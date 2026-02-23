Caos y bloqueos en México tras la muerte de El Mencho en operativo del ejército mexicano

México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento este domingo 22 de febrero de uno de los capos más buscados, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo del ejército mexicano que recibió información de inteligencia de EEUU, en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), realizado con apoyo de información proveniente de Estados Unidos, según informó la Defensa de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en conferencia de prensa: “Todas las operaciones se realizan por las fuerzas nacionales, no hay participación de las fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es intercambio de información, el entendimiento con Estados Unidos se basa en intercambio de inteligencia, en este caso la hubo. Pero toda la operación, desde su planeación, es de las fuerzas federales, en este caso de la Defensa Nacional”.

La mayor parte de los bloqueos tras la muerte de El Mencho se dieron el domingo 22 de febrero, y actualmente, de acuerdo a Sheinbaum, “El día de hoy [lunes 23 de febrero] ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El operativo en esa zona rural derivó en un enfrentamiento armado en el que militares repelieron una agresión, con saldo de siete presuntos integrantes del CJNG muertos -incluido el propio líder-, dos detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes, según el Ejército.

En respuesta a la acción, comenzaron los llamados ‘narcobloqueos’ en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El gobierno estatal activó el “código rojo” y suspendió el transporte público en algunas zonas y las clases presenciales el lunes.

La reacción se extendió a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit (oeste), y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero y Quintana Roo (sur), donde se reportaron bloqueos, incendios a vehículos y negocios -incluyendo sucursales del Banco del Bienestar del gobierno.

Integrantes de la Policía de México custodian la zona donde fue incendiado un vehículo por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, en el balneario de Cancún en Quintana Roo (México). La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ocasionó reacción del grupo criminal realizando bloqueos y quema de vehículos. Crédito: EFE

Vuelos cancelados, suspensión de clases, bloqueos viales

En Puerto Vallarta (Jalisco), uno de los principales destinos turísticos del país, se cancelaron vuelos, mientras en todo el estado el gobernador suspendió los eventos masivos, incluido el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, una de las ciudades sede del Mundial 2026.

Hasta ahora, al menos 16 estados han reportados bloqueos y disturbios, incluyendo también a Puebla, Querétaro, Estado de México (centro), Veracruz, Oaxaca y Chiapas (sur).

Además de los siete sicarios abatidos en el operativo en Jalisco, otros cuatro murieron en Michoacán, según informó el gobernador Alfredo Ramírez. También se suman 22 detenidos, en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, según datos oficiales.

Mientras que las clases han sido oficialmente suspendidas en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Baja California y en la región del Itsmo de Oaxaca.

En el resto del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no suspendió clases, aunque informó que no aplicará faltas a los estudiantes que no puedan presentarse por “problemas de movilidad” en algunas regiones y facultades.

La alerta se extendió a la capital mexicana con el traslado al final de la tarde del cuerpo de El Mencho desde el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), escoltado por fuerzas federales hacia los servicios forenses de la dependencia en Ciudad de México, donde se realizarán las pruebas de identificación y peritajes oficiales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum aseguró que “el día de hoy” se registra más tranquilidad tras los hechos violentos registrados el domingo en gran parte del país, luego de la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Crédito: EFE

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantenerse “informada y en calma” y reconoció a las fuerzas armadas por el operativo que derivó en el abatimiento del líder del CJNG.

“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Trevilla, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias, son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión y mucho patriotismo, con una enorme preparación”, dijo la presidenta de México.

Sheinbaum añadió: “Nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentiste muy orgulloso de las fuerzas armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Lo más importante en este momento es garantizar la paz y seguridad de toda la población, de todo México. Así se está haciendo, el día de hoy hay mas tranquilidad. Y hay gobiernos, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y mucha coordinación”.

El abatimiento de El Mencho ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra los cárteles mexicanos el año pasado declaró como “terroristas”. Estados Unidos lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.