y ponerte un plan de pagos mensualmente. Y eso si hay costo, muchos de nuestros programas no tienen costo y los que sí tienen costo son de bajo costo. Entonces no se espanten, primero infórmense, vengan, apliquen a todo lo que hay de asistencia que proviene del gobierno federal, el gobierno estatal y los Colegios Comunitarios de Chicago. Cuando veas tu paquete vas a ver que el costo no es tan alto.

