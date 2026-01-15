Demandan al municipio y la policía de Rockford por golpiza que oficiales habrían dado a un adolescente latino

Una madre hispana demando ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois al Municipio de Rockford y su Departamento de Policía, acusándolos de la violación de los derechos constitucionales de su hijo de 17 años.

La demanda viene después de que el pasado 2 de diciembre, como a eso de las 8 pm dos uniformados de Rockford detuvieron un auto en donde viajaba como pasajero un joven, identificado como “J.R.”, con otros tres menores de edad.

El incidente tuvo lugar en la calle Rockwell y la avenida Gilbert en Rockford, Illinois.

Al ser detenidos, el chofer y otros dos pasajeros echaron a correr y “J.R.” también corrió, pero se detuvo a llamarle por teléfono a su hermano mayor para que fuera a recogerlo.

De pronto, dos oficiales, identificados en la demanda como Ryan Terranova y Kyle Parr, llegaron a donde estaba el menor de edad.

Los dos policías traían sus armas en la mano e iban acompañados por un perro policía.

Los oficiales le ordenaron al menor tirar su celular de su mano. “J.R.” entonces les dijo que él ya no estaba corriendo y se entregaba.

Un policía entonces, según alega la demanda, le puso la rodilla en la espalda a “J.R.”, quien quedó con la cara en la nieve.

“J.R.” se quejó que no podía respirar y uno de los oficiales, no se especifica quién, “golpeó a ‘J.R.’ repetidas veces con un objeto de metal”.

En este punto, “J.R.” perdió la consciencia y otro oficial lo transportó a la estación policiaca y de ahí a un hospital.

“J.R.” sufrió, a consecuencia de los golpes, alega la demanda, una concusión, varias fracturas en su rostro, cortaduras severas y múltiples laceraciones.

Jennifer Laureano, la madre de “J.R.” y la persona que entabló la demanda, alega que en ningún momento la policía llamó a los padres de “J.R.” ni a sus abuelos.

La policía, después del incidente, acusó a “J.R.” de resistirse al arresto y de posesión de marihuana.

La demanda acusa a los dos policías, a su departamento y al municipio de Rockford de la violación de los derechos constitucionales de “J.R.”, un menor de edad.

Gianna Gizzi, abogada con la firma de Loevy + Loevy, dijo a la prensa que “J.R.” “corrió porque el temía por su vida y su seguridad”.

Gizzi dijo que el joven no se resistió al arresto y no estaba armado.

“Ellos eran jóvenes y estaban asustados y, como los jóvenes a veces hacen, ellos corrieron de la policía”, dijo la abogada Gizzi.

La madre de “J.R.”, Jennifer Laureano, dijo ante la prensa que, su hijo además sufrió la rotura de su nariz, y que, a más de un mes del suceso, todavía no puede jugar en el equipo de futbol de su secundaria y aún sufre de dolores de cabeza”.

Laureano dijo, ante una pregunta de la prensa sobre por qué la policía detuvo el auto en el que viajaban los adolescentes, que ella cree que fue por perfil racial, ya que su hijo es latino y sus otros tres amigos son afroamericanos.

La demanda exige una compensación conmensurada con los daños sufridos por “J.R.” y que se realice un juicio con un jurado.

Laureano dijo que el joven tiene buenos grados en la preparatoria y no está envuelto en problemas.

