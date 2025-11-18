Chicago impulsa reciclaje con programas para aceite y residuos alimentarios

Con la temporada festiva elevando el volumen de desechos domésticos, dos iniciativas buscan reforzar el reciclaje en Chicago: un programa para recolectar aceite de cocina usado durante las fiestas y una alianza para ampliar el reciclaje de residuos alimentarios mediante el primer digestor exclusivo del Medio Oeste.

La ciudad de West Chicago, en coordinación con la Comisión Ambiental de West Chicago y SCARCE, lanzó un nuevo Programa de Reciclaje de Aceite de Cocina Usado.

Este programa ofrece a la comunidad una forma segura y ambientalmente responsable de desechar el aceite de cocina, especialmente durante la próxima temporada navideña, cuando aumenta el uso de freír y cocinar en la estufa, indicó West Chicago.

Las autoridades de la ciudad explicaron que cuando se vierte por el desagüe, el aceite de cocina usado puede endurecerse y obstruir las tuberías domésticas y las alcantarillas de la ciudad.

Estas obstrucciones pueden provocar atascos en el alcantarillado, reparaciones costosas e impactos ambientales.

Al disponer adecuadamente del aceite de cocina usado, los residentes contribuyen a evitar daños en la infraestructura municipal, reducir la contaminación en ríos y lagos, y fomentar la producción de biocombustibles y otros materiales reutilizados.

¿Dónde entregar el aceite usado?

Las personas pueden llevar el aceite de cocina usado a la Planta Regional de Tratamiento de Aguas Residuales de West Chicago/Winfield ubicada en el 725 Dayton Avenue, West Chicago, IL 60185.

El horario es de lunes a viernes, de 7 am a 3:30 pm y cerrado los días festivos principales.

También pueden acudir al Centro de Tratamiento de Aguas Residuales Well House 7/12 en House 7/12 en el 627 W. Hawthorne Lane, abierto las 24 horas.

Condiciones en que debe estar el aceite

Las personas deben entregar el aceite de cocina completamente frío en un recipiente limpio, transparente, irrompible y sellado que se pueda levantar fácilmente como, por ejemplo, una botella de leche de plástico.

El recipiente debe estar etiquetado claramente como aceite de cocina usado.

Los aceites vegetales, de canola, de cacahuate, de maíz y de oliva usados ​​se pueden reciclar. No se aceptan grasas animales, grasa de tocino ni productos químicos domésticos.

Las autoridades dijeron que se deben cumplir con esas instrucciones para garantizar la seguridad y la correcta gestión del programa por parte del personal.

La entrega de aceite de cocina de restaurantes o comercios se limita únicamente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, no se debe llevar aceite usado comercial al Centro de Tratamiento de Aguas Residuales 7/12.

Reciclaje de residuos alimentarios

Otra de las iniciativas es en la Ciudad de Chicago donde la empresa Denali, especializada en el reciclaje de alimentos y materiales orgánicos, anunció una nueva alianza con Green Era, una compañía comunitaria de reciclaje de residuos alimentarios envasados ​​y la primera en operar un digestor exclusivo para residuos alimentarios en el Medio Oeste.

Denali informó que las dos empresas mejorarán la capacidad de reciclaje de residuos alimentarios de la región, generarán energía renovable, limpiarán el suelo y crearán empleos locales, estableciendo un nuevo estándar de sostenibilidad circular y comunitaria.

“Green Era representa la próxima generación del reciclaje de alimentos: tecnológicamente avanzada, ambientalmente responsable y con un profundo impacto en la comunidad”, afirmó Eric Speiser, director de ingresos de Denali.

Detalló que al combinar “nuestra escala y experiencia con su innovación local, estamos ampliando el alcance de los sistemas alimentarios circulares en todo el Medio Oeste”.

Con el acuerdo, Denali se convertirá en el proveedor principal de Green Era para el abastecimiento de alimentos envasados ​​no aptos para el consumo, provenientes de nuevos clientes.

Esto ampliará la capacidad de Green Era para reciclar más material, crear empleos locales y fortalecer la economía circular local. Además, aumentará su capacidad para desviar más de 150 millones de libras de residuos alimentarios cada año, se indicó en un comunicado.

El enfoque integral de Green Era —que integra digestión anaeróbica, compostaje, agricultura urbana y programas de capacitación laboral— la posiciona como una de las iniciativas de reciclaje orgánico más avanzadas del país, según Denali.

La alianza permitirá a Green Era abastecerse de materia orgánica de mayor calidad gracias a la red nacional de recolección y logística de Denali, insumo clave para producir energía renovable y compost.

En Estados Unidos, se estima que el desperdicio de alimentos representa entre el 30% y el 40% del suministro total de alimentos, de acuerdo con cifras de USDA.