Calculadora en línea ofrece ayuda gratuita para planear pagos de impuestos atrasados

Los propietarios que no pudieron pagar la totalidad de sus facturas de impuestos para la fecha límite del 1 de agosto no tienen por qué preocuparse por perder su vivienda, al menos no de inmediato.

Los propietarios tienen tiempo para saldar sus impuestos atrasados, aunque se les cobrarán intereses adicionales. Ahora también cuentan con una herramienta gratuita de planificación financiera en línea para ayudarlos a realizar pagos más pequeños a lo largo del tiempo.

La llamamos Calculadora de Planes de Pago y está disponible de forma gratuita en cookcountytreasurer.com. La calculadora le permite:

Establecer un cronograma para pagar una factura de impuestos en incrementos más pequeños en lugar de todo a la vez;

Elegir entre realizar pagos una vez al mes o quincenalmente; y

Crear un plan personalizado para ponerse al día con los impuestos morosos si debe más de $100.

Un ejemplo de la Calculadora de Planes de Pago de la Tesorería del Condado de Cook. (Cortesía Tesorería del Condado de Cook) Crédito: Cortesía

Espero que la calculadora alivie las preocupaciones de los contribuyentes de perder sus hogares debido a impuestos no pagados. Si no pudo pagar el monto total antes de la fecha de vencimiento, tiene aproximadamente 13 meses para saldar su factura antes de que su deuda tributaria no pagada se ofrezca en subasta en la Venta Anual de Impuestos.

Recuerde: ¡El objetivo es evitar la Venta Anual de Impuestos a toda costa!

Durante esos 13 meses, se le cobrarán intereses del 9% anual o del 0.75% mensual. Eso es un costo anual modesto de $90 por cada $1,000 en impuestos morosos. La tasa de interés anual era del 18% antes de este año, pero logré reformas legislativas que la redujeron a la mitad.

Si un comprador de impuestos adquiere sus impuestos no pagados en la Venta Anual de Impuestos, tiene aproximadamente dos años y medio para redimir sus impuestos. Eso significa pagar sus impuestos morosos, más los intereses, en su totalidad en un pago único. La gran mayoría de los impuestos morosos se redimen porque las personas quieren conservar sus casas y otras propiedades.

En pocos casos, los compradores de impuestos pueden tomar posesión de la propiedad, pero no hasta aproximadamente cuatro años después de la fecha de vencimiento inicial. Así es como funciona el sistema. Esas demoras están diseñadas para brindar a los propietarios todas las oportunidades para pagar sus impuestos y conservar su propiedad.

La nueva Calculadora de Planes de Pago es nuestro último esfuerzo para ayudar a las personas a permanecer en sus hogares. Otras iniciativas, como promover reembolsos y exenciones a través de los programas de radio Black and Latino Houses Matter, también tienen como objetivo brindarles a las personas la oportunidad de construir riqueza generacional a través de su activo financiero más importante: su hogar.

-Maria Pappas es la tesorera del Condado de Cook