Hombre de 35 años arrestado y acusado de la muerte de dos hispanos en La Villita

La policía arresto el pasado martes 24 de febrero en St. Louis, Missouri, a un hombre de 35 años quien fue extraditado a Illinois y acusado en el caso de la muerte de dos hombres, padre e hijo, durante un robo a una joyería el pasado 8 de noviembre de 2025 en La Villita, Chicago.

Muhammad Thomas, de 35 años, fue arrestado y acusado del doble asesinato de Faustino Álamo, de 63 años, y su hijo Luis Ángel Álamo, de 26 años.

En un detallado informe de prensa, el Departamento de Policía de Chicago informó que Thomas además enfrenta tres cargos más de robo con un arma de fuego, dos cargos de agresión agravada, un cargo de intento de robo vehicular y un cargo por robo.

La Policía de Chicago también dio crédito por el arresto de Thomas a la Fuerza de Trabajo contra Fugitivos del US Marshall Service.

El pasado 8 de noviembre, un video captó a Thomas entrando a la Joyería Angelo’s hacia las 5:49 pm mientras vestía una playera de los Chicago Blackhawks.

Una vez en el interior, dijo la policía, Thomas robó a los dos hispanos a punta de pistola.

Cuando Thomas salió de la joyería Faustino y Luis Ángel lo persiguieron, sin embargo Thomas sacó un arma y les disparó a los dos.

Ambos comerciantes fueron transportados al Hospital y Centro Médico Mount Sinaí, pero fallecieron a causa de sus heridas.

La policía agregó que Thomas “disparó mas de 20 veces” contra los hispanos, que eran padre e hijo y dueños de la joyería situada en la cuadra 3800 Oeste de la Calle 26.

Thomas, el sujeto arrestado, ya fue presentado con los nueve cargos mencionados en una corte del Condado de Cook en Chicago y se mantiene detenido.

Después de investigar a fondo al acusado, la Policía de Chicago dijo que Thomas además fue acusado de herir a un hombre de 26 años en el West Loop el 28 de julio de 2023 y de otro robo armado el 16 de julio de 2024 también en La Villita.

Tanto líderes de la Cámara de Comercio de La Villita como miembros de la organización Jeweler’s Security Alliance expresaron alivio de que ´se haya capturado al quien es acusado de ser el responsable de este robo y doble asesinato.

