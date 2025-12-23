El sindicato United Electrical pide cesar las agresiones contra Venezuela

Un sindicato laboral con influencia nacional declaró en días recientes que los “crecientes ataques contra Venezuela por nuestro gobierno son inconstitucionales, inmorales y un masivo malgasto de recursos”.

Funcionarios del sindicato United Electrical, Radio and Machine Workers of América (UE), con una filial en Chicago, afirmaron que “la idea de que Venezuela representa una amenaza militar para Estados Unidos es evidentemente absurda”.

“El uso de los militares de Estados Unidos para llevar a cabo ataques letales contra botes de pesca y embargar tanques petroleros llega a ser simplemente asesinatos y piratería”, dijo la declaración de Scott Slawson y Andrew Dinkelaker, presidente y secretario del sindicato UE.

“Nosotros pedimos que nuestro gobierno cese inmediatamente estos ataques y que el Congreso haga uso de su poder para frenar la sobreextensión de la rama ejecutiva de nuestro gobierno”, dijo la declaración conjunta del sindicato UE, que se llevó a cabo en Pittsburgh, Pennsylvania.

Lawson dijo que en la resolución llamada ‘Por trabajos, paz y una política exterior a favor de los trabajadores’, se declaró que “políticas exteriores y militares deben defender los intereses de la gente trabajadora, no los de la clase adinerada. La UE ha sostenido por mucho tiempo que el movimiento laboral debería promover su propia política exterior basada en la diplomacia y la solidaridad laboral”.

Además, la UE insistió en que los ataques a Venezuela deben cesar y que la mejor manera de combatir a los traficantes de sustancias controladas es incautar las drogas y llevar a los acusados a una corte en donde se pueda ventilar el caso.

La manera de resolver el problema, dijo el sindicato UE, no es la de tomar el camino de “más asesinatos extrajudiciales” en el Mar Caribe.

En conclusión, la UE declaró que sus miembros están de acuerdo con el congresista Joaquín Castro (demócrata de Texas) en que el bloqueo de Venezuela ordenado por el presidente Trump es “un acto de guerra. Una guerra que el Congreso nunca autorizó y el pueblo americano no quiere”.

