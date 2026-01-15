Reaccionan en Chicago a la iniciativa de juicio político contra Kristi Noem

Varios activistas y un concejal de la comunidad hispana de Chicago reaccionaron ante el tentativo enjuiciamiento político (impeachment) de la secretaria de Seguridad Interna Kristi Noem impulsado por la congresista demócrata por Illinois, Robin Kelly.

Kelly presentó en el Congreso tres artículos de enjuiciamiento político contra Noem. Las acusaciones son obstrucción del Congreso, violación a la confianza pública y beneficio propio en perjuicio ajeno.

Bajo el primer artículo de enjuiciamiento a Noem se le acusa de haber negado a Kelly y a otros miembros del Congreso el derecho de visitar los centros de detención de ICE.

Bajo el segundo artículo a Noem se le acusó de violar la confianza pública al “dirigir agentes a arrestar a gente sin una orden de un juez, usar gas lacrimógeno contra ciudadanos estadunidenses e ignorar el debido proceso”.

El tercer artículo acusa a Noem de haber ayudado a un amigo de ella que tiene una compañía nueva para obtener un contrato federal.

Durante la ‘Operación Midway Blitz’ en Chicago, dijo Kelly, Noem indicó que se removería a “asesinos y violadores fuera de nuestras calles, pero ninguna de las 614 personas arrestadas durante la Operación Midway Blitz en Chicago han sido acusadas o encontradas culpables de homicidio o violación.”

La comunidad Hispana comenta

“Como un representante de una comunidad inmigrante de la clase trabajadora que ha sido atacada por el régimen de Trump… nosotros plenamente apoyamos los esfuerzos de la representante Robin Kelly y la representante Delia Ramírez de enjuiciar a la secretaria Kristi Noem”, dijo el concejal Byron Sigcho-López.

El concejal Sigcho-López, del Distrito 25 en Pilsen, dijo que Gregory Bovino, bajo órdenes de sus superiores Trump, Noem y Stephen Miller, debe responder por las muertes de Silverio Villegas González en Franklin Park y de Renee Nicole Good en Minneapolis.

Sigcho-López, quien llamó a los agentes de ICE “mercenarios”, dijo que los responsables por esas dos muertes “deben ser acusados, encontrados culpables y procesados”.

Rafael Cervantes, activista por muchos años, dijo que la iniciativa de la representante Kelly se debe a las numerosas protestas después de la muerte de Nicole Good el pasado 7 de enero en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota.

Cervantes opinó que Kelly debe convencer a más representantes republicanos para destituir a Noem. En la conferencia de prensa, Kelly dijo que 70 congresistas la están apoyando, lo que es insuficiente para que el proceso a Noem pueda avanzar, dada la mayoría republicana en la Cámara.

Con todo, Cervantes agregó que, aunque a paso lento, el apoyo a Trump muestras señales de debilidad y hay descontento entre su base de MAGA.

Este activista además señaló que recientemente tres abogados del Departamento de Justicia renunciaron al no querer ser parte de las represalias contra los supuestos “enemigos” de Trump.

“Es muy interesante lo que esta pasando, las protestas están teniendo un impacto”, dijo Cervantes.

Jaime Di Paulo, presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Illinois, dijo no estar actualizado con lo que ocurre en el Congreso, pero sí lamento el efecto de las redadas sobre los negocios hispanos.

“La verdad es que no tengo idea de lo que está pasando en el Congreso”, dijo Di Paulo a La Raza.

“Pero sí puedo decir que el efecto de las redadas de la Operación Midway Blitz en Chicago ha sido devastador”, dijo Di Paulo.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior. Crédito: AP

Escritora Ana Castillo opina

“Este es el tiempo de ponernos de pie colectivamente”, dijo la escritora Ana Castillo, desde su residencia en Nuevo México.

La escritora de varias novelas incluyendo ‘So Far from God’ y ‘The Guardians’, dijo que “hay mucho que quisiera decir sobre la ejecución de una mujer blanca, del Medioeste, una mujer que no amenazaba a nadie y muerta en plena luz del día”, en alusión a la muerte de Renee Nicole Good.

Castillo dijo que este próximo 20 de enero la gente debe salir a protestar.

“Sálganse el 20 de enero, donen a funcionarios locales y federales, aunque sean $10 dólares, llenen las líneas telefónicas, contacten a sus representantes en el Congreso y (díganles) ICE fuera ya”.

Castillo, quien nació en Chicago, concluyó diciendo: “mantengamos en mente que son nuestros propios impuestos los que están subsidiando nuestra propia opresión como seres humanos de color café y negro que obedecen las leyes de este país”.

a autora, quien creció en el barrio de La Pequeña Italia en Chicago, dijo que en está ocupada en el momento terminando una nueva novela.

