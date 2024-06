Ampliarán programas de prevención de violencia a La Villita, Humboldt Park y otros dos vecindarios de Chicago

Organizaciones y comunidades de Chicago se han coordinado para expandir los programas de intervención contra la violencia comunitaria (CVI) bajo un esfuerzo conjunto del sector público y privado, anunciado por primera vez en febrero. Las comunidades involucradas son Austin, Garfield Park, Humboldt Park y La Villita, que se unen a North Lawndale, donde los programas CVI comenzaron a ampliarse en 2022. Dos comunidades adicionales, Englewood y New City, continúan desarrollando su capacidad para elaborar planes de expansión, se indicó en un comunicado de la organización de lucha contra la violencia Chicago CRED.

En una reunión realizada en el Instituto para la No Violencia de Chicago (INVC), representantes de las cuatro comunidades delinearon planes para servir hasta al 75 por ciento de las personas con mayor riesgo de disparar o ser baleadas en sus vecindarios durante la próxima década. Con ello, el objetivo es que esas personas no sean victimarios ni víctimas de violencia. Personas e instituciones públicas y privadas se han propuesto recaudar $100 millones para apoyar este esfuerzo, denominado Escalando la Intervención contra la Violencia Comunitaria para un Chicago Más Seguro o SC2.

El sector público a nivel municipal, del condado y estatal también ha incrementado la financiación para CVI. El nuevo presupuesto estatal incluye más de $170 millones para apoyar los programas CVI en Illinois y los presupuestos actuales de la ciudad y del condado incluyen más de $46 millones para apoyar CV, indicó Chicago CRED.

Jorge Matos, director de Implementación de SC2, dijo en relación con las instituciones participantes que “gracias a su generoso apoyo, estamos llevando CVI a más vecindarios. Nuestro objetivo es que CVI se convierta en una característica permanente de la estrategia de seguridad pública de Chicago, junto con la vigilancia tradicional y las inversiones comunitarias que abordan las causas fundamentales de la violencia con armas de fuego”.

El INVC, que sirve a la comunidad de Austin, es una de las cuatro organizaciones “centro” que lideran los esfuerzos de expansión. Las otras tres son ALSO (Alianza de Organizaciones de Servicios Locales), que sirve a Humboldt Park; Breakthrough, que sirve a Garfield Park; y New Life Centers, que sirve a La Villita. Las organizaciones centro de SC2 coordinan asociaciones comunitarias para ofrecer una variedad de servicios a los participantes, incluidos el alcance, la tutoría de vida, el tratamiento de traumas, la educación y la formación laboral. Tanto INVC como ALSO comenzarán a implementar sus planes de expansión este verano. New Life y Breakthrough están en la fase de planificación y comenzarán la implementación en los próximos meses.

Las cuatro organizaciones recibirán inversiones y solicitarán fondos públicos para apoyar la expansión de CVI.

El comunicado de CRED recoge expresiones de líderes de otras organizaciones vinculadas a CVI.

Teny Gross, CEO de INVC, afirmó: “Chicago tiene la red más extensa de grupos CVI en el país. Tenemos la arquitectura en su lugar y estamos listos para llevar este trabajo a un nuevo nivel. Esto solo es posible gracias al liderazgo esclarecido del sector público y privado”.

Lori Crowder, directora ejecutiva de ALSO, mencionó que CVI es un “enfoque de salud pública… La violencia con armas se propaga como una enfermedad y debe abordarse con medidas preventivas que ofrezcan a los más vulnerables una vía segura lejos del conflicto. Gracias a nuestros socios financieros, estamos construyendo la capacidad para hacer nuestras comunidades más seguras”.

Yolanda Fields, directora ejecutiva de Breakthrough, expresó: “Hemos pasado varios años desarrollando nuestro enfoque para reducir la violencia con armas de fuego y ahora queremos servir a más personas. Estamos muy agradecidos con todos los socios del sector público y privado que están proporcionando los recursos necesarios para crear un Garfield Park más seguro”.

Matt DeMateo, Director Ejecutivo de New Life Centers, enfatizó que CVI puede complementar la vigilancia tradicional, diciendo: “Mientras la policía tiene que enfocar muchos de sus recursos en tiroteos que ya han ocurrido, nosotros nos enfocamos en detener los tiroteos antes de que sucedan. Estamos profundamente agradecidos de tener los recursos para hacer este trabajo vitalmente importante”.

Jalon Arthur, director de Iniciativas Estratégicas en Chicago CRED, compartió una actualización de investigación de la Universidad Northwestern sobre el Programa de Peacekeepers, también conocido como FLIP (Flatlining Violence Inspires Peace). El programa Peacekeepers trabaja con socios comunitarios en más de 30 comunidades de Chicago y sus suburbios, empleando aproximadamente a 1,100 Peacekeepers que ocupan más de 200 de los lugares más peligrosos durante los períodos en los que es más probable que ocurran tiroteos. La investigación sugiere que cuando los Peacekeepers están de servicio, los tiroteos en la mayoría de los lugares se reducen a casi cero.

