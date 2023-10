La Cámara de Comercio Hispana de Illinois realiza su EXPO Negocios 2023 en Navy Pier

La Cámara de Comercio Hispana de Illinois (IHCC) llevará a cabo la EXPO Negocios 2023 ‘Make the Connection!’ el jueves 19 de octubre de 2023 en Navy Pier (840 East Grand Avenue Chicago, 60611). La EXPO continúa siendo uno de los eventos más destacados de la nación, contando con la participación de empresas de todos los tamaños e industrias, en particular las empresas de propiedad latina. Este evento de un solo día tiene como objetivo ayudar a los dueños de negocios a establecer relaciones con líderes del sector corporativo y agencias gubernamentales.

La EXPO ofrece oportunidades de relaciones de negocios con destacados líderes empresariales, un desayuno inaugural con empresarios más influyentes de Illinois, talleres de negocios, sesiones de posibles licitaciones en el sector público y privado y recursos gratuitos. A excepción del desayuno de apertura, todos los eventos son gratuitos y están abiertos al público. Se requiere registro.

Se espera que más de 3,000 invitados visiten la EXPO Negocios 2023 ‘Make the Connection!’. El desayuno de apertura es de 8 am a 10 am y tendrá como oradores al secretario de Estado de Illinois Alexi Giannoulias, al Tesorero del Estado de Illinois Michael Frerichs, y a Rosa Santana, fundadora y presidenta de Santana Group, proveedor de nivel 1 para Toyota cuya historia es un ejemplo de perseverancia y trabajo arduo de una empresaria latina. Santana será la oradora principal.

El evento contará con cerca de 72 expositores de empresas del sector público y privado, por ejemplo BMO, Wintrust, ComEd, el Distrito Metropolitano de Reclamación de Aguas, AT&T, Peoples Gas.

También se ofrecerán 14 talleres educativos sobre temas relevantes para el crecimiento y desarrollo empresarial.

Se llevará a cabo una sesión individual uno a uno, donde los contratistas principales se conectarán con subcontratistas para posibles oportunidades de licitaciones. El evento concluirá con un cóctel en el Bar Sol en Navy Pier.

El área de exhibición estará abierta al público sin costo alguno. Todos los asistentes deberán registrarse. Para obtener mayor información sobre patrocinio, boletos para el desayuno de apertura, temas de los talleres, información de EXPOsitores y otras noticias, visite: ihccbusiness.net/business-EXPO. El evento comienza a las 8 am y concluye a las 6 pm.