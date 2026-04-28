Podría haber dinero que se le debe por haber pagado de más sus impuestos a la propiedad hace hasta 20 años

En la Tesorería administramos alrededor de $105 millones en posibles reembolsos por pagos en exceso de impuestos a la propiedad realizados hasta hace 20 años, dinero que buscamos devolver a sus dueños legítimos. Sin embargo, determinar quién tiene derecho a un reembolso no es sencillo.

La mayoría de los pagos en exceso ocurrieron porque más de una persona pagó la misma factura de impuestos. Entre las razones más comunes de estos pagos duplicados se encuentran:

–Tanto el propietario como la compañía hipotecaria del propietario pagaron la factura del impuesto a la propiedad;

–Ambos cónyuges pagaron la factura sin saber que el otro ya lo había hecho; o

–Dos o más compañías hipotecarias, bancos o compañías de títulos pagaron los mismos impuestos durante la compra o refinanciamiento de una propiedad.

Usted puede tener derecho a un reembolso incluso si compró o vendió su propiedad hace muchos años. La ley permite reembolsos por pagos duplicados realizados hasta hace dos décadas. Así que, aunque ya se haya mudado, sigue teniendo derecho a ese dinero si pagó de más.

Ella McWilliams se enteró de que recibiría un reembolso después de descubrir que en 2004 se había producido un pago en exceso considerable, cuando tanto la compañía de títulos como la compañía hipotecaria realizaron pagos. Además, McWilliams hizo pagos en exceso menores en 2007, 2008 y 2009. Aunque eran montos pequeños, se acumularon. En total, se le debían $1,346.

McWilliams compartió la historia de su reembolso como invitada en mi programa de radio ‘Black Houses Matter’, que se transmite todos los lunes a las 11:30 a.m. por WVON-AM 1690.

“Supongo que Dios puso en mi corazón que llamara, y lo hice”, dijo McWilliams.

El personal de mi oficina ayudó a esta viuda de 80 años a completar la documentación necesaria para solicitar su reembolso. Ella llenó un formulario titulado ‘Solicitud de reembolso: pagos duplicados y en exceso’, el cual puede presentarse electrónicamente y está disponible en línea en cookcountytreasurer.com.

Después de proporcionar su información de contacto, es posible que se le pida presentar comprobantes de pago. Requerimos esta documentación para asegurarnos de que los reembolsos se emitan únicamente a quienes realizaron el pago en exceso.

Si pagó en efectivo, una copia de su recibo sirve como comprobante.

Si pagó con cheque personal o comercial, se necesita una copia del frente del cheque cancelado con el que se pagaron los impuestos, o una copia del estado de cuenta bancario mensual donde aparezca el número del cheque y el monto del pago correspondiente.

Si pagó en línea a través de cookcountytreasurer.com, deberá presentar una copia de su estado de cuenta bancario que muestre la transferencia de fondos a la Tesorería o una copia del estado de cuenta de su tarjeta de crédito donde figure el pago.

Si una compañía hipotecaria pagó los impuestos, puede presentar una copia del Formulario 1098 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que indique que los impuestos fueron pagados para el año fiscal correspondiente.

En el caso de McWilliams, tuvo que presentar prueba de que realizó el pago del impuesto a la propiedad en 2004, cuando se produjo el mayor pago en exceso.

“No tenía idea de que iba a hablar con las personas correctas y lograr lo que necesitaba. Pero lo logré, y les agradezco muchísimo por eso”, dijo McWilliams.

Visite cookcountytreasurer.com para averiguar si a usted se le debe una parte de más de $100 millones en reembolsos por pagos en exceso. La ley solo permite reembolsos por pagos realizados hasta hace 20 años, así que el momento de actuar es ahora.

–Maria Pappas es la tesorera del Condado Cook

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