Malestar entre residentes de Brighton Park ante inminente ‘campamento base’ para migrantes

Durante días, sin importar el frío ni la lluvia, vecinos de Brighton Park se han unido para oponerse a la construcción de un ‘campamento base’ para inmigrantes recién llegados. Muchos de ellos están molestos porque, dicen, no se les consultó antes de comenzar el proyecto y temen por la seguridad pública en el área.

Janet Herrera, junto con otros residentes de la zona, alzaron su voz con cartel en mano frente al terreno baldío del vecindario de Brighton Park que pronto podría convertirse en refugio para cientos de migrantes. “No nos vamos a quedar así nomás, vamos a rescatar nuestro vecindario”, dijo.

Herrera vive frente al lote baldío desde hace 20 años y es dueña de casa.

“Estoy en contra del proyecto porque realmente se me hace inhumano que los tengan en ‘tents’ [tiendas] bajo las temperaturas de Chicago. Creo que los organizadores no toman en cuenta que ellos [los migrantes] van a sufrir. ¿Por qué no los llevan a lugares grandes, edificios donde tengan un poco de calor?”, se pregunta Herrera.

Ella y otros vecinos han protestado durante días contra el inminente refugio temporal. “Día y noche, aquí, vamos a estar, no nos van a mover. Estamos aquí, simplemente porque queremos que la concejala Julia Ramírez y el alcalde Brandon Johnson se pongan en nuestros zapatos. Nos sentimos traicionados por ellos, porque no nos tomaron en cuenta, que se pongan a pensar un poquito en lo que nosotros estamos sufriendo”.

Frustración y oposición

Un proyecto controvertido de la ciudad busca convertir un terreno baldío en Brighton Park en un campamento de tiendas de campaña para migrantes recién llegados.

La propuesta ha creado molestia en la comunidad, a tal punto que en días recientes tanto la concejala del Distrito 12, Julia Ramírez, cuya jurisdicción incluye esa área de Brighton Park, y un miembro de su equipo fueron agredidos durante una protesta cerca del sitio en el que se piensa levantar el campamento.

El lote se ubica en la calle 38 y la avenida California, en el barrio de Brighton Park, al suroeste de Chicago.

Según el plan, se trata de ‘campamentos base’ para inmigrantes que contarían con cocinas móviles, dormitorios, baños y duchas.

Según cifras recientes, hay unos 3,000 migrantes esperando refugio, según la Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago (OEMC, por sus siglas en inglés). Unos 20,000 migrantes han llegado a la ciudad desde finales de agosto de 2022. Casi 12,000 inmigrantes se encuentran en refugios de la ciudad.

“La Ciudad estaba considerando establecer estos campamentos de tiendas de campaña de grado militar”, dijo a la prensa el concejal del Distrito 40, André Vásquez, quien preside el Comité de Derechos de Inmigrantes y Refugiados del Ayuntamiento.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, reveló hace varias semanas el plan para construir campamentos de tiendas de campaña que podrían albergar, alimentar y cuidar alrededor de 1,000 inmigrantes.

El terreno en Brighton Park, en el suroeste de Chicago, donde se planea la construcción de un “campamento base” para migrantes recientes. (Belhú Sanabria / La Raza)

“El sitio en la 38 y California es un lote de propiedad privada administrado por Sánchez Group. Actualmente, el sitio está siendo evaluado por los departamentos de la ciudad”, informó la concejala del Distrito 12, Julia Ramírez, en un comunicado.

Ramírez organizó una reunión comunitaria, el martes 24 de octubre, para escuchar directamente a los residentes. Durante la junta, que tuvo lugar en la escuela secundaria Kelly de Brighton Park, gran parte de los vecinos del área manifestaron malestar y oposición al plan de la ciudad sobre el posible refugio, también hablaron sobre la seguridad pública del área y recopilaron comentarios de los residentes.

Por su parte, los representantes de la ciudad presentaron planes para el terreno de 10 acres.

A la junta comunitaria asistieron también representantes de la alcaldía para responder a las preguntas de los vecinos sobre el sitio.

“No se me hace justo que traigan a tanta gente”

Un hombre latino, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo que es residente de Brighton Park desde hace 35 años.

A este inmigrante, al igual que a otros vecinos, les preocupa la seguridad pública. Se opone a que exista un ‘campamento base’ para migrantes en el citado lote de propiedad privada.

Aunque fue hasta la escuela secundaria Kelly, no pudo asistir a la junta por razones de espacio.

En cuanto al refugio para inmigrantes, él dijo: “No estoy contra ellos [los solicitantes de asilo], ni con ellos, pero no los quiero aquí, no quiero que haya más violencia”.

Lorenzo Gutiérrez, otro vecino con más de dos décadas en el vecindario de Brighton Park, dijo que está en contra del ‘campamento base’ para inmigrantes “porque no se me hace justo que traigan a tanta gente a vivir en ese sitio”.

Gutiérrez dijo que no pudo ingresar a la escuela secundaria Kelly porque le dijeron que se llenó el lugar.

Vecinos de Brighton Park, en el suroeste de Chicago, se oponen a la construcción de un “campamento base” para migrantes recientes en un terreno baldío en la calle 38 y California. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Esperan resultados de pruebas ambientales

Los vecinos que viven cerca del terreno baldío y la concejala Ramírez piden a la Ciudad mayor transparencia sobre el proyecto.

“La oficina del alcalde no me consultó ni a mí ni a mi oficina sobre sus planes actuales para construir un refugio temporal destinado a albergar a 1,500 personas, en la 38 y California”, se lee en una declaración de Ramírez publicada hace unos días.

Sin embargo, funcionarios de la ciudad confirmaron su intención de convertir el terreno baldío en un campamento de tiendas de campaña para inmigrantes.

Los funcionarios de la Ciudad están esperando los resultados de pruebas ambientales antes de decidir si siguen adelante, informó Cristina Pacione Zayas, primera subjefa de gabinete de Johnson.

La Ciudad ha estado evaluando el sitio desde hace ya varios días. Los funcionarios dijeron que notificarán a los residentes sobre el resultado de la evaluación final y compartirán más detalles de las operaciones antes de trasladar a los migrantes recién llegados a ese sitio.

Se espera, en principio, que el ‘campamento base’ albergue a 500 personas y luego amplíe su capacidad hasta 2,000 personas, dijo Beatriz Ponce de León, vicealcaldesa de Derechos de Inmigrantes, Migrantes y Refugiados.

Esta propuesta surge en momentos en que el suburbio de Oak Park de Chicago ha obtenido una subvención de $150,000 destinada a reforzar su capacidad para ayudar a los solicitantes de asilo en lo que se refiere a vivienda de transición, alimentación, atención médica y bienestar general.

—

