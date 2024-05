Aprueban plan de verano para proveer alimentos a más de un millón de niños en Illinois

El plan de EBT de verano de Illinois ha sido aprobado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), lo que significa que Illinois será uno de los primeros estados en proporcionar asistencia alimentaria adicional a más de un millón de niños este verano, anunció en días pasados el gobernador JB Pritzker.

El programa de EBT de verano ofrece apoyo a niños económicamente desfavorecidos durante los meses de verano, asegurando que tengan acceso a comidas nutritivas. Los niños elegibles recibirán una emisión única de $120, apoyando a las familias para que sus hijos satisfagan sus necesidades nutricionales durante el verano. Es el primer programa de su tipo en lanzarse en Illinois en más de 50 años.

“Mi objetivo desde el principio ha sido hacer de Illinois el mejor estado del país para criar una familia, y eso comienza con que nuestros niños tengan todo lo que necesitan para aprender y crecer”, dijo el gobernador JB Pritzker. “Me enorgullece celebrar otro gran paso adelante en esa búsqueda, ya que nos convertimos en uno de los primeros estados del país en lanzar el nuevo programa federal de EBT de verano. Al USDA y a todos nuestros socios aquí presentes, desde el gobierno federal hasta nuestros esenciales bancos de alimentos locales, gracias por unirse a nosotros para celebrar este momento histórico y por su incansable dedicación en la lucha para acabar con el hambre”.

Para los niños que dependen de la escuela para recibir comidas regulares, el verano puede ser una época de inseguridad alimentaria, causando un aumento del hambre y la ansiedad. Los programas de comidas de verano son un salvavidas para las familias necesitadas, indicó un comunicado del gobierno estatal.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS), la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) y el Greater Chicago Food Depository están trabajando para lanzar la iniciativa y combatir el hambre infantil en Illinois. EBT de verano se basa en los apoyos actualmente ofrecidos por IDHS para individuos y familias que enfrentan inseguridad alimentaria.

“Cada día, los trabajadores sociales de IDHS se esfuerzan por garantizar que aquellos que necesitan alimentos saludables tengan acceso a ellos. Me enorgullece asociarme con el gobernador Pritzker, el USDA, la ISBE, el Greater Chicago Food Depository y otros interesados en planes estratégicos para erradicar las causas fundamentales del hambre”, dijo Dulce M. Quintero, secretaria designada de IDHS.

ISBE está actualmente en comunicación con las escuelas para asegurar que los indicadores de bajos ingresos de las familias estén actualizados y para compartir información sobre las solicitudes de EBT de verano. Para julio, el público podrá utilizar el sitio web ABE para ver si IDHS tiene toda la información necesaria para procesar el beneficio de EBT de verano de un niño. La gran mayoría de las familias elegibles no necesitarán presentar una solicitud. Las emisiones y notificaciones se enviarán a los hogares elegibles a finales de agosto.

Las familias cuyos hijos asisten a escuelas que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y que no calificaron para la Certificación Directa para comidas gratis o a precio reducido pueden necesitar completar una solicitud de EBT de verano. Esto se aplica a los niños que no recibieron SNAP, TANF o Medicaid durante el año escolar y no tienen una solicitud aprobada en archivo con su escuela NSLP.

Illinois tiene programas de alimentos de verano en todo el estado. Distritos escolares, organizaciones comunitarias, iglesias, campamentos, distritos de parques y otros ayudaron a servir más de 3.3 millones de comidas el verano pasado a través del Programa de Servicio de Alimentos de Verano. El Estado está utilizando y continuará utilizando a sus diversos socios a través de agencias y entidades externas, como bancos de alimentos, para conectar a las familias elegibles con beneficios.

“Ningún niño debería preocuparse por de dónde vendrá su próxima comida, por eso la Comisión de Illinois para Acabar con el Hambre está lanzando una nueva campaña para reducir el hambre infantil en Illinois”, dijo Kate Maehr, directora ejecutiva del Greater Chicago Food Depository y copresidenta de la Comisión de Illinois para Acabar con el Hambre. “Nuestro primer paso es una campaña de concientización a nivel estatal sobre EBT de verano para asegurarnos de que los niños tengan la nutrición que necesitan para prosperar mientras no están en la escuela”.

Durante los meses de verano, las familias que necesiten comidas deben contactar a su escuela si tienen preguntas sobre los servicios de comidas disponibles. Las familias también pueden llamar al 800-359-2163, enviar un mensaje de texto con la palabra “FOOD” (o “COMIDA”) al 304-304, o ver el mapa en línea del USDA para encontrar sitios de comidas cercanos que no se encuentren en su escuela y que estén abiertos a todos los niños y jóvenes menores de 18 años. La ISBE se asocia con la Illinois Hunger Coalition y No Kid Hungry para operar la línea directa y el servicio de mensajes de texto, se informó en un comunicado del gobierno de Illinois.

Pasos adicionales que las familias pueden tomar incluyen:

Conectarse con las escuelas: Las familias deben comunicarse con la escuela de su hijo para asegurarse de que toda la documentación necesaria, como las solicitudes de comidas escolares o de ingresos alternativos, estén archivadas y actualizadas. Este paso es especialmente crucial para las familias cuyos hijos asisten a escuelas que proporcionan todas las comidas de forma gratuita, como las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), ya que es posible que no se recojan solicitudes de comidas individuales.

Explorar la asistencia federal: Las familias que aún no están inscritas son alentadas a solicitar programas de asistencia federal como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Medicaid o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF). La elegibilidad para estos programas no solo proporciona apoyo inmediato, sino que también califica a las familias para la inscripción automática en el programa de EBT de verano una vez que se lance.

Visitar wegotyouillinois.org: Las familias pueden visitar este sitio web para acceder a información completa sobre el programa de EBT de verano y otros recursos disponibles. El sitio web proporciona detalles sobre cómo conectarse al programa de EBT de verano y acceder a los programas de comidas de verano en las comunidades locales. Es importante destacar que las familias no tienen que elegir entre participar en los programas de comidas de verano y recibir los beneficios de EBT de verano; pueden utilizar ambos.

—

La publicación de noticias de La Raza es posible en parte gracias al Chicago Community Trust.