Las letras hispanas y mexicanas de los inmigrantes florecen en Chicago

Un renacimiento cultural en el área metropolitana de Chicago ha creado una explosión de libros en español y en inglés por parte de autores hispanos, ya sea nacidos aquí o inmigrantes de México y de otros países latinoamericanos.

Este fenómeno ha sido acelerado por el crecimiento y madurez de la población hispana en el área de Chicago.

Juan González, hablando del estudio sobre la población mexicana llamado ‘Fuerza Mexicana’, aludió a este “renacimiento mexicano” en donde los inmigrantes de ahora y sus hijos nacidos aquí exploran la literatura para dar voz a sus preocupaciones y expresar su riqueza cultural.

La escritora y editora Maya Piña. (Cortesía) Crédito: Cortesía

Maya Piña, editora de libros y gestora cultural que además fundó en la ciudad La Feria del Libro de Chicago que se ha llevado a cabo ya por seis años, dijo al semanario La Raza que en la última década se han publicado 120 libros por hispanos en diferentes categorías en la ciudad y zona metropolitana de Chicago.

Maya dijo que una nueva generación surgió entre año 2000 y 2010 en donde los mexicanos y otros hispanos se enfocaron en escribir libros, fundar revistas y llevar a cabo círculos de poesía en diferentes espacios culturales como cafés y galerías de arte.

“Los escritores están saliendo de la comunidad inmigrante que está aquí y sus hijos de primera generación nacidos aquí y están escribiendo sobre todo su bagaje cultural, quiénes son y cómo son y más”, dijo Piña.

Piña agregó que algunas de las casas editoriales grandes del país ya han empezado a notar este renacimiento cultural de los hispanos, pero aún el trabajo de la mayor cantidad de libros escritos por mexicanos y Latinos está siendo publicado por casas editoriales pequeñas e independientes.

El poeta Carlos Cumpián. (Cortesía) Crédito: Cortesía

Carlos Cumpián, poeta y autor de cinco libros de poesía, dijo a La Raza que las pequeñas casas editoriales están a la vanguardia en publicar la mayoría de los libros por hispanos.

Entre estas pequeñas casas editoriales están Tía Chucha Press, manejada por el autor Luis J. Rodríguez en California; Aztlán Libre Press; Flower Song Press; Prickly Pear Publishing; March Abrazo Press; El Beisman Press; Martillo Press y otras más.

El libro más reciente del poeta Cumpián se titula ‘Human Cicada’ y fue publicado precisamente por Prickly Pear Publishing, de Nuevo México, el año pasado.

En términos de contenido, los nuevos autores hispanos están escribiendo novelas, poesía, cuentos, memorias y libros sobre la temática de los inmigrantes.

En Chicago, por ejemplo, la autora Erika L. Sánchez, originalmente de Cicero, Illinois, acaba de vender los derechos de su primera novela ‘No soy tu perfecta hija mexicana’ a una compañía en Hollywood que la convertirá en una película protagonizada por la actriz América Ferrara.

Cumpián, nacido en Texas y residente de Chicago desde la década de 1960, dijo al semanario La Raza que las mujeres van a la vanguardia de la producción y libros de todos tipos, incluyendo poesía.

“Es de ser así ya que las mujeres son las que enseñan a los niños y sus hijos las primeras letras y como escribir y pronunciar las palabras”, dijo Cumpián.

Cumpián y Piña dijeron que la producción de libros está sucediendo ahora también en los lugares en donde antes no se publicaba como en Kansas City, Milwaukee, Ann Arbor y otras ciudades.

“Uno pensaba que en la ciudad de Nueva York solo había puertorriqueños, pero ahora hasta los mexicanos ahí están produciendo libros”, dijo Cumpián.

El escritor Joel Méndez. (Cortesía) Crédito: Cortesía

Joel Méndez, nacido en Texas y traído a Chicago por sus padres cuando el era niño, acaba de publicar su primer libro en 2023 y titulado ‘Forty Poems For City Living: Pilsen-18th Street’, editado por March Abrazo Press y La CASA Chicago.

Méndez, radicado en Skokie, Illinois, se enfoca en su libro en la experiencia chicana en el barrio Pilsen de las décadas de 1960 y 1970. Él es un maestro de preparatoria ya jubilado.

Ahora, dijo Méndez, está trabajando en un libro de poesía en el formato del estilo haiku, una forma de poesía japonesa.

Méndez, en entrevista con La Raza, dijo que la publicación de su poemario sobre Pilsen “me dio exposición ante un público y me dio una voz, esto me ha dado mucha satisfacción”.

Entre otros libros recientes esta ‘Narrar lo propio’, compilado por la escritora Sylvia Aguilar Zeleny y publicado el año pasado por la UNAM-Chicago, y el cual contiene las narrativas de 10 migrantes mexicanos en Chicago.

Otro notable libro es ‘#Mujer que piensa’ de Carolina A. Herrera y publicado por El BeiSMan Press, editorial de Chicago, en 2017.

—

El libro ‘Our Barrios Our Lives’ de Antonio Zavala. (Cortesía)

Nuestro colaborador Antonio Zavala, escritor y periodista, es parte de este renacimiento cultural y lleva ya tres libros publicados: ‘Pale Yellow Moon’, una colección de 15 cuentos cortos en inglés; ‘Memorias de Pilsen’, un recuento de las luchas ahí en las décadas de 1970 y 1980, y su libro más reciente titulado ‘Our Barrios Our Lives Writings and Essays on Chicano Space, Art and Memory’, publicados por Amazon y disponibles en venta en la tienda del Museo Nacional de Arte Mexicano en Pilsen.

Zavala dijo que esta por salir otro libro suyo titulado ‘Yo danzante: Entrevistas con nueve danzantes concheros del área de Chicago’.

“El florecimiento de nuestra cultura nos da alas para volar y contar nuestras propias historias en el idioma y la forma que nosotros elegimos y además nos conectamos con las raíces más profundos de lo que somos nosotros los mexicanos”, dijo Zavala.

—

