Líderes de Chicago defienden el estatus de ‘ciudad santuario’

Después de trabajar como maestra en Venezuela con un sueldo de miseria, Ana Camacho decidió abandonar su país con su familia y emigrar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor para los suyos.

Durante su travesía recorrió ocho países, cruzó la peligrosa selva del Darién, y estuvo en México a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo que hizo a través de la plataforma CBPOne.

Ella explicó que, después de tres meses, las autoridades migratorias le dijeron que podía ingresar a Estados Unidos. “Soy venezolana y estoy agradecida con Estados Unidos por haberme dado la oportunidad de entrar con la CBPOne al país”, dijo Camacho.

Camacho, madre de tres hijas, dijo que como todos los inmigrantes busca alcanzar el sueño americano y quiere que Chicago siga siendo una ‘ciudad santuario’. “Entré a Estados Unidos en septiembre y estoy gracias a Dios en Chicago, Illinois, ciudad que sé que es ‘ciudad santuario’ y me gustaría que siguiera así, estoy acá apoyando para que siga siendo la ‘ciudad santuario’ que ayuda al inmigrante, que lo apoya en su seguridad”.

“Quisiera que Chicago siguiera apoyando al inmigrante como lo han hecho hasta ahora, que no se terminen las oportunidades porque todos tenemos derecho a que el sol brille para todos”, agregó Camacho durante una conferencia de prensa organizada en días recientes por la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

Defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones afroamericanas están uniendo esfuerzos para luchar contra lo que ellos consideran una división racial y alzan su voz en apoyo a la política de ‘ciudad santuario’ y a la ordenanza ‘Welcoming City’ (Ciudad de bienvenida).

Activistas locales dicen que la llegada de los solicitantes de asilo ha desgastado las relaciones entre las comunidades afroamericanas, latinas y asiáticas de Chicago. Y que también hay un Concilio Municipal dividido en cuanto a la manera en que se viene manejando la crisis migratoria.

Antonio Gutiérrez, organizador con Comunidades Organizadas contra las Deportaciones, dijo que como indocumentado la ordenanza ‘Welcoming City’ le permitió sentirse seguro y sin miedo a la deportación.

Por su parte, Tania Unzueta, directora de políticas de Mijente, dijo entre otras cosas que los inmigrantes en Chicago estaban una vez más amenazados por “políticos de derecha que intentaban dividir a nuestra comunidad aprovechando un momento difícil”.

La conferencia de prensa y manifestación se realizó afuera del Thompson Center, en el centro de Chicago. En el evento organizado por ICIRR participaron organizaciones como Palenque LSNA, el Concilio Vecinal de Brighton Park, la Alianza de Chicago contra la Represión Política y Racista (CAARPR), el Centro de Trabajadores para la Justicia Racial, las Comunidades Organizadas contra las Deportaciones y Mijente, por mencionar algunas.

No a la división en las comunidades

Chicago ha mantenido su designación de ‘ciudad santuario’ para proteger a los inmigrantes indocumentados desde hace más de tres décadas, pero ahora hay una propuesta que busca eliminarla.

El concejal del Distrito 41, Anthony Napolitano, y el concejal del Distrito 9, Anthony Beale, patrocinan una resolución para incluir un referéndum consultivo en la boleta electoral de las elecciones primarias de marzo de 2024 que pregunte a los votantes si Chicago debe seguir siendo una ‘ciudad santuario’.

Con respecto a ese plan, líderes inmigrantes y afroamericanos dijeron, durante la conferencia de prensa, que lo que se necesita en este momento es solidaridad y no división y enfatizaron que rechazan todo esfuerzo que busque dividir a las comunidades.

El plan de ambos concejales surge, en parte, por el alto costo para la ciudad que genera el presente flujo de solicitantes de asilo a Chicago en un contexto de recursos insuficientes.

Por ejemplo, la ciudad firmó un contrato de $29 millones para establecer campamentos de tiendas de campaña para albergar a los solicitantes de asilo recién llegados, mientras muchas comunidades consideran que no se les están dando los recursos para atender sus necesidades.

“Estamos gastando mucho dinero todos los días”, dijo a la prensa el concejal Beale en referencia al presupuesto que se destina para cubrir los gastos de los solicitantes de asilo. “Creo que hasta 40 millones de dólares al mes”.

Aunque el alcalde Brandon Johnson ha reconocido que el tema sobre el estatus de ‘ciudad santuario’ ha dividido a la ciudad, la crisis y los meses de invierno que se acercan lo han llevado continuar con su búsqueda de sitios para albergar a los migrantes.

Estaba previsto que el jueves 16 de noviembre se abordara el tema del referéndumen el Comité de Reglas del Concilio Municipal de Chicago.

Injusto y antidemocrático

Según el concejal del Distrito 35, Carlos Ramírez-Rosa, las disputas sobre el estatus de ‘ciudad santuario’ no tienen nada que ver con brindar apoyo material a los inmigrantes, ya que el estatus de ‘ciudad santuario’ se refiere a cooperar con autoridades federales para determinar si las personas se encuentran legalmente en el país.

“Nuestra política de ‘ciudad santuario’, que es una política de seguridad pública, no tiene nada que ver con esta crisis humanitaria”, dijo a la prensa el concejal Ramírez- Rosa.

Más de 20,000 inmigrantes han llegado a Chicago desde agosto de 2022, según funcionarios de la ciudad. Y cerca de 3,000 viven dentro del Aeropuerto Internacional O’Hare, estaciones de policía e incluso en carpas instaladas en ciertos parques públicos, mientras esperan ser ubicados en un refugio temporal.

Los opositores a la ordenanza ‘Welcoming City’ han dicho reiteradas veces a la prensa que buscan derogarla, pero muchos se preguntan qué pasaría si esto sucede en el futuro: ¿impactaría solo a los migrantes recién llegados o también a los inmigrantes indocumentados de larga data?

De socavarse dicha ordenanza, Fed Tsao, director de políticas públicas de ICIRR, dijo que la Policía de Chicago y otras agencias de la ciudad podrían cooperar con la Policía Inmigración y Aduanas (ICE) para deportar a los inmigrantes y separarlos de sus familias y comunidades. Y alertó que autoridades también podrían amenazar o coaccionar libremente a las personas en función de su estatus migratorio real o percibido, incluso amenazando con entregarlas a ICE.

“Los inmigrantes vivirán aterrorizados ante cualquier parada de tráfico u otro encuentro con la policía. Las víctimas de delitos tendrán miedo de llamar al 911 por temor a que su estatus migratorio sea investigado y denunciado, y que ellos mismos puedan ser arrestados y entregados a ICE”, dijo Tsao a La Raza.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes se oponen a que se someta a votación la ordenanza ‘Welcoming City’ o política de ‘ciudad santuario’, enfatizó Tsao.

Para Tsao no se debería necesitar votar sobre una cuestión de valores básicos de la ciudad, decencia y respeto. “Tampoco deberíamos desperdiciar protecciones básicas para los inmigrantes, debido al desafío a corto plazo de atender a los inmigrantes que llegan. Igual de importante es que las personas más directamente afectadas por la ordenanza ‘Welcoming City’ no pueden votar porque no son y en muchos casos no pueden convertirse en ciudadanos estadounidenses. Someter la ordenanza a votación y no permitir votar a quienes están protegidos por ella es injusto y antidemocrático”.

La misión de La Raza al cubrir temas de democracia, elecciones, política y gobierno

“Escuchar a la comunidad hispana de Chicago acerca de elecciones, candidatos, funcionarios y programas públicos para desarrollar un periodismo en español de alta calidad y basado en datos y hechos a fin de empoderar a la comunidad latina, hacer que los políticos le rindan cuenta a nuestras comunidades y promover los valores de democracia, libertad, justicia, diversidad, igualdad, identidad cultural y oportunidades para todos”.

Consulta algunas preguntas frecuentes sobre por qué y cómo cubre La Raza asuntos de democracia, elecciones, voto, política y gobierno.

