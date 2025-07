La pastora Julie Contreras llama a la clemencia y a la compasión hacia las familias inmigrantes

En pleno centro de la ciudad de Chicago y frente a la corte de Inmigración, la pastora Julie Contreras envió el pasado lunes un mensaje al país exigiendo clemencia y compasión hacia las familias inmigrantes, que “están llenas de temor y angustia” a causa de las redadas y deportaciones.

Haciendo uso de su herramienta de trabajo, la oración, Contreras, pastora de la iglesia Unidos Dando Esperanza, de Waukegan, Illinois, rezó al aire libre para que los corazones de los líderes de la actual administración se ablanden y muestren compasión hacia los inmigrantes pues, según ella comento, al final de cuentas también son hijos de Dios y están bajo la mira y el cuidado de Dios.

“Danos oh Señor otro día de tu luz mientras vemos la necesidad de rezar porque sin ti nosotros no tenemos nada, por favor no dejes que destruyan a las familias [inmigrantes] latinas”, rezó Contreras al en 55 E Monroe St, en el centro de Chicago, el pasado lunes 21 de julio a las 3 pm.

Contreras y un nutrido grupo de feligreses de su iglesia portaron rosarios en sus cuellos y se acompañaron de siete cruces de madera que portaban las palabras “Libertad” en español y “Freedom” en inglés.

“¿Quién no tiene un rosario?”, preguntó Contreras mientras los rosarios eran distribuidos a jóvenes y mujeres para que acompañaran a Contreras en su oración.

Otras pequeñas pancartas leían “Soy un niño, yo no soy un criminal” y en inglés “I’m a child, I’m not a criminal”.

Semanas atrás, esta guerrera de los rezos convirtió a su iglesia en Waukegan en un santuario contra las redadas y las deportaciones. Contreras ha dado un espacio seguro a migrantes menores de edad que temen ser separados de sus familias.

Y, dijo Contreras, ella tuvo que acompañar a una joven que se autodeportó al no poder con el peso y el sufrimiento de estar sin sus padres.

Mientras la protesta atraía a decenas de transeúntes que caminaban por la acera frente a la corte de inmigración en el centro de Chicago, los trenes de la CTA pasaban por los rieles elevados cerca de ahí.

“En la oración hay poder”, decía Contreras a los congregados. “Ya estamos cansados de los ataques a nuestra comunidad, tenemos que levantar la voz como pueblo, ¡hay que luchar y poner a Cristo en frente de nosotros y también tenemos a la Virgen de Guadalupe, la morenita! Hoy los niños van a alzar su voz”, arengó Contreras.

Acto seguido, Eduardo Piña, otro activista, trajo a una gran imagen de la Virgen de Guadalupe con el título de ‘La Virgen Migrante’ y otras personas develaron una manta con las palabras en inglés “In God We Trust”, un lema de Estados Unidos que para los jóvenes participantes en esta protesta se refiere a que Dios está con los inmigrantes, los más débiles.

Contreras dijo sobre los menores migrantes que “los niños no son criminales, sus familias llegaron aquí, a este país, para buscar una vida mejor y las están deportando… Cristo dice si no tratas bien a tus semejantes, tú nunca entrarás al reino de Dios… No somos ni republicanos ni demócratas, recuerden que los niños son los más vulnerables y los están separando de sus familias”.

Contreras añadió que “un debido proceso para los inmigrantes, es por esto que luchamos, y que tengan su día en corte. Invitamos al papa León XIV a rezar con nosotros, que nos ayude a detener la separación de las familias”, dijo Contreras.

Jorge Campa, quien dijo vino de California a Chicago, se dirigió al público ante la mirada de decenas de transeúntes: “Estoy seguro de que Dios está con nosotros”.

Eduardo Piña, quien portó la imagen de la Virgen Migrante, quiso enviar un mensaje a Kristi Noem y a Tom Homan, encargados de llevar a cabo las redadas y detenciones de indocumentados.

“¿Qué les dirías si ellos [Noem y Homan] te pudieran escuchar?”, le preguntó La Raza a Piña, quien respondió: “Yo les diría que tengan misericordia a los inmigrantes… Y que traten a los inmigrantes con dignidad y respeto porque ellos también son seres humanos”.

