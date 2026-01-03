Frenan deportación de inmigrante filipina de 70 años con problemas de salud

Una organización de activistas filipinos en Chicago logró el pasado viernes 2 de enero detener un vuelo internacional en donde las autoridades de inmigración planeaban deportar a una inmigrante filipina de 70 años con serias condiciones médicas de salud.

La organización Tanggol Migrante Movement Chicago (TMC) dijo en conferencia de prensa que logró apelar a la aerolínea United Airlines a no dejar abordar a la inmigrante Rebecca Pinyerd, de 70 años, en condición de deportada a su país, Filipinas.

Louise Macaraniag, de la organización Tanggol Migrante Movement Chicago, dijo que su organización pudo lograr esto a base de un “bombardeo de llamadas telefónicas y correos electrónicos”.

En dichos mensajes, TMC le explicó a la aerolínea de los serios problemas de salud de la migrante y las consecuencias médicas que podrían sucederle si ella tomaba ese vuelo, que tiene una duración de entre 19 y 22 horas.

Pinyerd, conocida entre la comunidad filipina como ‘Tita Rebecca’, estaba originalmente programada para ser deportada este el viernes 2 de enero a las 7:05 am desde el Aeropuerto Internacional O ‘Hare de Chicago.

La vocera Macaraniag dijo a La Raza que la inmigrante Pinyerd sufre, de acuerdo con sus doctores, de una serie de complicaciones médicas que incluyen enfermedad de sus riñones en etapa 4 y presión alta sin control. Además, afirman, a Pinyerd se le han negado sus medicamentos después de varios meses de detención por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Condado Clay, Indiana, y en otros centros de ICE.

La organización TMC ha continuado exigiendo un tratamiento integral de la mujer antes de ser tentativamente deportada.

“Una preocupación mayor es que su presión arterial esta sin controlar”, dijo el Dr. Dominic Robolino en conferencia de prensa.

“Tita Rebecca esta esencialmente en alto riesgo de sufrir un tromboembolismo durante un vuelo prolongado de larga distancia y un tiempo prolongado sin poder moverse, lo que puede ocasionar daño a sus pulmones y aun una muerte súbita”, dijo Robolino durante la conferencia de prensa que tuvo lugar frente del Consulado de Filipinas en Chicago.

La inmigrante Pinyerd ha estado en Estados Unidos por los últimos 43 años, dijo una vocera de TMC. Ella fue detenida por agentes de ICE en Carolina del Norte el pasado 13 de marzo del 2025.

Según la vocera Macaraniag, la inmigrante Pinyerd es “una residente legal”.

“Ella fue detenida bajo falsas pretensiones de que ella es ‘indocumentada’, según la información del encuentro de Tita Rebecca con los agentes de ICE”, dijo una vocera a La Raza.

Por el momento “Tita Rebecca” permanece en el centro de detención en el Condado Clay vecino estado de Indiana.

