Hispano encarcelado injustamente por 42 años demanda a autoridades de Chicago

Abogados representando a Jimmy Soto, hispano de 63 años que pasó más de 42 años en prisión por un crimen que no cometió y del cual fue exonerado en diciembre de 2023, entablaron una demanda el martes 22 de octubre contra 26 policías de la ciudad de Chicago, a la Ciudad de Chicago y a miembros de la Oficina del Fiscal del Condado Cook por haber inculpado a un hombre inocente.

La demanda entablada en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois alega que Soto, un méxicoamericano, fue inculpado de un doble asesinato que él no cometió en 1981.

El 16 de agosto de dicho de 1981, una persona fue herida y dos más fueron muertas en un incidente en el Parque Piotrowski, en el suroeste de La Villita.

Aunque sobre ese incidente la policía entrevistó a más de 30 personas, ninguna de ellas, según la demanda, identificó a Jimmy Soto, entonces de solo 20 años, de haber esta involucrado en ese doble homicidio.

El bufete de Loevy and Loevy, quien entabló la demanda, sostiene que solo fue el testimonio coaccionado por la policía de un hispano de nombre Wally Cruz. En 1982, Jimmy Soto fue sentenciado a dos condenas de vida en prisión sin la oportunidad de salir con libertad bajo palabra.

Cuando Soto era un adolescente, él pudo aprender de la historia de los aztecas y de los mayas. Él en ese entonces vivía con sus padres en el vecindario Pullman y luego en Brighton Park.

De joven Soto frecuentaba el Centro del Barrio en la Calle 95 y Avenida Commercial en Sur Chicago. Fue ahí que, al escuchar de la historia de los mayas y aztecas y de ver a los activistas de esa época luchar por sus derechos, Soto aprendió a resistir y luchar por la verdad.

Mientras estuvo en prisión por casi 42 dos años de su vida, Soto aprendió sobre la ley y los procedimientos en las cortes. De esta manera, dijo Michael McDunnah, director de comunicaciones de Loevy and Loevy, Soto no solo se representó a sí mismo si no que abogó por otras personas encarceladas.

En prisión Soto siempre sostuvo su inocencia y fue hasta diciembre de 2023 que fue exonerado de todos los cargos por un tribunal en el Condado de Cook

En conferencia de prensa Soto, ya de 63 años, se preguntó: ¿cuánto vale todo ese tiempo que la justicia le quitó?

Soto mismo dijo que no hay un valor para casi toda su vida que le fue arrebatada por un sistema de justicia que no protegió sus derechos y que falló en su contra.

Soto, ante la prensa, se preguntó también cuántas otras personas detenidas son inocentes.

Soto, a través del Programa Educativo en Prisión de la Universidad Northwestern, pudo obtener un grado asociado del Oakton Community College y apenas unos días antes de su exoneración en 2023 Soto se graduó con honores con una licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Northwestern.

John Loevy, uno de los abogados en la demanda, dijo ante los medios de comunicación que quizás Soto sea la persona inocente que más tiempo ha servido en prisión por un crimen que no cometió en el estado de Illinois.

“Él absolutamente no tuvo nada que ver con ese doble asesinato”, dijo Loevy con su cliente Soto a su lado.

Los familiares de Soto que presenciaron la conferencia de prensa se abrazaron y sonrieron felices porque Soto está libre al fin.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.