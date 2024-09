Guía para votar y animar a votar en Estados Unidos

En tiempos de elecciones, y en realidad en cualquier momento, comprender y ejercer los valores y las prácticas democráticas resulta crucial para el bienestar, el progreso, la estabilidad y la convivencia armónica. La democracia, el sistema político en el que el pueblo elige a sus gobernantes y ejerce el poder a través de ellos con base en instituciones y leyes fundadas en la razón, el bien común y los derechos humanos, es la mejor de las formas de gobierno disponibles ya que permite en mayor medida la expresión y el cumplimiento de la voluntad popular de las mayorías al tiempo que protege los derechos de las minorías y establece equilibrios y balances necesarios para lograr consensos y evitar tiranías.

El ejercicio y el acatamiento del voto son cuestiones cruciales para el bienestar individual y colectivo, para la fortaleza y la unidad de la nación. Informar sobre la democracia y el voto libre, educar sobre sus valores y procesos, promover su ejercicio, defender sus resultados y preservar sus instituciones son tareas de importancia mayúscula.

Por ello, La Raza ha preparado esta Guía para votar y animar a votar en el contexto de las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.

Nuestra Guía para votar y animar a votar enseña a los lectores, paso a paso, quién puede votar y en su caso cómo, cuándo y dónde hacerlo. Todo con base en fuentes oficiales y confiables.

GUÍA PARA VOTAR Y ANIMAR A VOTAR

1. QUIÉN PUEDE VOTAR EN ESTADOS UNIDOS

Puedes votar en las elecciones estadounidenses si cumples con los siguientes requisitos:

Eres ciudadano estadounidense. Algunas pocas localidades en algunos estados permiten a ciertos no ciudadanos votar en ciertas elecciones locales, pero por lo general solo los ciudadanos pueden votar.

Resides en el estado donde deseas votar. Incluso si no tienes un hogar establecido, podrías cumplir con los requisitos de residencia.

Tienes 18 años o los cumplirás el día de las elecciones. En la mayoría de los estados, puedes inscribirte para votar antes de cumplir los 18 años, siempre que alcances esa edad para el día de las elecciones.

Te has inscrito para votar antes de la fecha límite en tu estado. La excepción es Dakota del Norte, que no requiere registro para votar.

Más información: www.usa.gov/es/fechas-limite-registrarse-electoral

2. QUIÉN NO PUEDE VOTAR EN ESTADOS UNIDOS

No están autorizados para votar en Estados Unidos:

Los no ciudadanos, incluidos los residentes permanentes con tarjeta verde o “Green Card”.

Si no eres ciudadano estadounidense, inscribirte para votar o votar en elecciones federales es considerado un delito. Las autoridades de Inmigración pueden negar la ciudadanía (naturalización) o deportar a las personas no ciudadanas que hayan votado o se hayan registrado para votar.

Algunas personas con condenas por delitos graves o que están cumpliendo penas por otros tipos de delitos. Las reglas varían según el estado.

Más información:

Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales:

www.ncsl.org/elections-and-campaigns/felon-voting-rights

Departamento de Justicia:

www.justice.gov/crt/media/1332106/dl?inline=

Algunas personas con discapacidad mental o que han sido declaradas mentalmente incompetentes. Las reglas varían según el estado.

Más información: www.bazelon.org/our-work/voting

Los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos no pueden votar por presidente en la elección general.

Si tienes preguntas sobre quién puede y no puede votar, contacta a tu oficina de elecciones estatal o local: www.usa.gov/es/oficina-elecciones-estatal-local

3. QUÉ NECESITAS SABER SOBRE EL DERECHO AL VOTO

El sufragio, el ejercicio libre del voto, es uno de los derechos más fundamentales como ciudadano estadounidense y está protegido por la Constitución y las leyes federales y estatales.

En Estados Unidos, el derecho al voto está regulado por leyes federales. Es importante que conozcas estas leyes y cómo protegen y facilitan tu capacidad para votar.

La autoridad para supervisar las elecciones federales recae en los estados según el Artículo 1 de la Constitución y varias enmiendas constitucionales y leyes federales han sido establecidas para asegurar tu derecho al voto.

Enmiendas constitucionales

La Enmienda 15, promulgada en 1870, otorgó el derecho al voto a los hombres afroamericanos, aunque muchos enfrentaron barreras como impuestos al voto y pruebas de alfabetización que dificultaban su participación.

La Enmienda 19, ratificada en 1920, extendió el derecho al voto a las mujeres.

La Enmienda 24, ratificada en 1964, eliminó los impuestos al voto y otras restricciones que limitaban el voto de las minorías.

La Enmienda 26, ratificada en 1971, bajó la edad mínima para votar a 18 años en todas las elecciones.

Diversas leyes federales también protegen tu derecho al voto y facilitan el ejercicio de este derecho.

Tus derechos generales el día de las elecciones

Si las urnas cierran mientras estás en la fila, permanece en ella; tienes derecho a votar.

Si cometes un error en tu boleta, puedes solicitar una nueva.

Si las máquinas de votación fallan, pide una boleta de papel.

Si enfrentas problemas o tienes dudas, puedes llamar a la Línea de Protección Electoral al 1-866-OUR-VOTE o 1-888-VE-Y-VOTA (en español).

Si te dicen que no estás registrado

Tienes derecho a un voto provisional, incluso si no apareces en la lista de votación. Los funcionarios electorales verificarán después de la jornada de votación si estás calificado y registrado y, de ser así, contarán tu voto provisional.

Derechos de votantes con discapacidad

Según la ley federal, todos los centros de votación deben estar adaptados para ser accesibles a los votantes con discapacidades, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA). Permitir que una persona vote desde la acera no satisface estos requisitos.

Cada centro de votación debe disponer de al menos un sistema de votación diseñado para que las personas con discapacidades puedan votar de manera privada e independiente. Esto suele implicar el uso de máquinas que pueden leer las boletas para aquellos con discapacidades visuales o dislexia, o dispositivos adaptados para votar mediante botones para quienes tienen limitaciones de movilidad.

La ley federal también establece que los votantes con discapacidades o aquellos que tienen dificultades para leer o escribir en inglés tienen el derecho de ser asistidos por una persona de su elección al votar. Esta persona no puede ser el empleador del votante, un representante de este o un funcionario del sindicato del votante. El asistente debe mantener la confidencialidad y no observar la boleta del votante a menos que se lo soliciten.

Los funcionarios electorales, incluidos los trabajadores de las urnas, están obligados a proporcionar las adaptaciones necesarias para facilitar el voto a estas personas. Deben ofrecer asistencia siempre que sea posible. Además, no se debe negar el derecho a votar a una persona con discapacidad mental bajo la presunción de que no está “calificada” para votar por parte de un trabajador electoral.

Si no hablas bien inglés

Según la legislación federal, los votantes que enfrentan dificultades para leer o escribir en inglés tienen el derecho de recibir asistencia por parte de una persona que ellos elijan al momento de votar. Esta persona no puede ser su empleador, un representante de su empleador, ni un funcionario o agente de su sindicato.

Los condados sujetos a la sección 203 de la Ley de Derecho al Voto deben ofrecer servicios de asistencia bilingüe a los votantes en idiomas específicos. Esto implica que deben contar con personal electoral que hable los idiomas requeridos y asegurarse de que todo el material electoral y la información relevante estén disponibles en dichos idiomas. Es importante verificar si tu condado proporciona asistencia electoral bilingüe en el idioma que hablas.

Más información: www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/about/voting-rights/voting-rights-determination-file.html

Si alguien está interfiriendo con tu derecho a votar

Es ilegal intimidar o tratar de intimidar a los votantes y es un delito federal “intimidar, amenazar, [o] forzar… a cualquier persona con el propósito de interferir con el derecho de esa persona a votar o a votar como quiera”.

Ejemplos de intimidación al votante:

Interrogar agresivamente a los votantes sobre su ciudadanía, antecedentes penales o calificaciones para votar.

Falsificar la identidad de un funcionario electoral.

Colocar señales engañosas o incorrectas sobre fraude electoral y las penas legales correspondientes.

Participar en acoso, especialmente dirigido a votantes que no hablan inglés o a votantes de color.

Difundir información falsa sobre los requisitos para votar.

Ten en cuenta que:

En ningún estado se requiere hablar inglés para votar.

Ningún estado exige pasar una prueba para poder votar.

No todos los estados exigen que los votantes presenten una identificación con foto.

Si experimentas intimidación, en muchos estados puedes darle una declaración jurada al trabajador electoral de que cumples con los requisitos para votar en su estado y luego proceder a votar.

Reporta la intimidación a la Línea de Protección Electoral al 1-866-OUR-VOTE o 1-888-VE-Y-VOTA (en español).

Reporta la intimidación a los funcionarios electorales locales. Sus oficinas estarán abiertas el día de las elecciones.

(Con información de ACLU, www.aclu.org/know-your-rights/derecho-al-voto)

4. ¿CÓMO PUEDES INSCRIBIRTE PARA VOTAR?

Para votar por primera vez, necesitas registrarte. Existen varias maneras de hacerlo:

Puedes inscribirte en línea. Treinta y ocho estados ofrecen esta opción a través de sus sitios web oficiales.

Descarga el formulario de registro de votante y sigue las instrucciones si las necesitas. Completa tus datos, firma el formulario y envíalo por correo regular. Puedes consultar cómo hacerlo en la oficina de votación local de tu estado.

Durante el año de elección general, algunos estados permiten el registro en la oficina donde se emiten las licencias de conducir.

Otros estados disponen del formulario de registro en el día de la ceremonia de naturalización.

Algunos estados permiten registrarte el mismo día de las elecciones, incluyendo California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nuevo México, North Carolina, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. También el Distrito Columbia,

En otros estados, la fecha límite para registrarse suele ser unas semanas antes de las elecciones.

5. ¿CÓMO PUEDES INSCRIBIRTE PARA VOTAR SI VIVES FUERA DE ESTADOS UNIDOS?

Si eres un ciudadano estadounidense que reside fuera de Estados Unidos o eres miembro de las fuerzas armadas o familiar de un militar puedes registrarte para votar y solicitar votar por correo completando la Tarjeta Federal Postal de Solicitud (FPCA), disponible en la página de internet www.fvap.gov/uploads/FVAP/Forms/fpca2013.pdf.

Como cualquier otro ciudadano, los familiares de militares estadounidenses deben cumplir con los requisitos de elegibilidad para votar.

El Programa Federal de Asistencia para Votar te permite registrarte para votar y solicitar una boleta de voto ausente si:

Eres un ciudadano estadounidense que vive fuera de Estados Unidos.

Eres miembro de las Fuerzas Armadas en servicio en el extranjero.

Eres cónyuge o familiar elegible de un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio en el extranjero.

6. VERIFICA TU REGISTRO PARA VOTAR

Para verificar los detalles de tu inscripción electoral, sigue estos pasos:

Accede al sitio web “Can I vote” ( www.nass.org/es/can-I-vote/voter-registration-status ) y elige la opción en español.

) y elige la opción en español. En la sección “Select Your State”, selecciona tu estado. Serás redirigido a una página correspondiente a la oficina electoral estatal.

Comprueba el estatus de tu inscripción electoral.

Es crucial revisar los datos de tu inscripción electoral antes del cierre del plazo para registrarte, el cual puede ser hasta 30 días antes de la fecha de las elecciones. Esto te permitirá tener suficiente tiempo para reinscribirte o actualizar tu información si fuese necesario.

7. LA IMPORTANCIA DE REVISAR LA INFORMACIÓN DE TU REGISTRO ELECTORAL

Cada estado actualiza de manera diferente su registro de votantes, lo que incluye acciones como eliminar a aquellos que ya no residen en el estado y clasificar algunos registros como inactivos.

Es posible que tu registro sea considerado inactivo si no has respondido a las comunicaciones de los funcionarios electorales y no has participado en las dos últimas elecciones federales generales (una de medio término y una presidencial).

Si tu registro está marcado como inactivo, podrías necesitar realizar pasos adicionales para poder votar. De lo contrario, es posible que se te requiera emitir un voto provisional.

Asegúrate de verificar tu inscripción con antelación suficiente y realiza los ajustes necesarios. Esto garantiza que:

Tu nombre, tu domicilio y tu afiliación partidaria están correctos.

No has sido eliminado de la lista de votantes elegibles. Si esto sucediera, todavía tendrías tiempo para reinscribirte.

Estás habilitado para votar.

Acudirás al centro de votación correcto.

8. CUÁNDO ES NECESARIO REGISTRARTE DE NUEVO O ACTUALIZAR TU INFORMACIÓN ELECTORAL

Es necesario que lo hagas:

Si has cambiado de domicilio dentro de tu estado o has modificado tu nombre. En esos casos es crucial actualizar tu registro electoral con la nueva dirección y/o nombre. Además, asegúrate de actualizar tu licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal antes de las elecciones, si planeas usarla como identificación para votar.

Si te has mudado de forma permanente a otro estado, es importante que te registres para votar en tu nuevo estado de residencia.

No es necesario que lo hagas si:

Tu nombre y dirección siguen siendo los mismos y has votado con frecuencia recientemente.

Es posible que debas hacerlo si:

Te mudas a otro estado cerca de la fecha de las elecciones primarias o generales presidenciales.

En algunos estados, puedes tener la opción de registrarte para votar el mismo día de las elecciones. Infórmate si en tu estado es posible hacerlo.

Algunos estados, condados y distritos electorales requieren que residas en el área hasta 30 días antes de una elección. Revisa la fecha de tus próximas elecciones locales, estatales y federales.

Si no logras registrarte para votar en tu nuevo estado antes de una elección primaria presidencial o general, tu estado anterior debería permitirte votar en persona o por voto ausente. Después de votar en tu antiguo estado, deberás registrarte y empezar a votar en tu nuevo estado.

9. PASOS PARA ACTUALIZAR O CAMBIAR TU REGISTRO DE VOTANTE

Si has cambiado de nombre o dirección, es necesario que actualices esa información en tu registro de votante. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Accede al sitio web Vote.gov .

. Si cambiaste de dirección dentro del mismo estado, selecciona tu estado o territorio y sigue las instrucciones como si fueras a registrarte para votar por primera vez.

Si te mudaste a otro estado, elige tu nuevo estado y regístrate para votar allí. Asegúrate de revisar y tener en cuenta la fecha límite para hacerlo.

Dependiendo de las reglas de tu estado, encontrarás instrucciones para registrarte para votar o actualizar tu información en línea, por correo, por teléfono o en persona en tu oficina electoral local.

Tu estado puede requerir que te registres nuevamente para votar para actualizar tu información o proporcionarte un formulario especial para realizar el cambio.

Utiliza Vote.gov para cambiar tu registro.

10. CÓMO CAMBIAR TU AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO EN TU REGISTRO DE VOTANTE

Tu afiliación a un partido político se indica en ocasiones cuando te registras para votar y, dependiendo del estado donde residas, es posible que te pidan especificar tu afiliación partidaria en ese momento. Si decides cambiar tu afiliación a un partido, puedes hacerlo en tu oficina de elecciones estatal o local.

Antes de proceder, ten en cuenta que:

No es obligatorio elegir un partido político ni declarar tu preferencia partidaria al registrarte para votar.

No todos los estados recopilan datos sobre afiliación a un partido político ni los incluyen en las tarjetas de registro electoral.

Tu afiliación partidaria es simplemente una preferencia. Tienes la libertad de votar por candidatos de cualquier partido en las elecciones, que incluyen las locales, estatales, legislativas y presidenciales.

La importancia de tu afiliación partidaria se manifiesta principalmente en las elecciones primarias, pues en algunos estados es necesario estar afiliado a un partido para poder votar en esas elecciones.

11. CÓMO OBTENER O REEMPLAZAR TU TARJETA DE REGISTRO ELECTORAL

Cuando te registres para votar o actualices tu registro, recibirás una tarjeta de registro de votante por correo. Esta tarjeta generalmente incluirá tu nombre, dirección, la dirección del centro de votación donde votarás y tu afiliación a un partido político, si la has incluido en tu registro. Podría tardar algunas semanas en llegarte la tarjeta por correo. La oficina electoral de tu estado te notificará si hay algún problema con tu registro.

Si tu tarjeta se daña, se pierde o te la roban, puedes solicitar una reposición en la oficina electoral de tu estado o localidad.

No es necesario presentar tu tarjeta de registro electoral el día de las elecciones. Sin embargo, podrías necesitar mostrar otro tipo de identificación, ya que algunos estados requieren una identificación con foto para poder votar. Asegúrate de revisar las normas de votación de tu estado para saber si necesitas presentar una identificación al votar.

Más información: www.ncsl.org/elections-and-campaigns/voter-id#statebystate

12. ¿CÓMO PUEDES VOTAR POR CORREO EN LAS ELECCIONES DE 2024?

El voto por correo ha sido una parte integral de las elecciones en Estados Unidos durante más de un siglo y representa una forma segura de ejercer tu derecho al voto en 2024. El voto en ausencia te permite votar antes del día electoral mediante una boleta que puedes enviar por correo o depositar en un buzón electoral específico. Una vez que estés registrado para votar por correo, puedes solicitar que te envíen una boleta a tu domicilio.

Aunque todos los estados ofrecen la opción de voto en ausencia, las fechas límite y las reglas para votar por correo varían entre ellos. En la mayoría de los estados, necesitas solicitar una boleta de voto ausente para cada elección. Sin embargo, algunos estados permiten que ciertos votantes reciban boletas de manera permanente si califican para ello.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales ofrece una lista de estados que ofrecen voto ausente o por correo de manera permanente, consúltala en la página de internet: www.ncsl.org/elections-and-campaigns/table-3-states-with-permanent-absentee-voting-lists.

En ocho estados (California, Colorado, Hawaii, Nevada, Oregon, Utah, Vermont y Washington) y Washington DC, las boletas se envían automáticamente a todos los votantes registrados sin necesidad de listas permanentes de votantes ausentes.

Cómo votar por correo si vives en Estados Unidos

Visita la página sobre votación ausente en “Can I Vote” (www.nass.org/es/beinvenido-can-i-vote/votacion-ausente-y-votacion-adelantada) y selecciona tu estado en el menú desplegable. Esto te dirigirá a la página de voto ausente de tu estado, donde podrían pedirte una justificación válida para emitir un voto en ausencia. Entre las razones válidas que estados pueden requerir figuran:

No poder asistir en persona al centro de votación por enfermedad, lesión o discapacidad.

Estar de vacaciones o en un viaje de negocios fuera de tu condado o ciudad de residencia el día de las elecciones.

Estudiar en una universidad en un estado diferente al de tu domicilio legal electoral.

Varios estados no requieren que el votante dé una razón para votar por correo.

La fecha límite para votar de manera ausente en tu estado

Asegúrate de solicitar y entregar tu boleta de voto ausente antes de la fecha límite establecida por tu estado.

Más información en: www.usvotefoundation.org/state-election-dates-and-deadlines.

Consulta los períodos de votación ausente y verifica si la fecha límite se refiere a cuando tu boleta debe ser sellada por la oficina de correo o cuando debe ser recibida por la oficina electoral.

¿Y si recibiste una boleta para votar por correo pero prefieres hacerlo en persona?

Puedes optar por votar en persona el día de las elecciones, incluso si ya recibiste una boleta para votar por correo. Cada estado tiene sus propias reglas, así que consulta con tu oficina de elecciones estatal o local (www.usa.gov/es/oficina-elecciones-estatal-local). Generalmente puedes llevar tu boleta de voto ausente a tu centro de votación designado el día de las elecciones y, dependiendo de las reglas de tu estado, podrías cambiar tu voto ausente no emitido por un voto en persona, completar tu voto en ausencia y entregarlo, o votar con una boleta de voto provisional.

Otras formas de enviar tu boleta de votación ausente además de hacerlo por correo

Consulta con tu oficina de elecciones estatal o local otras formas de devolver tu boleta de voto ausente, además del correo postal. Algunos estados tienen buzones para depositar las boletas y muchos permiten devolverlas en persona en tu oficina electoral local o en otro lugar habilitado para votar.

Votar por correo para militares y estadounidenses en el extranjero

Si eres miembro de las Fuerzas Armadas o un ciudadano estadounidense que vive en el extranjero, puedes inscribirte para votar y pedir una boleta de voto ausente en un solo paso utilizando la Solicitud de la Tarjeta Postal Federal de Solicitud (FPCA), disponible en la página de internet www.fvap.gov/ uploads/FVAP/Forms/fpca2013.pdf.

Para llenar la solicitud, debes conocer el domicilio donde te registraste para votar. Más información: en la página web www.fvap.gov/info/laws/voting-residence.

13. INFÓRMATE SOBRE POR QUIÉN Y POR QUÉ VOTAR

En las elecciones en Estados Unidos, tanto las federales como las locales, se eligen las personas que ocuparán numerosos puestos y, en ocasiones, también se aprueban propuestas de impuestos y decisiones sobre asuntos locales.

En las elecciones generales los votantes eligen presidente y vicepresidente y miembros del Congreso (representantes federales y senadores). A nivel estatal, en elecciones que pueden coincidir o no con la fecha de las elecciones federales, se elige gobernador, legisladores locales y diversos cargos a escala estatal (por ejemplo, la Secretaría de Estado) y a nivel de condado o ciudad alcaldes, comisionados, concejales, jueces y otros cargos locales.

Es importante que te informes al emitir tu voto, para que tu sufragio apoye a la persona o partido que mejor representa y defiende tus ideas y tus intereses individuales y las necesidades y prioridades de la comunidad y el país en general.

Medios de comunicación y organizaciones producen guías en las que analizan el perfil y las propuestas de cada una de las personas que buscan ser electas y conocer esos detalles te ayudará a decidir inteligentemente tu voto. También existen guías que explican los proyectos o impuestos que en tu estado o localidad serán aprobados o rechazados por los votantes. Puedes encontrar guías del votante correspondientes a tu localidad en www.ballotready.org.

14. QUÉ SON LAS BOLETAS DE MUESTRA

Las boletas de votación, cuando son muchas las candidaturas y las propuestas puestas a la consideración de los votantes, pueden ser largas y ser difíciles de entender o de llenar. Por ello, puedes obtener una boleta de muestra en la que aparezcan todas las posiciones y decisiones puestas a votación, de modo que puedas conocer con anticipación las opciones para votar de modo informado. En el sitio electoral de tu estado (encuéntralo en www.usa.gov/state-election-office) puedes usualmente descargar boletas de muestra.

Si lo deseas, puedes llenar anticipadamente la boleta de muestra y llevarla contigo el día de la votación en persona, para que sea tu referencia a la hora de llenar la boleta real. En algunas localidades existen restricciones al uso de teléfonos celulares dentro de las casillas de votación, por lo que llevar tus notas en papel es recomendable.

También puedes consultar los medios de comunicación de tu preferencia, las posiciones de organizaciones y grupos y la información que ofrecen las campañas y los partidos. Ejerce tu buen juicio, contrasta y confirma la información, recurre a fuentes reconocidas y de prestigio para que puedas decidir con inteligencia y libertad, evitando la desinformación.

15. CÓMO SABER DÓNDE Y CUÁNDO VOTAR

Si optaste por emitir tu voto por correo, deposítalo en una oficina postal o en un sitio electoral designado para ello en tu localidad dentro de los plazos establecidos, que pueden variar según la localidad.

Si decidiste ejercer tu voto anticipado, acude a un centro de votación establecido para recibir ese tipo de voto y procede a emitir tu sufragio. Podrás hacerlo exactamente igual que si lo hicieras el día de la elección. Usualmente, los centros de voto anticipado se abren algunas semanas antes del día de la elección general, que en 2024 es el martes 5 de noviembre, y operan por lo general en horas de oficina. Visita la página www.usa.gov/state-election-office para encontrar el sitio web de la autoridad electoral de tu estado y ubicar las casillas de voto temprano en tu localidad.

Si vas a votar en persona el día de la elección, acude al precinto y la casilla que te corresponden en función de tu lugar de residencia. Tu tarjeta de registro de votante usualmente incluye esa información y puedes también encontrarla en el sitio web de la autoridad electoral de tu estado.

Las casillas usualmente abren temprano por la mañana y cierran a partir de las 6 pm, aunque las horas exactas varían según el estado. Lo recomendable es que acudas a votar en un momento en el que cuentes con amplia disponibilidad para hacer fila y esperar a que te toque tu turno. En casillas con muchos votantes, ese proceso puede llevar un tiempo considerable. Sé paciente y podrás votar.

En 31 estados los empleadores están obligados a permitir a los trabajadores el tiempo necesario para que acudan a votar, pero no existe esa obligación en los otros 19 estados y en el Distrito Columbia. Consulta en el sitio electoral de tu estado lo que aplica para tu localidad. Y aunque no exista obligación de conceder ese tiempo libre por civismo usualmente se honra esa facilidad, y es ilegal forzar o intimidar al ciudadano para que no acuda a votar.

16. VOTAR DE MODO LIBRE Y SECRETO

Los procedimientos para votar de modo presencial dentro de la casilla pueden variar de acuerdo con el estado y la localidad, pero por lo general todo comienza cuando el ciudadano se presenta ante un funcionario de casilla para solicitar una boleta de votación en el precinto que le corresponde.

El funcionario solicita al ciudadano su nombre completo y, en los estados donde se requiere, pide una identificación oficial. Luego, verifica que el ciudadano esté registrado para votar y en su caso procede a entregarle la boleta de votación.

En los lugares donde es posible registrarse para votar el mismo día de la elección, o en casos en que sea necesario que el ciudadano reciba una boleta provisional o entregue una declaración jurada, esos procedimientos se realizan también ante los funcionarios de casilla correspondiente.

Aunque hay variaciones por estado, por lo general los ciudadanos reciben una boleta en papel, que llenan de modo privado dentro de una casilla marcando con tinta o haciendo una perforación en cada una de las opciones de su elección, o pueden optar por votar electrónicamente usando dispositivos que muestran opciones en pantalla y, al final, por lo general emiten una constancia o recibo en papel.

Los ciudadanos tienen derecho a votar en secreto y libremente, recibiendo asistencia en caso necesario según lo que indica la ley. Aunque fuera del sitio de votación pueden desarrollarse acciones de campaña por parte de candidatos y partidos, dentro de las casillas en el momento de la votación no está permitido interferir o interactuar con el sufragio libre y secreto del votante. También están prohibidas y constituyen delitos actos de intimidación, presión y coerción en contra del votante.

Una vez que el ciudadano ha llenado su boleta, debe colocarla, con asistencia de un funcionario de casilla de ser necesario, en una urna donde luego los votos serán contados o en una máquina especial que contabiliza los votos. Lo mismo se aplica para los recibos de voto en una casilla electrónica.

En Estados Unidos no está permitido votar vía internet o en línea en elecciones federales.

Las casillas deben permanecer abiertas hasta que todos los ciudadanos que están en la fila para votar hayan votado.

Una vez concluida la votación, los funcionarios de la casilla realizan el conteo de los votos, transmiten los resultados a las autoridades electorales locales y depositan ante ellas las boletas, que están entonces disponibles en caso de que sea necesario un recuento. Por lo general, las autoridades electorales comienzan a publicar los resultados de las votaciones la misma noche de la elección, aunque en ocasiones el resultado completo, con todos los votos contados, puede demorar varios días.

Es tradición que una vez que el ciudadano ha votado se le regale una estampilla para celebrar que votó.

Tu voto es la base de la democracia, la libertad y la vigencia de los derechos individuales y colectivos.

Consulta en La Raza el resto de la Guía para votar y animar a votar en Estados Unidos y visita también www.TuVotoTuFuturo.com.

