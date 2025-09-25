Organizaciones comunitarias condenan redada de ICE en el suroeste de Chicago

Organizaciones comunitarias locales reaccionaron a una redada de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que tuvo lugar la mañana de este jueves 25 de septiembre en el suroeste de Chicago, la cual resultó en la detención de una vendedora de tamales con muchos años de trayectoria frente a un Home Depot.

Los oradores de una conferencia, organizada por la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), el Brighton Park Neighborhood Council, el Southwest Rapid Response Team y The Resurrection Project, describieron una creciente presencia de ICE en vecindarios de Chicago y sus suburbios.

Jianan Shi, voluntario del Southwest Side Rapid Response Team, proporcionó detalles específicos sobre la redada del jueves 25 de septiembre por la mañana. Describió seis vehículos no identificados con al menos 20 agentes de ICE que detuvieron a Laura Murillo, una vendedora de tamales con décadas de raíces en la comunidad.

“¿Para qué? Para una mujer trabajadora que simplemente venía a trabajar todos los días vendiendo tamales”, dijo Shi. También señaló operaciones en otras áreas de la ciudad, con agentes que supuestamente sacan a los residentes de sus vehículos y realizan acciones de aplicación agresiva como parte de la ‘Operación Midway Blitz’, la escalada de persecución migratoria de la administración Trump.

Lawrence Benito, director ejecutivo de ICIRR, criticó a ICE por utilizar “vehículos de asalto de grado militar” y desplegar grandes cantidades de agentes para realizar redadas sobre personas que, según los defensores, no representan ninguna amenaza para la seguridad pública.

“La crueldad de ICE no tiene límites”, dijo. “Ayer denunciamos nuevas y preocupantes tácticas de intimidación en los refugios, mientras realizábamos el trabajo crítico de servir a nuestros vecinos sin hogar. Hoy, nos vemos obligados a destacar a los agentes de ICE empuñando rifles de asalto de grado militar en un estacionamiento”.

Los defensores también instaron a los miembros de la comunidad a conocer sus derechos y tomar precauciones. Any Huamani, organizadora del Brighton Park Neighborhood Council, recordó a los residentes que tienen derecho a permanecer en silencio, a no firmar documentos que no entiendan y a no abrir las puertas a ICE sin una orden judicial firmada por un juez.

“Nuestra primera línea de defensa es conocer nuestros derechos”, dijo Huamani.

Eréndira Rendón, vicepresidenta de Justicia para Inmigrantes en The Resurrection Project, habló sobre las preocupaciones respecto a las condiciones dentro del Broadview Processing Center, centro de detención de ICE en Broadview, Illinois, donde las personas detenidas durante las redadas enfrentan supuestamente hacinamiento, falta de camas y duchas, comida limitada y dificultades para obtener medicamentos necesarios.

El Broadview Processing Center, una instalación federal en los suburbios del oeste de Chicago, ha sido escenario de numerosas protestas, con miembros de la comunidad y defensores de derechos de inmigrantes exigiendo más transparencia y un trato humano para los detenidos. El 20 de septiembre, manifestantes y agentes de ICE se encararon durante horas mientras los manifestantes intentaban bloquear la entrada del centro. Ello resultó en múltiples arrestos y en el uso de gas lacrimógeno y bolas de pimienta por parte de agentes federales contra la multitud.

Jaime Pérez, residente de Back of the Yards y pareja de Murillo, respondió preguntas de los periodistas y dijo que Murillo lleva más de 20 años en Estados Unidos, es madre de dos hijas adolescentes, una con necesidades especiales. Pérez relató que estaba en una videollamada de WhatsApp con Murillo cuando fue detenida. Actualmente, ella se encuentra en Broadview, donde volvió a comunicarse con él por teléfono.

“Ella seguía diciendo, ‘Me estás lastimando, me estás lastimando’…”, dijo Pérez. “Simplemente le quitaron el teléfono”.

Las familias son alentadas a visitar el Consulado General de México en Chicago para proporcionar medicamentos a sus familiares detenidos y obtener asistencia legal, dijo Rendón. Asimismo, se exhorta a los residentes a reportar la actividad de ICE a la Línea de Apoyo Familiar al 1-855-435-7693.

“Los ataques de ICE y de Trump contra nuestras comunidades no son algo que esté ocurriendo solo en este momento”, dijo Benito. “Forman parte de un ataque prolongado contra los inmigrantes y contra todas las comunidades, ciudades y estados que eligen ser locales y dar la bienvenida. Continuaremos luchando para reducir el daño que ICE causa a nuestra gente”.

