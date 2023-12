Organización empodera a jóvenes de comunidades desatendidas de Chicago

Griselda Gómez tenía como mejor amiga a su madre, era su inspiración, caminaba, hablaba con ella todo el tiempo. A Gómez le gustaba el deporte y era buena estudiante, pero al fallecer su mamá su vida cambió.

Ella fue impactada emocionalmente, no quería hacer nada, se deprimió, dejó la escuela y como resultado de peleas callejeras fue arrestada por la policía y referida a los servicios para jóvenes y familias de la organización sin fines de lucro SGA Youth & Family Services (SGA).

Tiempo después, la joven regresó a la escuela para finalizar sus estudios secundarios en una escuela alternativa, mientras que SGA a través de sus programas le ayudó a obtener con éxito un trabajo en una tienda de mascotas de la comunidad.

Gómez quiere ser abogada en el futuro. “Quiero ser independiente. SGA cambió mi vida para bien”, mencionó.

Y es que la agencia SGA Youth & Family Services es de la idea que el cambio comunitario sostenible es el resultado de un enfoque en la primera infancia, en servicios de apoyo educativo, en la crianza de los hijos y en el desarrollo de la fuerza laboral.

La organización está impulsando un programa de pasantías para jóvenes de 16 a 24 años que viven en comunidades de alto riesgo de Chicago.

El programa solicita que empresas o negocios contraten a jóvenes al final de su proceso de entrenamiento, ya sea a tiempo completo o parcial.

Los interesados pueden aplicar todo el año al programa. Son 15 horas por semana durante un entrenamiento pagado de al menos 3 meses.

Los jóvenes se pueden integrar al final del entrenamiento a diferentes empresas, organizaciones y en distintas áreas. Por ejemplo las farmacias CVS y en sectores como tiendas de comestibles, artes, marketing, prevención de la salud, construcción, finanzas, restaurantes, organizaciones comunitarias, almacenes, salones de belleza y talleres mecánicos entre otros.

SGA Youth & Family Services ha desarrollado un método innovador y probado llamado ‘Ciclo de oportunidad’. Este sistema ayuda a romper el ciclo de adversidad y brinda a las familias oportunidades para cambiar sus vidas y sus comunidades, para lo cual se enfoca en cuatro áreas de servicio principales: crianza de los hijos, primera infancia, servicios de apoyo educativo y desarrollo de la fuerza laboral.

También ayuda a los jóvenes en la escuela de los vecindarios desatendidos de Chicago, así como a aquellos en el sistema de justicia juvenil, brindándoles el apoyo socioemocional que necesitan para superar los obstáculos y vivir una vida productiva.

Actualmente, SGA opera en toda el área metropolitana de Chicago y atiende a niños, familias y comunidades anualmente.

Adquieren experiencia laboral

La agencia educa a los jóvenes y a la comunidad de barrios desatendidos de la ciudad y les ofrece recursos de manera gratuita.

Hay dos grupos con los que trabajan en el programa de desarrollo de fuerza laboral: uno es el de espacios seguros, en el que los muchachos se sienten cómodos participando sin peligro de la violencia.

El otro es el programa de pasantías. “Los muchachos vienen, se apuntan y nos dicen cuál área es de su interés, no solamente como un trabajo sino como una profesión. Cualquier persona puede tener un empleo, pero lo que queremos nosotros es darles un oficio, una carrera. Una vez que ellos hayan aplicado con nosotros les buscamos un trabajo de acuerdo con los que ellos estén buscando”, dijo Lily Flores, coordinadora de programa con SGA Youth & Family Services.

Muchas veces los muchachos tienen ganas de trabajar, pero al no tener experiencia en muchos lugares no los contratan. Este programa les abre las puertas para poder tener experiencia y, de acuerdo con cómo ellos destaquen en el trabajo, el dueño de la empresa decidirá si se quedan de planta trabajando para ellos, explicó Flores a La Raza.

En su mayoría los muchachos viven en una comunidad en la que los recursos no están completamente disponibles para ellos.

Según Flores, el programa se desarrolla durante todo el año, pero como es por grupos, estos solamente duran de tres a seis meses. “Todo depende del tipo de contrato que uno tenga con la compañía o con la persona que va a aceptar al joven que trabaje con ellos”.

Ante la pregunta de por qué es tan importante este tipo de programas, Flores respondió de que por el simple hecho de ser minoría, a estos jóvenes no se les dan las oportunidades de decir nosotros podemos: “los muchachos tienen que saber que sí pueden poner el pie en la puerta y seguir escalando en lo que ellos quieran ser en el futuro”.

Si bien el programa es para todos los jóvenes de comunidades desatendidas de la ciudad, la mayoría que lo realizan son latinos en 40%, afroamericanos en otro 40%, y de otras etnicidades en un 20%.

Cabe destacar que SGA a través del programa ofrece experiencia laboral pagada y, también, entrenamiento de preparación para el trabajo, capacitación en habilidades técnicas, planificación de carrera, servicios de apoyo académico, ayuda para construir su currículo y técnicas de entrevista.

REQUISITOS PARA LA PASANTÍA

-El joven debe tener de 16 a 24 años.

-Debe contar con una Identificación estatal y prueba de autorización para trabajar en Estados Unidos.

-Debe residir en La Villita, Gage Park, Pilsen, Back of the Yards, Brighton Park, Lawndale, New City, Chicago Lawn, Fuller Park, East Garfield, Englewood, Grand Crossing, Humboldt Park, Roseland y comunidades aledañas.

