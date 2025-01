La pianista Heloísa Fernandes inaugura la Serie de Música Latina 2025 en Chicago

El International Latino Cultural Center of Chicago (ILCC) ha anunciado el concierto inaugural de su Serie de Música Latina 2025, que contará con la reconocida pianista brasileña Heloísa Fernandes. El evento, se indicó en un comunicado del ILCC, se llevará a cabo el domingo 23 de febrero a las 7 pm en el Epiphany Center for the Arts, ubicado en 201 S. Ashland Ave., marcando el regreso de Fernandes a Chicago para una actuación en solitario seguida de tres días de grabación en PianoForte Studios.

Desde los cuatro años, Heloísa Fernandes ha cautivado al público con su talento en el piano. Su debut internacional en 2008, durante el Spoleto Festival USA en Charleston, Carolina del Sur, recibió elogios de la crítica, apenas tres años después de lanzar su álbum debut Fruto, donde presentó composiciones propias y arreglos únicos de obras de Pixinguinha y Caetano Veloso. Chicago desempeñó un papel especial en su carrera: en 2014, la idea para su tercer álbum, Faces (2016), nació en el escenario de PianoForte Studios, donde tocó un piano Fazioli. El proyecto estuvo a punto de cancelarse debido a una grave enfermedad, pero tras su recuperación, Fernandes quiso que el álbum capturara la espontaneidad y el riesgo de un concierto improvisado.

En 2017, Fernandes fue invitada a compartir escenario con el legendario compositor Philip Glass durante la parada en Sao Paulo de su gira conmemorativa “Philip Glass 80: Project More Piano”. Su álbum más reciente, Inzu (2019), se inspira en la novela biográfica The Barefoot Woman de Scholastique Mukasonga, que aborda las experiencias de conflicto y exilio en Ruanda. Para este trabajo, Fernandes compuso tres nuevas piezas: “Inzu,” “Urugori,” y “Stefania”.

Con una notable capacidad para la improvisación, Fernandes lleva a su audiencia a profundizar en las emociones de la música mientras se eleva con una energía rítmica y una delicadeza melódica, explicó el ILCC. “Fernandes está más allá de cualquier categorización”, escribió The Post and Courier sobre su debut en Estados Unidos. “Es auténtica, y siempre me interesará cualquier música que decida explorar”.

Las entradas para este concierto están disponibles por $30 para el público general y $25 para los miembros del ILCC.

Para más información, visite latinoculturalcenter.org.

