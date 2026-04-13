Cuatro astronautas viajaron cerca de la Luna y nosotros recibimos fotografías

El pasado viernes 10 de abril concluyó el viaje de cuatro astronautas que circundaron la Luna después de 10 días de viajar por el espacio y regresar a la Tierra en su capsula Artemis II.

Los astronautas Reid Weisman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen volaron miles de millas por el espacio para darle una vuelta a la Luna, ese misterioso cuerpo de roca blanca que acompaña a la Tierra en sus viajes (uno por año) alrededor del Sol.

Es sorprendente la cobertura de los medios a este viaje espacial logrado desde hace 50 años cuando los astronautas de la NASA sí pisaron la Luna.

Esta vez se habló de “un viaje épico”, de una “misión” y de que el público se “mordía las uñas” tan solo de ver por televisión este vuelo espacial.

Fue interesante ver a los moderadores de la televisión tratar de sacar interés a este vuelo en medio de una guerra, redadas masivas y una seria amenaza a nuestra democracia.

Lo único que se mostró por televisión fueron algunas fotos tomadas por los cuatro astronautas a bordo de la nave. Sí, unas fotos desde adentro de su cápsula y otras de la Luna y otras dos o tres del planeta Tierra.

Si queremos ser sinceros, ya hemos visto mejores fotografías del espacio tomadas por el telescopio espacial llamado James Webb y otro llamado telescopio espacial Hubble, que es mi favorito para ver los vasto que es el universo.

Sí, a pesar de los avances de la tecnología y el equipo hubo poco entusiasmo que los ciudadanos podíamos mostrar por este viaje.

Sí, viajar a la Luna y después a Marte no es algo que se pueda hacer a la ligera. No, esto requiere de muchos años y muchos millones de dólares.

Ir a la Luna no es como decir ‘vamos camping por unos dos días y nos regresamos’.

¿Se imaginan lectores estar ya en la Luna y de pronto se te acaba el agua?

Los futuros astronautas que estén construyendo la base lunar no podrán decir ‘Ahorita vuelvo voy a la Tierra por unos galones de agua.’

Yo entrevisté al astronauta de origen mexicano José Hernández en 2019 cuando visitó una secundaria de Cicero, Illinois.

Me dijo que él había participado en 2009 en una misión a la Estación Espacial Internacional.

Su anhelo más profundo había sido ir quizás algún día a la Luna, pero ese sueño no se dio.

“Ese era mi sueño, pero desafortunadamente durante el tiempo de mi carrera ya no estaban viajando a la Luna”, me dijo Hernández

El astronauta Hernández agregó que antes de ir a Marte, por ejemplo, se requiere una base lunar.

Hernández, de padres michoacanos, trabajó en los campos agrícolas antes de ir a una universidad a estudiar. El después aplicó a la NASA y fue aceptado y entrenado.

Ya en 2011, Hernández, quien también visito el museo mexicano en Pilsen en otra ocasión, se retiró de la NASA.

En 2019. cuando lo entrevisté para EFE, el servicio de noticias de España, él estaba visitando colegios del país para motivar a los jóvenes a estudiar y especializarse en las ciencias.

Sí, dijo Hernández, antes de ir a Marte se requiere una base en la Luna.

Aunque el vuelo de la capsula Artemis II es en un sentido espectacular, en realidad aún falta que pasen muchos años, quizá unos 100 o 300 años más para establecer una base en la Luna.

Esto me recordó esas playeras que decían “Mi hermano fue a Hawaii y a mí solo me trajeron esta playera’.

Asi me siento con el viaje del Artemis II: “Cuatro astronautas fueron a circundar la Luna y a nosotros solos nos mostraron unas fotografías”.