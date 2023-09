Video viral repite afirmación falsa sobre las vacunas y dolencias visibles

A pesar de la falta de pruebas, sigue vigente la afirmación generalizada de los grupos antivacunas de que las vacunas contra el covid-19 han provocado la aparición repentina de dolencias visibles, la más común, colapsos.

A lo largo de los años hemos desmentido varias versiones de esta afirmación, entre ellas, que los atletas se están desmayando a un ritmo mayor que antes debido a las vacunas contra el covid-19 (no es así), y que la gente está muriendo repentinamente debido a coágulos de sangre causados por las vacunas como parte de un complot para despoblar el mundo (no es así).

Esta vez la afirmación ha sido reenvasada en un video de TikTok que ha obtenido más de 2 millones de reproducciones y ha sido copiado en otras plataformas, incluida Facebook.

El video combina imágenes de Candace Owens, John MacArthur y Ice Cube, quienes han expresado su oposición a las vacunas, con imágenes de una docena de personas con algún tipo de problema médico. Owens es una comentarista política conservadora y conocida activista antivacunas; John MacArthur es un pastor de una megaiglesia que desafió las órdenes de sanidad pública durante la pandemia y proporcionó a sus seguidores formularios de exención religiosa para las vacunas; e Ice Cube es un rapero que afirma que se le han negado oportunidades por no vacunarse contra el covid-19. Ninguno de los incidentes que aparecen en el video han sido relacionados con las vacunas.

Repasaremos cada uno de los ejemplos del video:

Guardia real: El video comienza con una ráfaga rápida, de tres segundos de duración, de clips que muestran a varias personas cayéndose y una imagen del actor Jamie Foxx (hablaremos de él más tarde). El primer fotograma muestra a un guardia real británico desmayado mientras vigila el féretro de la reina Isabel II en 2022.

El incidente se produjo sobre las 12.30 de la madrugada de la primera de las cinco noches en las que la reina estaba siendo velada.

“Un miembro de la vigilancia se sintió indispuesto temporalmente y tuvo que retirarse de la vigilia”, declaró entonces la Cámara de los Lores a Newsweek.

El agente no especificó la causa del incidente, pero los guardias hacen turnos de seis horas para que el féretro esté atendido las 24 horas del día. No es infrecuente que los guardias se desmayen en medio de ceremonias: al menos tres se desmayaron en junio mientras ensayaban para el desfile de cumpleaños del Rey Carlos bajo un calor de casi 90 grados.

Durante los preparativos de la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011, el periódico británico Daily Express publicó una noticia con el titular: “Guardias reales a los que enseñan cómo desmayarse”. El artículo explicaba que los guardias deben “desmayarse manteniendo la compostura”, cayendo hacia delante en lugar de hacia atrás.

Billy Mott, sargento mayor e instructor jefe de la boda, recomienda a los guardias que empiecen el día corriendo unos ocho kilómetros, desayunando bien, bebiendo mucha agua y “moviendo mucho los dedos de los pies y tensando las pantorrillas” para evitar desmayarse mientras permanecen en posición durante horas.

“Si te apoyas en los talones, la sangre no fluye de vuelta al cerebro”, dijo Mott. El comandante Dai Bevan, que también participó dirigiendo la comitiva de la boda, dijo que hace ecuaciones mentalmente para mantenerse alerta y evitar desmayarse.

En 2022, el ejército británico estudió los desmayos de guardias haciendo que 10 de ellos llevaran chalecos de alta tecnología para recoger datos fisiológicos durante un evento que tuvo lugar en junio.

“Los soldados en desfiles en lugares calurosos tradicionalmente han sido entrenados para balancearse hacia adelante y hacia atrás o apretar los músculos y asegurarse de que están completamente hidratados”, escribió el Ejército en una publicación sobre el estudio, explicando cómo se entrena a los guardias para evitar desmayos.

Comediante: A continuación se muestra un clip en el que se ve a la comediante Heather McDonald desmayarse en un escenario durante un espectáculo en Tempe, Arizona, en febrero de 2022.

McDonald estaba haciendo una broma en la que empezaba diciendo que se había vacunado contra el covid-19 y luego, en cuestión de segundos, se cayó al suelo.

Este incidente ha sido utilizado ampliamente por los activistas antivacunas para afirmar que existe una conexión entre las vacunas y el colapso repentino, pero McDonald se ha pronunciado desde el principio explicando que su caída no tuvo nada que ver con las vacunas.

Concursante de “American Idol”: Otro clip breve en esta sección muestra a Funke Lagoke, concursante del programa de telerrealidad “American Idol”, desmayarse mientras escucha los comentarios de los jueces en marzo de 2021.

Al parecer, fue hospitalizada por deshidratación y al día siguiente escribió en Instagram sobre el incidente. No mencionó las vacunas.

Meteoróloga en Los Angeles: El primer ejemplo largo del video muestra a Alissa Carlson, meteoróloga de la filial de CBS en Los Ángeles, KCAL News, desmayarse durante un noticiero el 18 de marzo.

Sobre el clip incluido en el video de TikTok un texto dice: “METEORÓLOGA SE DESMAYA EN DIRECTO POR TELEVISIÓN”.

Es cierto que Carlson se desmayó en la televisión, pero no hay nada que sugiera que el episodio estuviera relacionado con las vacunas.

Más bien, según explicó Carlson después, tiene una válvula cardíaca defectuosa y le han diagnosticado síncope vasovagal, que causa desmayos debido a una reacción exagerada del organismo a determinados desencadenantes.

“Tengo un historial de desmayos”, dijo Carlson a los presentadores de “CBS Mornings” el 21 de marzo. “Es solo que cuando tienes visibilidad en una plataforma pública, a veces ocurre y ahora la gente lo ha visto”, dijo refiriéndose a los clips de su incidente que han estado circulando por internet.

Carlson informó de que su médico atribuyó el episodio a un síncope vasovagal y en ningún momento mencionó las vacunas.

Analista de fútbol: A continuación se muestra un clip en el que se ve al analista de fútbol de ESPN Shaka Hislop desmayarse justo antes de un partido el 23 de julio.

Al día siguiente, Hislop, con aspecto saludable, publicó un video diciendo: “Vaya, eso fue incómodo”.

Agradeció a su familia, amigos y fans por su apoyo. “De vez en cuando la vida te da un momento para detenerte y este fue el mío”, dijo Hislop, añadiendo que “buscaré la mejor opinión médica que pueda conseguir y escucharé lo que mis médicos tengan que decir”.

Hislop no ha facilitado información actualizada sobre las posibles causas médicas de su colapso, pero nada indica que estuviera relacionado con las vacunas.

Oficial de salud danesa: El siguiente clip muestra el desmayo de Tanja Erichsen, oficial de salud danesa, durante una conferencia de prensa en abril de 2021.

Con anterioridad habían circulado afirmaciones falsas de que Erichsen habia sufrido una reacción a las vacunas contra el covid-19. Pero, como escribió el sitio web danés de verificación de datos TjekDet en 2021, Erichsen ni siquiera había sido vacunada contra la enfermedad en el momento del incidente.

Kim Voigt Østrøm, portavoz de la Agencia Danesa de Medicamentos, declaró a TjekDet que Erichsen aún no había sido vacunada, “por lo que las especulaciones sobre una conexión en este sentido carecen de fundamento”.

Al igual que la mayoría de los países, Dinamarca comenzó a distribuir las vacunas entre las poblaciones más vulnerables a finales de 2020 y principios de 2021.

Tiffany Dover: El siguiente es uno de los primeros clips que se utilizaron para promover este tipo de reclamo: un video de finales de diciembre de 2020 editado engañosamente que muestra a una de las primeras enfermeras en recibir una vacuna contra el covid-19 en el CHI Memorial Hospital en Chattanooga, Tennessee.

La enfermera, Tiffany Dover, explicó poco después de desmayarse: “Tengo antecedentes de tener una respuesta vagal hiperactiva y, por eso, si me duele cualquier cosa, un uñero o me doy en un dedo del pie, puedo desmayarme”.

Escribimos sobre el clip y los argumentos que generó el 18 de diciembre de 2020 y, desde entonces, se ha utilizado repetidamente para sugerir que hay algo peligroso en las vacunas, convirtiéndose en la base de una teoría de conspiración que afirma que en realidad Dover murió. No fue así. Ese argumento se trató en profundidad en una serie de podcasts de NBC News reciente.

El video del desmayo de Dover no dice nada sobre la seguridad de las vacunas, sino que simplemente muestra a una persona con un historial de desmayos tras experimentar un dolor leve.

Actriz de “NCIS”: El siguiente es un clip que muestra a la actriz Pauley Perrette, mejor conocida por su papel en el drama criminal de CBS “NCIS”, diciéndo a sus seguidores en Twitter, ahora llamado X, que había sufrido un accidente cerebrovascular en septiembre de 2021.

Los accidentes cerebrovasculares son la quinta causa principal de muerte en mujeres, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), y una quinta parte de las mujeres entre las edades de 55 y 75 años tendrán uno. Perrette tenía 52 años en el momento de su accidente cerebrovascular.

Los factores que aumentan el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ictus incluyen la presión arterial alta, fumar y ciertos tipos de anticonceptivos, según los CDC.

Perrette habló con “Entertainment Tonight” un año después de su incidente y alentó al público a conocer los síntomas para que puedan recibir tratamiento rápidamente.

“Quiero que la gente se eduque sobre los síntomas de un derrame cerebral, sobre todo que se puede sufrir a cualquier edad. Al saber los signos de un derrame cerebral podemos salvarnos a nosotros y a los demás”, afirma.

No hay pruebas de que el accidente cardiovascular de Perrette estuviera relacionado con las vacunas.

Bronny James: El siguiente ejemplo es uno de los más recientes: El hijo del astro de baloncesto LeBron James, que se hace llamar Bronny James, sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento universitario de baloncesto el 24 de julio. La causa no ha sido hecho pública.

La Dra. Celine Gounder, investigadora principal en la Kaiser Family Foundation y colaboradora médica en CBS News, habló recientemente de las posibles causas de la afección de James, entre ellas la miocardiopatía hipertrófica, que es un engrosamiento del músculo cardiaco, y la arritmia hereditaria, que es un ritmo cardiaco anormal heredado por vía genética.

“Quiero ser muy clara: esto no tiene nada que ver con las vacunas contra el covid-19”, declaró Gounder, que tuvo que afrontar afirmaciones falsas muy parecidas después de que su marido muriera de un aneurisma en diciembre.

“Más del 80% de la población estadounidense ya se ha puesto una vacuna contra el covid, si no más de una”, afirmó, y explicó que asociar un acontecimiento médico como el de James con las vacunas “sería como decir, bueno, me tienen que sacar una muela la semana que viene, eso debe ser porque me he puesto la vacuna contra el covid”.

“Son hechos que no están relacionados”, dijo Gounder, “pero esto está sacado directamente del manual de los grupos antivacunas para decir: ‘bueno, solo estoy haciendo preguntas’”.

“La intención es sembrar confusión”, dijo Gounder.

Otros verificadores de datos han abordado esta afirmación y un estudio reciente publicado en el British Journal of Sports Medicine concluyó que los atletas no corren un riesgo mayor de sufrir complicaciones cardíacas tras vacunarse.

Actualización, 28 de agosto: Bronny James ha sido diagnosticado con un “defecto cardíaco congénito significativo tanto anatómica como funcionalmente”, que causó su paro cardíaco repentino, dijo una portavoz en un comunicado en nombre de la familia James el 25 de agosto. “Confiamos plenamente en la recuperación total de Bronny y en su regreso al baloncesto en un futuro muy próximo”, afirma el comunicado.

Damar Hamlin: Un ejemplo similar aparece a continuación en el video de TikTok: el colapso del defensa de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, que sufrió commotio cordis tras recibir un golpe en el pecho durante un partido el 2 de enero. La commotio cordis puede producirse cuando un golpe en el pecho interrumpe los latidos del corazón y provoca un paro cardíaco.

Ya hemos escrito antes sobre este caso, cuando usuarios de las redes sociales empezaron a publicar afirmaciones infundadas de que su dolencia se debió a las vacunas.

Como escribimos en su momento, “esto no es algo por lo que la gente deba especular en torno a las vacunas o algo parecido que causó este paro cardíaco”, dijo el Dr. Brian Sutterer, especialista en medicina física y rehabilitación, en un video de YouTube. “Hubo un contacto claro, un traumatismo claro, y creo que una razón clara por la que, por desgracia, esto le ocurrió a Hamlin”.

Tori Kelly: A continuación, el video reproduce clips que informan que la cantante ganadora del Grammy Tori Kelly fue hospitalizada recientemente debido a unos coágulos de sangre.

Es cierto que fue hospitalizada el 24 de julio y confirmó en Instagram que ha estado afrontando “algunos problemas de salud inesperados”. Desde entonces ha sido dada de alta del hospital y ha anunciado una próxima gira.

En el episodio del 25 de julio del programa “Good Morning America”, la Dra. Jennifer Ashton, corresponsal médica jefe de ABC News, afirmó que los coágulos sanguíneos “sin duda pueden afectar a los jóvenes”, y recordó que los coágulos matan hasta 100.000 personas al año en Estados Unidos.

“El término médico, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, es cuando se forma un coágulo, a veces en la extremidad inferior, en la circulación venosa, en la pierna, y luego viaja hasta el corazón y se aloja en el pulmón. Puede llegar al cerebro y provocar un ictus o un ataque al corazón. Se trata de un problema serio y es una urgencia médica”, afirmó Ashton.

“Creo que lo más importante que debe entender la gente es que, sí, puede ocurrirle a la gente joven, sobre todo a las mujeres que toman anticonceptivos, hormonas, tras una operación quirúrgica, si tienen trabajos de oficina sedentarios, viajes prolongados o inmovilización”, dijo.

No hay evidencia de que la condición de Kelly tenga algo que ver con las vacunas y, de hecho, ninguna de las dos vacunas de ARNm disponibles en los Estados Unidos, que representan la gran mayoría de las dosis, se ha relacionado con coágulos, como hemos explicado antes.

Los Biebers: El video de TikTok también repite un par de afirmaciones sobre los problemas de salud sufridos por la pareja de famosos Justin y Hailey Bieber, los cuales hemos abordado.

Justin Bieber canceló algunos conciertos en junio de 2022 porque había desarrollado el síndrome de Ramsay Hunt, causado por el virus de la varicela. Como explicamos en su momento, el síndrome de Ramsay Hunt es similar al herpes zóster en el sentido de que se produce cuando el virus se reactiva y afecta al nervio facial, causando a menudo parálisis facial.

En marzo de ese año, Hailey Bieber sufrió un mini infarto cerebral y, como dijimos en su momento, explicó en un video de YouTube del 27 de abril que sus médicos atribuyen el coágulo que provocó el ictus a una “combinación perfecta” de tres factores.

“Uno de ellos fue que acababa de empezar a tomar píldoras anticonceptivas, que nunca debería haber tomado porque sufro de migrañas y sencillamente no hablé con mi médico de ello”, dijo. “Lo segundo fue que recientemente tuve covid, y eso fue algo que pensaron que fue un factor contribuyente. Y la tercera cosa fue que recientemente viajé en un vuelo muy largo, había volado a París y regresado en muy poco tiempo, y dormí durante todo el vuelo de ida y vuelta, no me levanté ni me moví, nunca pensé en usar calcetines de compresión”.

Nunca mencionó las vacunas y no hay pruebas que relacionen ninguna de las afecciones de la pareja con estas.

Comentarista de baloncesto: Bob Rathbun, el locutor de los Atlanta Hawks, se sintió enfermo antes de un juego el 5 de diciembre de 2022, pero pensó que todavía podía trabajar antes de irse a casa. Sin embargo, poco después de tomar asiento para hacer un comentario previo al juego, tuvo un episodio que pareció una convulsión.

“Los profesionales médicos de emergencia presentes trataron rápidamente a Rathbun por deshidratación”, dijeron los Hawks en un comunicado en ese momento. “Está estable, consciente y en camino a Emory Midtown para una evaluación adicional”.

Fue sometido a una serie de pruebas y los médicos concluyeron que “los vómitos y la deshidratación, una caída en sus niveles de magnesio y su presión arterial contribuyeron a una combinación perfectamente horrible en su cuerpo que llevaron al colapso”, según The Athletic, que lo entrevistó sobre el incidente aproximadamente una semana después. “Le dieron líquidos y finalmente se recuperó”.

No se mencionaron las vacunas.

Jamie Foxx: Por último, el video repite una afirmación hecha por el columnista de chismes A.J. Benza sobre el actor Jamie Foxx, que fue hospitalizado en abril debido a lo que su representante llamó una “emergencia médica”.

Entre otros, Benza afirmó entonces que la emergencia de Foxx había sido causada por las vacunas contra el covid-19. Pero, aunque los representantes de Foxx no han revelado qué tipo de emergencia médica tuvo, han calificado la afirmación de Benza de “totalmente incorrecta”.

Así que, al igual que con los otros ejemplos utilizados en el video de TikTok, no hay nada que vincule a las vacunas con la afección de Foxx.

—

Traducido por Elena de la Cruz

Nota del editor: Los artículos de SciCheck que brindan información certera y que corrigen información errónea sobre temas de salud se publican gracias a una beca de la Robert Wood Johnson Foundation. La fundación no tiene control alguno sobre las decisiones editoriales de FactCheck.org, y los puntos de vista expresados en nuestros artículos no reflejan necesariamente el punto de vista de la fundación.