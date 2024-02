Electores decidirán en primarias el futuro de la iniciativa de vivienda ‘Bring Chicago Home’

Un referéndum vinculante está en la boleta electoral para las elecciones primarias presidenciales de 2024. Se llama ‘Bring Chicago Home’, que busca brindar vivienda permanente, seguridad y servicios a fin de que beneficien a comunidades y vecindarios.

Implica un alza al impuesto a la transferencia de bienes raíces sobre las ventas de propiedades con valor de más de $1 millón.

Los electores a través de su voto optarán por aprobar o no ese aumento al impuesto.

El dinero recaudado se utilizaría para ayudar a la población sin hogar de Chicago.

De aprobarse el referéndum, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, estaría cumpliendo una de sus promesas de campaña.

Para los defensores de la iniciativa, la idea es contar con vivienda permanente para las personas sin hogar. Y que, con esta reforma de impuestos, el enfoque sería dar más dinero a la construcción de vivienda asequible en la ciudad y crear más servicios para combatir el problema de todos aquellos que no tienen techo.

Los simpatizantes de la ordenanza ‘Bring Chicago Home’ llevaron a cabo una manifestación, el martes 20 de febrero, con el propósito de conseguir apoyo para el referéndum.

“Estamos pidiendo a Chicago que se prepare para votar por el futuro, un futuro en el que los niños no duerman en los trenes, en el que los padres no tengan que luchar, si tienen que recoger su ropa o no y mudarse de un refugio, y se despierten en lugares que no conocen”, dijo el concejal del Distrito 6, William Hall, durante la manifestación.

La Coalición de Chicago para los Desamparados impulsa su plan ‘Bring Chicago Home’, una propuesta para aumentar el impuesto a la transferencia de bienes raíces en propiedades con valor de $1 millón o más para reunir fondos adicionales para luchar contra la falta de vivienda en la ciudad.

Además, según ‘Bring Chicago Home’, el impuesto a ciertas viviendas se reduciría: se propone que el RETT (Real State Transfer Tax) de las viviendas vendidas por debajo $1 millón pase de 0.75% a 0.60%.

En su último reporte, la Coalición de Chicago para los Desamparados (CCH, por sus siglas en inglés) reveló que hay al menos 68,440 personas sin techo en Chicago y de ellas el 82% son personas de color.

Crear un flujo de ingresos dedicado para abordar y acabar con la falta de vivienda es el objetivo de la coalición ‘Bring Chicago Home,’ según los simpatizantes de la propuesta.

Hay opiniones distintas sobre el referéndum fiscal ‘Bring Chicago Home’ que ayudaría a abordar la falta de vivienda en Chicago, según sus partidarios. En cambio, los oponentes argumentan que, si se aprueba, tendría un impacto en los inquilinos y los propietarios de viviendas. Esto significa que podrían subir las rentas y provocar que las personas dejen sus apartamentos.

Christina Rivero, directora de campo de ‘Bring Chicago Home’, dijo que esa iniciativa tiene un apoyo popular abrumador en toda la ciudad. Un voto afirmativo a la pregunta 1 de la boleta electoral “es beneficioso para la comunidad latina y para toda la ciudad”, añadió.

“Esta popularidad generalizada tiene aterrorizados a los propietarios corporativos (aquellos que se benefician de la gentrificación, el desplazamiento y el aumento de los costos de la vivienda). Ellos son los que han estado subiendo los alquileres cada año y ahora quieren convertir este referéndum en chivo expiatorio. No son mensajeros confiables y cualquiera que haya experimentado las dificultades de ser un inquilino de clase trabajadora en esta ciudad lo sabe”, señaló Rivero.

Afectados por el aumento de impuestos

La Alianza de Propietarios de Edificios Vecinales (NBOA, por sus siglas en inglés) representa a los proveedores de viviendas pequeñas y medianas de la ciudad, “la mayoría de los cuales se verán directamente afectados por este aumento de impuestos, junto con sus inquilinos”, según su declaración.

“Más de la mitad de todas las familias de Chicago alquilan. Casi todos los edificios de apartamentos están sujetos al aumento del impuesto ‘Bring Chicago Home’. Con un déficit de casi 120,000 viviendas en Chicago, la ciudad necesita fomentar la creación de más viviendas, no aumentar los Impuestos a las personas que intentan proporcionar viviendas asequibles. No se puede hacer que la vivienda sea más asequible al encarecer la creación de viviendas”, dijo a La Raza Miguel Chacón, presidente del Concilio Latino de Inversores Inmobiliarios.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la Field Foundation of Illinois.