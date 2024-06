Lanzan en Chicago la campaña “El Arte es Trabajo” para impulsar los derechos laborales de artistas y trabajadores creativos

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, anunció el lanzamiento de una nueva campaña de derechos laborales para los trabajadores creativos denominada “El Arte es Trabajo” cuyo objetivo educar a los trabajadores y empleadores del sector creativo sobre sus derechos laborales y proporcionarles recursos esenciales. La campaña fue desarrollada con la colaboración de diversas organizaciones culturales y comunitarias, así como de artistas locales.

“El arte es más que una expresión; es trabajo, y nuestros creativos merecen las mismas protecciones y derechos que todos los trabajadores”, declaró el alcalde Brandon Johnson en un comunicado. “Con la campaña ‘El Arte es Trabajo’, estamos asegurando que los artistas y profesionales creativos estén informados sobre sus derechos y sean apoyados en su labor, fomentando un entorno justo y equitativo para todos los que contribuyen al vibrante paisaje cultural de Chicago”.

La campaña “El Arte es Trabajo” se enmarca en la Semana de los Derechos de los Trabajadores de Chicago, una iniciativa destinada a concientizar sobre los cambios en las leyes laborales que entrarán en vigor el 1 de julio, entre ellos el alza al salario mínimo, el tiempo de enfermedad pagado, el establecimiento de horarios de trabajo más justos y la nueva ley de protección para trabajadores independientes que exige contratos por escrito, pagos puntuales y protección contra represalias.

Kenneth J. Meyer, comisionado del Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor, expresó en un comunicado: “Al lanzar esta campaña, BACP reafirma su compromiso de promover la transparencia, la igualdad y el respeto en el lugar de trabajo. Los trabajadores y empresarios creativos contribuyen significativamente a nuestra economía local creando empleos, productos únicos y experiencias culturales. No hay duda de que el arte es trabajo, y BACP está aquí para brindar apoyo a través de recursos y compromiso”.

La campaña incluye seminarios web interactivos gratuitos organizados por BACP y el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales (DCASE) para que los trabajadores y empleadores aprendan sobre las leyes laborales de Chicago y hagan preguntas.

Elsa Hiltner, directora de Programas en la organización Lawyers for the Creative Arts, comentó: “La iniciativa ‘El Arte es Trabajo’ es una asociación importante con organizaciones sin fines de lucro como LCA para apoyar a los artistas y organizaciones artísticas mientras navegan por las complejidades de la ley”.

La campaña “El Arte es Trabajo”, se afirme en un comunicado de la Alcaldía, responde a los llamados de la comunidad creativa para establecer estándares claros y recursos para el sector y se ha desarrollado a través de comentarios de un Comité Asesor compuesto por líderes de organizaciones artísticas sin fines de lucro, artistas independientes y activistas.

La campaña “El Arte es Trabajo” incluye varios componentes diseñados para proporcionar información sobre los derechos de los trabajadores a través de redes sociales, materiales impresos y recursos digitales.

La campaña cubre leyes y temas relevantes para el sector creativo, desde los requisitos del salario mínimo hasta el robo de salarios. La página web chicago.gov/CreativeWork ofrece materiales educativos relacionados con los derechos de los trabajadores creativos y recursos para los empleadores de este sector.

Los seminarios web que se llevarán a cabo en julio son: “Empleadores de Trabajadores Creativos: Conozca las Leyes Laborales Aplicables” el martes 9 de julio a las 10:00 a.m. (inglés), “Trabajadores Creativos: Conozcan Sus Derechos Laborales” el martes 16 de julio a las 10:00 a.m. (inglés), “Empleadores de Trabajadores Creativos: Conozca las Leyes Laborales Aplicables” el martes 23 de julio a las 10:00 a.m. (español), y “Trabajadores Creativos: Conozcan Sus Derechos Laborales” el martes 30 de julio a las 10:00 a.m. (español). Más detalles en www.chicago.gov/BACPwebinars.

Las fechas y horarios de las sesiones de asesoramiento en el horario de oficina del equipo de Recursos Culturales de DCASE se publicarán en el sitio web de la campaña y se compartirán a través de las redes sociales de DCASE.

—

La publicación de noticias de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.