Chicago enfrenta el calor extremo con la ciencia y voces comunitarias

Chicago lanzó un nuevo Índice de Vulnerabilidad al Calor desarrollado por investigadores de la Universidad Northwestern que servirá para implementar soluciones en las áreas de la ciudad que sufren el calor extremo con mayor intensidad.

El proyecto, dirigido por el grupo “Desactivando Desastres” del Buffett Northwestern Institute for Global Affairs, analiza datos sobre los impactos del calor, y cuenta con la participación de los residentes de la ciudad.

El grupo está recopilando opiniones del público mediante una encuesta, que ha recibido cerca de 500 respuestas, y los aportes se incluirán en las recomendaciones para políticas de Chicago sobre la mitigación de esos impactos.

“Como parte de este proceso, realizaremos un proyecto de investigación de photovoice que utiliza discusiones grupales sobre imágenes e historias que nos envían los miembros de la comunidad, para aprender cómo el calor extremo afecta a las familias y las comunidades de las personas”, indicó en un volante de convocatoria para una reunión prevista para el 28 de agosto en Discover Shine Bright Community Center, 8560 S Cottage Grove Ave.

Chicago está enfrentando olas de calor intensas y con más frecuencia que ponen en peligro la salud y la seguridad públicas, según el grupo.

La encuesta recopila los comentarios de las personas sobre 30 propuestas viables, con comentarios de miembros y expertos para una estricta resiliencia al calor de Chicago.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo el pasado julio que durante la ola de calor de 1995 quedó claro que las crisis ambientales nunca se limitan solo al clima.

“Muchas de las vidas que se perdieron eran de residentes negros, ancianos y de bajos ingresos. Quedó meridianamente claro que las crisis ambientales nunca se limitan al clima. De hecho, se trata más de equidad y acceso, por eso mi administración está invirtiendo en acciones climáticas centradas en las personas y los barrios más vulnerables”, precisó.

Johnson participó en un evento realizado en Columbus Park, 500 S. Central Ave. en Austin, para conmemorar el 30 aniversario de ese desastre natural considerado como el peor en la historia de Illinois.

Chicago experimentó una ola de calor ese año que causó la muerte de cientos de personas en el transcurso de cinco días, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

El alcalde destacó que el Índice de Vulnerabilidad al Calor permite ver las diferencias en toda la ciudad y visualizar dónde existen disparidades, y “con esa información podemos tomar medidas”.

Impactos en la salud

El grupo “Desactivando Desastres” explicó que, a pesar de los avances para predecir fenómenos meteorológicos peligrosos, el impacto en la salud pública de las olas de calor, las olas de frío, las inundaciones y las sequías sigue siendo considerable.

El Estudio de la Carga Mundial de Enfermedades estima que anualmente, aproximadamente 1.7 millones de muertes son atribuibles a la exposición aguda al calor y al frío.

El grupo consideró que, para reducir el impacto de los inminentes fenómenos meteorológicos extremos, las autoridades sanitarias, los sistemas de salud y los equipos de gestión de emergencias deben conocer con antelación a las personas más vulnerables a los fenómenos extremos en sus comunidades.

“La ocurrencia de fenómenos extremos en entornos urbanos añade complejidad al desarrollo de la resiliencia comunitaria debido a los desafíos asociados con la infraestructura física, legal, sanitaria y social en los entornos urbanos”, detalló.

De allí que el trabajo del grupo busca abordar los “complejos desafíos” del desarrollo de la resiliencia comunitaria mediante el desarrollo de un enfoque centrado en la comunidad para generar Índices de Vulnerabilidad a Fenómenos Meteorológicos Peligrosos con aplicación global, pero con información local.

El objetivo es brindar soluciones basadas en los aportes comunitarios relacionados con cambios en la infraestructura, crear y ampliar espacios verdes, implementar subvenciones para la instalación de aires acondicionados, entre otras sugerencias.

Plan de acción climática

Chicago decidió realizar una evaluación de vulnerabilidad para comprender mejor la amenaza de los eventos de calor y adoptó un Plan de Acción contra el Cambio Climático integral.

La principal prioridad de la ciudad es prepararse para los eventos de calor. El enfoque de Chicago evaluó la vulnerabilidad a las olas de calor y promovió medidas de preparación y resiliencia para reducir el riesgo.

El Informe de Impactos del Plan de Acción Climática de Chicago proyectó las condiciones futuras bajo diversos escenarios de emisiones para identificar las temperaturas futuras esperadas. El análisis proyectó que para 2050, la ciudad podría experimentar eventos de calor equivalentes a la ola de calor de 1995 hasta dos veces por década.