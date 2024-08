Notable pacifista recuerda la represión en 1968 durante la Convención Demócrata en Chicago y espera menos tensión en la de 2024

Bradford Lyttle tiene ya 96 años, esta clínicamente ciego aunque aún puede comunicarse con la ayuda de Alexa en su apartamento de Hyde Park en el sur de la ciudad de Chicago.

Lyttle, nacido en 1927 en Chicago, fue uno de los principales pacifistas de la turbulenta década de 1960, cuando los cimientos de la sociedad, tal parecía, se cernían y tambaleaban.

Ahora que la Convención Nacional Demócrata (CND) viene a Chicago del 19 al 22 de agosto, le pregunté a Lyttle por teléfono sobre los eventos de Chicago durante la Convención Nacional Demócrata de 1968, cuando el alcalde Richard Daley les negó permisos a los pacifistas que estaban en contra de la Guerra de Vietnam para poder protestar en el Parque Grant.

Policías confrontan a un manifestante caído durante las protestas de la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Crédito: AP

Los que resultó, ya muchos lo saben, fue calificado como un motín policiaco en donde la policía golpeó y arrestó a cientos de manifestantes. Algunos se atrevieron a decir en esa época que Chicago vivió un “estado policiaco” durante la Convención Nacional Demócrata de 1968 que tuvo lugar en el ya desaparecido International Amphitheater en la Halsted cerca de la Calle 42.

“No creo que este año tengamos violencia en las calles durante la convención, pues no tenemos a un alcalde como Richard J. Daley”, nos predijo Lyttle.

Pero, le digo, hoy en día los palestinos y sus aliados en todo el país están enojados por la guerra en Gaza y sus líderes han prometido que convocarán a “60,000 personas” a manifestarse en Chicago contra la supuesta complicidad de nuestro gobierno en ayudar a Israel con miles de millones de fondos y armamento bélico.

“No creo que haya problemas, pero yo no estoy personalmente envuelto en eso”, nos precisa Lyttle, quien es autor de un libro titulado en inglés ‘The Anti Vietnam War Movement in Chicago’ (‘El movimiento contra la Guerra de Vietnam en Chicago’).

Lyttle indica que no cree que ahora exista tanta ira contra el gobierno estadunidense como la que había en la década de 1960.

“No creo que la atmosfera sea igual como antes”, recalca este pacifista que cuando se graduó de la Universidad de Chicago tomó un año libre para viajar por el mundo y estudiar la no violencia y la paz.

Le digo “a algunos les gusta estudiar la guerra, pero tu querías estudiar la paz” y me contesta “es correcto”.

Lyttle regresa al tema de los eventos de 1968 en Chicago y apunta que la violencia que vivió la ciudad durante esa convención fue algo muy duro para todo el país.

“Yo no creía en la violencia, yo creía en la no violencia”, me replica el amable autor y pacifista de antaño.

Me relató, antes de que yo le preguntara, los nombres de personajes de esa época como David Dellinger, Rennie Davis, Jerry Rubín, Abbie Hoffman, Tom Hayden, John Froines y Bobby Seale, conocidos como los ‘Siete de Chicago’.

“Yo conocí a todos los llamados ‘Siete de Chicago’…”, me dice Bradford y me alerta de que pronto saldrá a la venta su biografía, que se titulará ‘Bradford Lyttle, pacifista’. El amable señor Lyttle me indica que él respetaba mucho a David Dellinger porque en las marchas él asumía las posturas más difíciles y de más riesgo.

“Yo lo admiraba grandemente por esa razón”, me relata Lyttle, quien agrega que comenzó su activismo contra la guerra y toda violencia cuando apenas tenía 22 años de edad. Fue cuando decidió tomar un viaje por todo el mundo para estudiar la paz.

Antes del viaje, caminó desde San Francisco hasta Nueva York en una caminata por la paz.

El activista trabajó con varios grupos en el área de Chicago y del país, entre ellos los grupos Committee for Non Violence, Peace Action y Anti Vietnam War Movement.

Bradford Lyttle (izq.) en 1966, durante una protesta en Vietnam contra la guerra en ese país. Crédito: AP

Regreso al tema de la guerra en Gaza y le comento a Lyttle que mucha gente está irritada contra la administración del presidente Joe Biden por su ayuda financiara y de armamentos a Israel. En Gaza el número de muertos rebasó las 36,000 víctimas civiles, muchos de ellas mujeres y niños, según conteos publicados en medios.

“Es cierto”, precisa Lyttle, “Israel no existiría sin la ayuda de Estados Unidos.”

Le hago notar al veterano activista que supuestamente vivimos en una sociedad libre pero que al parecer las convenciones Demócrata y Republicana al parecer son llevadas a cabo en una fortaleza con cientos de policías y militares, vallas y barreras que no dejan a los ciudadanos manifestarse cerca de estos eventos políticos.

“Bueno, relativamente Estados Unidos es una sociedad libre, pero esta fácilmente se podía convertir en un estado totalitario”, me dice Lyttle. “Trump es esencialmente un fascista”. afirma.

Durante los eventos en Chicago en el contexto de la Convención Nacional Demócrata de 1968, este amable pacifista, que dice que debemos estudiar cómo crear la paz, dijo que la policía lo correteó y lo golpeó y que abandonó su vehículo, una station wagon, que la policía, me dice Lyttle, destruyó.

Luego, en 1996, cuando de nuevo tuvo lugar la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Lyttle y otros activistas fueron arrestados por ingresar al Edificio Federal de esta ciudad.

Un retrato reciente de Bradford Lyttle, veterano pacifista. (Cortesía Brandon Lyttle). Crédito: Cortesía

Y si todo esto no demuestra que Lyttle en realidad vivió para respirar y crear paz, él se postuló varias veces para presidente de la nación bajo la bandera del Partido Pacifista de Estados Unidos.

Para finalizar, el autor y activista comenta que sentir y opinar diferente es parte de los derechos de todo ciudadano en esta sociedad. Pero, al parecer, algunos sectores como los que siguen a Donald Trump y otros intereses ven el disentir y opinar diferente como un ataque a sus personas o al país.

“Pensar diferente es parte de la condición humana”, concluye Lyttle.

“Absolutamente”, le digo. “Mis verdaderos hermanos fueron los jóvenes blancos y afroamericanos que pensaban igual que yo en la Universidad de Iowa y que luchamos por las mismas causas en las diferentes protestas del pasado”.

“Absolutamente”, me dice Lyttle, mi hermano de ideales, de paz y de lucha.

