40 claves de la democracia en Estados Unidos: #12 LOS DERECHOS DEL VOTANTE

Los derechos del votante incluyen el derecho a emitir su voto, el derecho a un voto secreto, y el derecho a ser protegido contra la intimidación y el fraude electoral. Estos derechos son fundamentales para asegurar elecciones libres y justas. En Estados Unidos, todo ciudadano de 18 años o más tiene derecho al voto, salvo quienes purgan condenas en prisión y en algunos pocos estados quienes hayan sido sentenciados por delitos graves aunque ya no estén en prisión. Personas que han sido declaradas mentalmente incompetentes por un fallo judicial tampoco pueden por lo general emitir su voto, y toda persona que no sea ciudadana no puede votar, salvo algunos pocos casos en comicios locales en los que existen normas que sí se los permiten.

La Ley de Derechos Electorales de 1965 es una legislación crucial que prohíbe la discriminación racial en la votación, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su raza, tengan igual acceso a las urnas.

