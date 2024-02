Chicago se prepara para la Convención Nacional Demócrata de agosto

Aunque todavía faltan seis meses para la Convención Nacional Demócrata 2024, que se realizará en agosto en Chicago, líderes comunitarios, residentes y activistas se están preparando para este verano exponer a viva voz demandas como permisos de trabajo para todos los indocumentados, fondos para los desamparados y vivienda asequible, la liberación de Palestina, mayor presupuesto para las escuelas o atención médica, por mencionar algunas.

No son los únicos que se alistan para la convención, numerosas organizaciones, centros y negocios latinos y de otras etnicidades aguardan con expectativa este evento de cuatro días porque aseguran que impulsará la economía de la ciudad.

Defensores de los desamparados se manifestaron en días recientes frente al Union League Club de Chicago pidiendo fondos para ayudar a las personas sin hogar de cara a la Convención Nacional Demócrata 2024.

“Si podemos conseguir miles de millones de dólares para la guerra, entonces deberíamos conseguir miles de millones de dólares para alimentar y albergar a la gente de esta ciudad y de este país”, dijo a la prensa el padre Michael Pfleger, quien organizó la manifestación.

La protesta se realizó la misma semana en la que el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de seguridad nacional de 95,000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, Israel, Taiwán y Gaza.

Impacto social y económico

El Comité Anfitrión de Chicago 2024 es una organización no partidista y sin fines de lucro que sirve de enlace entre el Comité de la Convención Nacional Demócrata, la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, y busca en parte impulsar un impacto social y económico en la ciudad.

La Convención Nacional Demócrata publicó en su sitio web una lista de proveedores locales, entre ellos varios negocios latinos y lugares en Chicago.

La Convención Nacional Demócrata se realizará en Chicago del lunes 19 al jueves 22 de agosto de 2024.

Los organizadores del Comité Anfitrión de Chicago 2024 del Comité Nacional Demócrata estiman que al evento asistan al menos 50,000 personas para la convención que tendrá lugar en el United Center.

Para el evento se ha contemplado la participación de un total de 100 embajadores vecinales, en los 77 de los barrios de Chicago y 23 de los suburbios circundantes. También se tiene previsto reclutar a 12,000 voluntarios que apoyarán con la organización del evento.

Un portavoz del Comité Anfitrión de Chicago 2024, en una declaración dirigida a La Raza, informó en parte: “La Convención Nacional Demócrata presenta una oportunidad incomparable para las empresas pequeñas y propiedad de minorías de Chicago. Las ciudades anfitrionas de convenciones anteriores han disfrutado de un impacto económico de entre $150 y $200 millones de dólares, y esperamos que esta convención no sea diferente. El Comité Anfitrión está circulando activamente nuestro directorio de proveedores y mapa del lugar para los más de 50,000 visitantes que se espera viajarán a la ciudad para la convención para garantizar que los beneficios económicos de albergar este evento masivo se sientan en toda la región de Chicago”.

La coalición quiere ser escuchada

Hay una coalición conformada por distintas organizaciones locales que luchan por permisos para protestar cerca de la convención en el United Center de Chicago.

Según los activistas, el Departamento de Transporte de la ciudad le dio a la coalición una ruta alternativa a cuatro millas de donde está previsto que se lleve a cabo el evento.

Miembros de la Coalición para la Marcha DNC 2024 Chicago (March on the DNC Coalition) dicen que la ciudad rechazó su solicitud de permiso para protestar en Union Park, que está cerca del United Center, y les dijo que protestaran en el extremo sur de Grant Park, lugar en donde, según ellos, se quedarían lejos de la vista de los asistentes. Los inconformes han decidido apelar la decisión de la ciudad.

“Con o sin permiso vamos a estar afuera. No pueden detenernos”, dijo Regina Russell, miembro de Mothers Advancing Movements for Abolition and Solidarity (MAMAS) en una declaración. MAMAS es otra de las organizaciones que forman parte de dicha coalición.

‘No nada más somos el signo de dólares’

“Hemos pedido múltiples veces este permiso y múltiples veces se nos ha negado. Sabemos que no es la ciudad de Chicago, que no es la administración del alcalde Brandon Johnson, sino que más bien es el FBI, el Servicio Secreto, sabemos que son otras entidades fuera de la ciudad. El punto es apelar y seguir apelando, y hablar ya a este punto con el alcalde Johnson y pedirles su apoyo”, dijo a La Raza Maggie Lugo, directora ejecutiva, de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois (FEDECMI).

FEDECMI es una de varias organizaciones que son parte de la coalición multiétnica que se prepara para protestar durante la convención en agosto próximo.

“Estará alzando la voz no solamente la comunidad mexicana, latina, también la comunidad palestina, la comunidad afrolatina, afroamericana, comunidades de todo el mundo. Ya es tiempo de que seamos escuchados, no nada más cuando quieren el voto”, mencionó Lugo.

Una de las demandas puntuales del grupo es que la administración del presidente Joe Biden otorgue permisos de trabajo para todos los inmigrantes indocumentados. Muchos de ellos han pagado sus impuestos por décadas y han contribuido a la economía del país.

“Seguimos buscando que se nos escuche, porque no nada más somos el signo de dólares a la aportación económica de Estados Unidos, ni a los que pueden votar en término del voto a los demócratas… Sabemos que ha habido un TPS, se busca el permiso de trabajo para una comunidad entera, creo que más que buscar un permiso de trabajo seguimos buscando el camino a la ciudadanía”, explicó Lugo a La Raza.

Para Lugo el evento traerá un impulso a la economía local. “Qué bueno que van a traer una inyección a la economía local, pero también tienen la responsabilidad de escuchar al pueblo que sigue siendo seriamente ignorado”.

Irma Morales, activista de La Villita de larga data, ve la Convención Demócrata Chicago 2024 con optimismo, porque dice que la comunidad está trabajando en unidad para alcanzar sus objetivos. Ella mencionó que lo vivió en las últimas elecciones municipales, para el puesto de la alcaldía y para el asiento del Distrito 25. “La comunidad se unió e hizo que su voz se escuchara”.

Esa misma unidad en la comunidad es lo que Morales considera clave para pedir por un permiso de trabajo para todos los indocumentados, así como fondos para vivienda asequible en Chicago con el fin de evitar el desplazamiento. “Pedir un permiso de trabajo, es algo que ya se lo merece la comunidad”, dijo.

El historiador puertorriqueño José López, director ejecutivo y cofundador del Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, dijo en parte a La Raza que, en términos económicos, hay una buena posibilidad de que la convención promueva la economía de la ciudad y para la comunidad de Humboldt Park esto es muy importante.

Hay algunos centros y negocios de la calle Division en Humboldt Park registrados en esa lista de la DNC Chicago 2024.

López consideró que, después de 126 años de control directo de Estados Unidos en la isla de Puerto Rico, es imprescindible que Estados Unidos y especialmente el Partido Demócrata haga una declaración clara sobre la autodeterminación de Puerto Rico y que los puertorriqueños puedan tener una libre determinación sobre su estatus político.

“Estamos seriamente considerando organizar una protesta para exigir el trato de los Estados Unidos en relación con América Latina, que sea una de buen vecino y en el caso de Puerto Rico, el derecho a la autodeterminación del pueblo puertorriqueño”, remató el historiador López.

