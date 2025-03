Hispanos de Chicago consideran que Trump no habló de los temas clave y mintió sobre muchos otros

El extenso discurso del presidente Donald J. Trump este martes 4 de marzo no encontró un eco positivo entre varios hispanos de Chicago que lo escucharon.

Por ejemplo, Teresa Córdova, directora del Great Cities Institute en la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), dijo que “desafortunadamente, muchas de las cosas de las que [Trump] habló eran mentiras”.

Otros consideraron que no abordó suficientemente temas clave como la inflación o la salud.

Cierto, el discurso, uno de los más largos del presidente Trump, estuvo lleno de superlativos como el ‘más grande’, ‘el más rápido’ y los ‘números más grandes’ pero escaso en detalles.

“América ha regresado”, dijo el mandatario, quien hizo su fortuna en bienes raíces.

“Este es el amanecer de la era dorada de América”, dijo un entusiasta presidente como si se tratara de un juego de básquetbol entre dos equipos de la prepa.

El presidente sí repasó ciertas acciones que ha tomado, por ejemplo acabar con los programas de la agencia USAID que ayudan a ciertos países que padecen hambruna o están afligidos por epidemias.

También dijo que su administración “está acabando con la tiranía de DEI”, en alusión a los programas de diversidad, equidad e inclusión.

Trump se felicitó por prohibir que mujeres transgénero jueguen deportes en los equipos femeniles.

además dijo que la llamada teoría crítica de la raza (critical race theory) tampoco tiene un lugar en su administración y piensa abolir su enseñanza en las aulas.

Las tarifas por supuesto también las mencionó, entre ellas las de 25% que anunció se aplican a Canadá y México.

Sobre la guerra en Ucrania, un tema candente últimamente, no lo menciono sino casi hasta el final y aunque habló de paz lo hizo en el contexto de la suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania.

Y a los demócratas, que se pasaron las dos horas del discurso sin aplaudir, Trump no les tiro ningún laurel de la paz siendo él un presidente que se supone representa a todos en el país.

Temprano en el discurso los gendarmes del Congreso pidieron al representante por Texas Al Green que saliera del lugar porque tuvo la osadía de protestar lo que decía el presidente. Más tarde también sacaron a dos representantes de Seattle.

Mientras tanto, en varias ocasiones durante el discurso, algunos demócratas sacaron letreros que decían en inglés “Falso” y “Elon roba” (en alusión al magnate Elon Musk, encargado por Trump de recortar el gobierno federal).

Congresistas demócratas mostraron mensajes que calificaban de mentiras las afirmaciones de Trump al Congreso. Crédito: AP

Más reacciones hispanas locales

Hispanos de Chicago opinaron sobre el primer discurso de Trump al Congreso en su segunda administración.

El concejal Bayron Sigcho-López, del Distrito 25 de Chicago, dijo que desde su punto de vista el presidente Trump no tocó los verdaderos temas que debió tocar, tales como la inflación, los altos precios de la canasta básica, la salud y el Medicaid y la educación.

“Creo que se limitó a esparcir el miedo y supongo que también va a dar créditos a los millonarios”, dijo Sigcho-López.

“Él es como el dictador en jefe y tiene un régimen autoritario”, observó Sigcho-López, que añadió que Trump debería practicar la democracia y abrirse al diálogo.

El concejal hispano dijo que en mayo habrá una semana de protestas y será entonces que los inmigrantes enviarán un mensaje a Donald Trump.

Para Raúl Dorantes, un profesor de la Universidad Northeastern Illinois en Chicago, el presidente tergiversó los datos en varias ocasiones solo para hacer reír a la gente y plantear que todo marcha a la perfección.

Dorantes dijo que el presidente maneja un “plan político abusivo y omnipotente” y señaló que muchas cifras niegan lo que dice Trump de los inmigrantes y muestran que ellos no son unos criminales.

Dorantes opinó que Trump pudo hablar más de la salud, la vivienda y educación sin hablar mal de los inmigrantes.

Otra opinión es la de la activista Laura Paz, de la organización El Pueblo Manda (EPM).

“Mi reacción inicial es que él es un comerciante y quien ha trabajado en bienes raíces”, dijo Paz a La Raza. “A mí no me cae bien porque miente en torno a los inmigrantes. Ellos no vienen aquí a robar, él no dice la verdad”.

Paz concluyó al decir “no me gusta cuando miente y habla mal de los inmigrantes mexicanos y latinos, pero él nunca habla mal de los inmigrantes polacos”, dijo Paz, “Nosotros no somos criminales”.

—

