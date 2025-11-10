Inauguran en Cicero el Parque de Habilidades Phil Fuentes

El primer parque infantil 100% accesible para personas con discapacidad en la ciudad de Cicero fue inaugurado oficialmente el pasado 28 de octubre de 2025.

La construcción del nuevo Parque de Habilidades Phil Fuentes, ubicado en 1916 S. Laramie, Cicero, IL, se inició el 23 de septiembre del año pasado por iniciativa del presidente municipal de Cicero, Larry Dominick.

La empresa Terra Engineering fue contratada para construir el parque, cuyo diseño se realizó con la colaboración de la organización de servicios para personas con discapacidades United Cerebral Palsy Seguin of Greater Chicago, así como de los departamentos de educación especial de los distritos escolares 99 y 201 de Ciciero, del Morton Collage y de líderes del municipio.

El parque honra a Phil Fuentes, quien ha sido dueño-operador de McDonald’s y quien a pesar de su propia discapacidad ha logrado gran éxito.

Durante la ceremonia, Fuentes expresó que se siente extremadamente honrado: “He tenido suerte en la vida trabajando con una discapacidad toda la vida. La clave, como ha dicho Larry anteriormente, es la inclusión y la accesibilidad. Creo que de eso se trata este parque, permitir que los niños trabajen con otros niños porque tienen que adaptarse a la sociedad. Cuanto más podamos hacer juntos con personas con discapacidades o lo que sea, es la clave para hacer una comunidad fuerte. He tenido el honor de trabajar con Larry durante mucho tiempo. Siempre se ha comprometido conmigo para ayudar a los niños de la comunidad, especialmente con los niños con discapacidades. Y una vez más hoy cumplió su promesa y su misión que ha tenido desde el primer día, y no puedo agradecerle lo suficiente”.

Dominick señaló la importancia de ofrecer oportunidades para todos, especialmente para los niños y los ancianos. “Ellos son quienes más cuido. Los niños y los ancianos siempre han sido mi meta. Desde el primer día he dicho que quiero mejorar la vida de un niño cada día y les garantizo que lo hemos hecho. Tenemos un gran equipo y todos trabajamos juntos porque no hay ‘yo’ sino ’nosotros’…”, dijo el presidente municipal.