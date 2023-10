Estudiantes latinos solicitantes de universidad: “Ustedes pertenecen aquí”

Cuando el otoño comienza, los estudiantes del último año de secundaria saben que es el momento de hacer algunas de las más importantes decisiones de sus vidas: definir si solicitan ingreso a una universidad y, en su caso, a cuál.

Para estudiantes que serían los primeros en su familia en ir a una universidad en Estados Unidos, o en cualquier parte, el proceso puede parecer incluso más abrumador. Con los costos de la universidad al alza y con lo que parece una interminable cantidad de formas que llenar y de fechas límite, puede ser difícil navegar este proceso sin una guía adecuada.

Pero consejeros de acceso a la universidad en el área de Chicago trabajan para asegurar que estudiantes de primera generación tengan la información que necesitan para tener éxito en el proceso de admisión y en la solicitud de ayuda financiera que le sigue. Peter Herman, que fundó hace 27 años la firma Collegian College Planning, dijo que uno de los aspectos más importantes al prepararse para la universidad es administrar las expectativas de todos, sobre todo en lo que toca a los costos.

En México, se reporta que el costo promedio por año académico en una universidad es $5,000, con variaciones entre las universidades públicas ($400-$850) y las privadas ($1,600-$16,000). En Estados Unidos, el promedio es de más de $25,000 por año.

En lo relacionado a buscar becas y ayuda para colegiaturas, Herman recomienda buscar becas externas hasta después de solicitar acceso a una universidad para ver qué pueden obtener los estudiantes en becas por mérito y por necesidad económica. A veces, él ha visto que estudiantes no completan sus solicitudes a tiempo porque están muy ocupados en las solicitudes de becas externas, dijo Herman.

Abel Montoya, director de Operaciones de Divulgación en la Comisión de Asistencia a Estudiantes de Illinois, también trabaja regularmente con estudiantes de primera generación en su proceso de admisión a la universidad. Él recomienda solicitar la admisión a la Universidad temprano en el proceso –en septiembre u octubre– para que los estudiantes tengan tiempo de comparar y contrastar diferentes opciones de ayuda financiera así como experimentar su sentir general sobre la universidad.

“El dinero viene de cuatro grandes fuentes: el gobierno federal, el gobierno estatal, de las universidades mismas y de fuentes privadas. Cada una de estas fuentes tiene su propio criterio”, dijo Montoya.

Estudiantes que son ciudadanos pueden calificar en todas las fuentes anteriores, y el estatus de los padres no tiene ningún efecto en el estudiante. Al llenar la forma Free Application for Federal Student Aid (FAFSA), Herman recalcó la importancia de asegurarse de que toda la información está verificada y llenada correctamente y que, una vez que todo fue enviado, no se tema apelar el monto que se le conceda si se piensa que el estudiante puede obtener más o se merece más.

En una ocasión, dijo Herman, tuvo un estudiante cuya madre apeló para lograr un monto de ayuda mayor en la Universidad Tulane, porque ellos sintieron que no habían recibido lo que necesitaban, y ellos lograron que les asignaran dinero adicional. “Apelen los montos asignados, quiero recalcarlo porque las escuelas asignan incorrectamente. Recalco que, cada año, apelen para ver si hay más dinero, puede haber [más] becas si usted aplica, averigüe si hay una para su carrera. Si no pregunta, no la obtendrá”,

Si el estudiante es indocumentado sí hay opciones para recibir ayuda financiera. Montoya dijo que el proceso puede incluir revisar solicitudes alternativas para becas estatales o recursos institucionales en Illinois, y organizaciones privadas pueden dar becas a quien ellos escojan.

“Alentamos a los estudiantes a que busquen becas localmente porque cuando lo hacen en su comunidad hay por lo general menos solicitantes y por tanto el grupo de solicitantes es más pequeño”, dijo Montoya.

Marisa Herrera, de Solomon Admissions Consulting, dijo que ella recomienda opciones como el Hispanic Scholarship Fund (HSF) y la Beca Gates, que se enfocan en estudiantes de minorías y “cubren el costo total de asistir [a la Universidad] que no esté ya cubierto por otras ayudas y por la porción que le corresponde contribuir a la familia según lo determina la FAFSA”, indica en su sitio web. La Beca Gates cerró su plazo el 15 de septiembre de este año pero se reabre anualmente. En 2023, el HSF abrió el 1 de enero y cerró el 15 de febrero y concede entre $500 y $5,000 con base en la necesidad del solicitante.

Además de sus necesidades financieras, Herman dice que una de las principales recomendaciones para los estudiantes que piensan asistir a la universidad es visitar campus universitarios y verlos por sí mismos. Sea que se trata de la escuela precisa a la que el estudiante quiere ingresar o una de tamaño similar en su localidad, Herman dice que es importante probar el ambiente lo más temprano en el proceso.

“Al ir a los campus, la experiencia [universitaria] se vuelve real. Y pueden sentir el tipo de campus en el que encajarán”, dijo Herman.

Y cuando llegue el momento de enviar las solicitudes, Herman dijo lo que recomienda a los estudiantes es hacerlo a ocho o 10 escuelas. De este modo, los estudiantes tienen muchas opciones para considerar si están buscando un paquete de ayuda financiera robusto. Si los estudiantes son más jóvenes –en el segundo o tercer año de high school–, Herman dijo que ellos deben ya considerar a qué tipo de escuela les gustaría asistir así como qué programas o intereses les son importantes.

Una vez que los estudiantes son aceptados y están en camino a la universidad, Montoya y Herrara dijeron que encontrar una red de estudiantes como ellos puede ayudar en la transición. Los estudiantes pueden hallar esas conexiones vía programas externos o con el personal de apoyo a latinos de su universidad.

“A veces [los estudiantes] piensan, ‘oh, realmente este no es lugar para mí’. Pero lo es. Y les recuerdo a los estudiantes que si una universidad los admite, eso significa que ellos sientes que ellos pueden tener éxito en la institución, que sí es lugar para ellos”, dijo Montoya.

RECURSOS ÚTILES

Hay numerosos libros y sitios web disponibles para futuros estudiantes universitarios, y puede ser difícil saber dónde empezar a buscar información útil. Aquí hay algunos recursos básicos, incluyendo algunos mencionados previamente.

-Ayuda financiera y estudiantes indocumentados: studentaid.gov/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf

-Ocho pasos para llenar la forma FAFSA: studentaid.gov/articles/steps-to-complete-fafsa-form

-Hispanic Scholarship Fund: www.hsf.net

-Becas para estudiantes hispanos: www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarships-by-type/minority-scholarships/hispanic-scholarships

-Beca Gates: www.thegatesscholarship.org/scholarship

-Solicitud de mentoría universitaria de ISACorps: www.isac.org/students/before-college/isacorps

-Beca de ISAC para universitarios de primera generación: studentportal.isac.org/web/guest/student/?p_p_id=Student_WAR_Studentportlet&_Student_WAR_Studentportlet__facesViewIdRender=/views/isacorpsFirstGenScholarsNetwork.xhtml

—

