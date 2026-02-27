Historia dominicana sobre exilio e identidad llega al Goodman Theatre de Chicago

Una obra sobre un joven dominicano-americano nerd de Nueva Jersey y una maldición familiar multigeneracional podría parecer distante de la actualidad. Pero el elenco de la producción teatral ‘The Brief Wondrous Life of Oscar Wao’ en el Goodman Theatre asegura que la historia no podría ser más oportuna.

La obra, adaptada de la novela ganadora del Premio Pulitzer de Junot Díaz, ya está en cartelera en el Goodman Theatre en el Loop. Sigue a Oscar, un universitario dominicano-americano torpe y obsesionado con los cómics, que navega por el amor, la identidad y el peso de una maldición familiar, conocida como fukú, que se remonta a la era del dictador dominicano Rafael Trujillo.

Para Lenin Izquierdo, el actor puertorriqueño y dominicano-americano que interpreta a Oscar, presentar esta historia en este momento tiene un significado especial.

“Están pasando muchas cosas horribles en este país, especialmente contra las personas afroamericanas y latinas”, dijo Izquierdo a La Raza. “Me siento muy agradecido de que una historia como esta tenga la oportunidad de contarse, especialmente cuando hay tanta censura”.

La producción llega en un momento en que la aplicación de leyes migratorias se intensifica a nivel nacional y aumenta la retórica política dirigida contra las comunidades latinas. En Chicago, ciudad santuario, muchas familias inmigrantes viven con incertidumbre ante posibles deportaciones y medidas federales más estrictas.

La obra desarrolla la historia de Oscar en dos actos. Comienza en la Universidad de Rutgers en 1995, donde entabla amistad con su compañero de cuarto Yunior gracias a su amor por los cómics y una relación amorosa no correspondida. Más adelante viaja a Santo Domingo, donde un encuentro con una mujer llamada Ybón, y su violento novio, un capitán de policía, desencadena el trágico acto final.

A lo largo de la obra se entrelazan escenas retrospectivas de la década de 1960, cuando la madre de Oscar, Beli, sobrevive a la violencia bajo el régimen de Trujillo antes de ser enviada a Estados Unidos. Su exilio refleja la experiencia de innumerables familias dominicanas que huyeron de la represión política y reconstruyeron sus vidas en Estados Unidos.

Izquierdo dijo que la producción no evita esos paralelismos históricos.

“Creo que el libro [de Díaz] y la adaptación [del dramaturgo Marco Antonio Rodríguez] sirven como un hermoso mensaje para hablar sobre pertenencia y sobre cómo, sin importar de dónde vengas o cuál sea tu historia, la familia siempre será la que se quede y esté ahí para ti”, dijo.

La obra está dirigida por Wendy Mateo Ramírez, fundadora de Teatro Vista, una compañía teatral de Chicago que durante años ha impulsado voces latinas en el escenario. En un momento de mayor vigilancia migratoria y discursos políticos que señalan a las comunidades latinas, Izquierdo afirmó que la producción comparte un mensaje “relevante” para el público de Chicago.

“Ver esto como una especie de dedo medio frente a una administración y un gobierno que han decidido que las personas afroamericanas y latinas son el problema es algo de lo que estoy muy orgulloso de ser parte”, dijo.

La producción es abiertamente bilingüe. El español fluye a lo largo de la obra sin traducción ni explicaciones. Durante las funciones previas, espectadores que no hablaban español recurrían entre sí y a Google Translate para entender chistes y referencias culturales.

“Esta obra, de alguna manera, está creando puentes entre culturas”, dijo Izquierdo, “y eso es especialmente relevante en el momento que vivimos, cuando vemos a tantas personas siendo demonizadas por su identidad”.

Para Izquierdo, quien creció en Humboldt Park y se describe como “un gran nerd” con una extensa colección de cómics, conectar con Oscar fue algo natural, dijo el actor. Lo que hace que el personaje resuene tanto, explicó, es su condición de outsider, incluso dentro de su propia comunidad.

“Yo hago teatro. Eso no es algo que muchos hombres dominicanos hagan”, dijo. “Cuando creces sintiéndote como un extraño, tiendes a gravitar hacia personajes que también lo son”.

El actor afirmó que la producción, interpretada por un elenco completamente latino, representa algo que nunca había visto: una historia dominicana contada plenamente en un gran escenario de Chicago.

“Me encantaría que otro dominicano vea esta obra y luego escriba la suya, o que lo haga otro puertorriqueño, o cubano…”, dijo. “Quiero más de eso, y espero que esto no sea algo aislado”.

La obra ‘The Brief Wondrous Life of Oscar Wao’, destacada por su contenido en español, se presenta en el Goodman Theatre de Chicago. (Cortesía Goodman Theatre) Crédito: Cortesía

Organizaciones en Chicago ya están sentando esas bases, añadió, destacando el trabajo continuo de Teatro Vista en apoyar a artistas latinos en el Medio Oeste y más allá. En esencia, dijo Izquierdo, la historia de Oscar trata sobre autenticidad y resiliencia, algo que espera conecte tanto con audiencias latinas como no latinas.

“Oscar realmente cree que a través del amor todo es posible”, dijo. “El mundo se ha vuelto muy cínico, muy duro, y con razón: es un momento difícil para estar vivo. Pero si miras a un personaje como Oscar y ves lo difícil que es para él atravesar la vida diaria, y aun así enfrenta todo con amor, esa es la esperanza con la que quiero que la gente se vaya”.

Dato exacto

‘The Brief Wondrous Life of Oscar Wao’

Goodman Theatre, 170 N Dearborn Street, Chicago, IL 60601

Funciones hasta el 21 de abril de 2026

—

