Concejales de Chicago piden la intervención del gobierno federal y estatal para abordar la crisis migratoria

Chicago.- Funcionarios de la ciudad continúan buscando más lugares que se puedan utilizar como albergues temporales para alojar a los migrantes que llegan de la frontera sur a Chicago.

La situación se complica ya que la ciudad se está quedando sin espacio para albergar a los solicitantes de asilo, y es que la población de solicitantes de asilo van en aumento, tan solo el miércoles cuatro autobuses con migrantes llegaron a la ciudad.

Hasta el momento, Chicago ha recibido más de 13, 000 inmigrantes transportados en autobús a la ciudad desde Texas.

Más de 2, 000 migrantes están esperando ser ubicados en refugios en Chicago. Mientras esperan ser instalados en un albergue temporal duermen en el piso de las estaciones de policía, en el aeropuerto O’Hare de Chicago y hasta en carpas en algunos parques públicos de la ciudad.

Al menos 6,800 migrantes se encuentran en refugios de Chicago, según informaron funcionarios de la ciudad.

Al principio funcionarios de la ciudad dijeron que migrantes se mudarían este viernes a un hostal del área de Greektown, pero la fecha de mudanza se retrasó una semana hasta el viernes 15 de septiembre, según informó el concejal Bill Conway, quien agregó que tiene garantías de seguridad 24 horas al día, siete días a la semana en el refugio.

En la reunión del miércoles por la noche, muchos residentes preguntaron cuántos inmigrantes vivirán en el hostal ‘The Chicago Parthenon Guest House’, pero la ciudad no dio una respuesta definitiva.

El concejal del Distrito 25, Byron Sigcho-López, dijo que el alcalde Brandon Johnson tiene un plan sobre la mesa para crear refugios para los migrantes, pero la ciudad necesita financiación y apoyo de los líderes del gobierno estatal y federal.

“La parte más preocupante es que tenemos uno de los pocos alcaldes en el país que está desarrollando un plan que trata a las personas con respeto y dignidad, pero aún no hemos visto la urgencia por parte de las autoridades federales y estatales”, dijo Sigcho-López.

Hay concejales que se preocupan por el aspecto emocional de los agentes del orden.

“Estamos añadiendo más estrés psicológico a nuestros agentes; a nadie parece importarle. Necesitamos mejores ubicaciones que las comisarías”, afirmó el concejal del Distrito 41, Anthony Napolitano.

“Me gustaría que el gobernador Pritzker, el senador Durbin y el presidente Biden tomaran este tema tan en serio como lo estamos tomando aquí en Chicago. Tenemos un plan, pero no podemos financiarlo”, dijo Sigcho-López. Y Agregó que sin el apoyo estatal y federal, la situación se volverá más desesperada.

“No creo que el estado esté haciendo lo suficiente; no creo que el gobierno federal esté haciendo lo suficiente”, dijo el concejal André Vásquez, presidente del Comité de Derechos de Inmigrantes y Refugiados.

Vásquez está pidiendo al presidente Biden que acelere los permisos de trabajo e insta a las autoridades de otros poblados de Illinois a que compartan la capacidad con Chicago.

Napolitano, un ex policía de Chicago, se pregunta por qué la ciudad se declaró ‘Ciudad Santuario’ sin prepararse para ello.

A medida que la crisis empeora día a día, los concejales esperan que la ciudad tenga un plan para los inmigrantes que viven en las comisarías cuando el clima se vuelve más frío.

La vicegobernadora de Salud y Servicios Humanos, Sol Flores, dijo que el estado ha invertido $250 millones el año pasado para enfrentar la crisis.

Ahora el papel del estado de Illinois se centra principalmente en ayudar a los inmigrantes en la transición de refugios temporales a viviendas más permanentes.

Pero a medida que la crisis aumenta, la ciudad busca más ayuda.

“Los concejales no pueden vernos por correo electrónico. No pueden vernos en las reuniones. No pueden ver lo que estamos haciendo. No pueden ver las adquisiciones, la contratación. Estamos aquí detrás de escena trabajando muy diligentemente”, dijo Flores.

Chicago y funcionarios estatales están trabajando en conjunto para convertir una farmacia CVS cerrada en La Villita en un refugio temporal.

Si bien se habla de lograr que los suburbios compartan el cuidado de los inmigrantes que llegan a Chicago, esa opción presenta una serie de desafíos logísticos, según Flores. “Sabemos que la mayor parte de los servicios sociales y el transporte público se encuentran en la ciudad, por lo que es más conveniente, tanto para los proveedores como para los migrantes, estar en la ciudad”.

Funcionarios del gobierno estatal están buscando comunidades asociadas en todo el estado a manera de invertir otros $42 millones para ayudar a mitigar el impacto en Chicago.

Con información de ABC7 Chicago

