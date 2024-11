Políticos y personalidades de Illinois reaccionan a la victoria de Trump

Funcionarios electos a escala estatal y local, congresistas y el arzobispo de Chicago se expresaron tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024

JB Pritzker, gobernador de Illinois

“Esta mañana, nuestras comunidades más vulnerables se han despertado con una nueva incertidumbre sobre su futuro, temerosas de que sus derechos dejen de estar protegidos e inseguras de que esta nación siga estando con ellas. A las mujeres cuya atención médica está bajo una amenaza aún mayor, a nuestras comunidades negras, hispanas y AAPI, nuestros amigos LGBTQ y sus familias, inmigrantes y estadounidenses de primera generación, nuestros estadounidenses más vulnerables y aquellos con discapacidades, a todos los que se han sentido inseguros y no bienvenidos por la campaña de Trump y sus aliados, sepan que Illinois es su aliado. Siempre serán bienvenidos aquí…”.

Brandon Johnson, alcalde de Chicago

“A medida que entramos en una era de la política estadounidense en la que nuestro presidente electo ha hecho amenazas directas contra los más vulnerables y marginados de nuestra sociedad, prometemos que todos los días, yo y toda nuestra administración lucharemos contra todos y cada uno de los ataques de Trump…”.

Tammy Duckworth, senadora por Illinois

“Por muy profundamente decepcionada que esté por los resultados de las elecciones, no se equivoquen: mis colegas demócratas y yo -a diferencia de muchos republicanos después de las elecciones de 2020- defenderemos la voluntad del pueblo estadounidense, cumpliremos con nuestro deber constitucional y haremos lo que nos corresponda para garantizar un traspaso pacífico del poder. La vicepresidenta Harris debe estar orgullosa no sólo de su campaña, sino también de ayudar a restablecer la tradición estadounidense por excelencia de aceptar los resultados de nuestras elecciones. En este país, la lealtad al partido nunca debe tener prioridad sobre el juramento que hicimos de apoyar y defender nuestra Constitución…”.

Delia Ramírez, congresista del Distrito 3 de Illinois

“Tenemos que aprender de este momento. Siempre he dicho que tenemos que ganarnos el voto de la gente. Tenemos que dar a la gente algo por lo que votar, no sólo algo contra lo que votar. Para muchos estadounidenses, nos hemos quedado cortos. Creo que debemos volver a comprometernos con las políticas progresistas, centradas en los trabajadores, que son ampliamente populares en todo el país. Si queremos ser el partido de la unidad y la coalición, no podemos seguir ignorando las demandas y las críticas de quienes quieren estar con nosotros pero exigen una política exterior más justa y moral y un programa que eleve a los trabajadores por encima de los intereses corporativos. Los votantes acaban de enviarnos un mensaje, y si no escuchamos, estamos abocados a repetir nuestros errores…”.

Blase Cupich, cardenal arzobispo de Chicago

“Debemos dejar de lado cualquier preocupación partidista que nos haya dividido y volcar nuestra energía y pasión en servir al bien común. No debemos cansarnos de vivir nuestra tradición de servicio a los necesitados, de acogida al extraño, de respeto a la dignidad de la vida humana, de cuidado del planeta y de acercamiento a todos los que viven en los márgenes de la sociedad. Nuestros objetivos comunes deben ser demostrar nuestro compromiso con esos ideales, recuperar nuestra solidaridad como nación y erigirnos en faro de esperanza y compasión en un mundo muy necesitado de ambas…”.

La cobertura editorial sobre elecciones de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la Field Foundation of Illinois, del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.