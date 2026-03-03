Otorgan $15 millones para impulsar dos centros comunitarios juveniles en el Distrito 22 de Chicago

La Fundación Lohengrin, organización que apoya proyectos comunitarios que promueven la equidad, las oportunidades y la justicia, otorgó $15 millones de dólares para dos iniciativas de apoyo a los jóvenes del Distrito 22 de Chicago, que incluye parte de La Villita y de North Lawndale.

El concejal Michael Rodríguez, del Distrito 22, anunció que los dos proyectos que serán apoyados son encabezados por Erie Neighborhood House y Lawndale Christian Development Corporation, dos organizaciones con un historial positivo en la comunidad.

Los fondos fueron otorgados por la Fundación Lohengrin para un proyecto en La Villita y el otro en el Norte de Lawndale.

Los fondos serán invertidos en desarrollar el espacio denominado Floreciendo La Villita, el cual será desarrollado por la organización Erie Neighborhood House y se construirá en las calles 27 y Kildare, según dijo el concejal Rodríguez. Será un edificio dedicado a proveer a los jóvenes actividades comunitarias, culturales y formativas.

El otro proyecto se llamará One Lawndale Recreational Center, desarrollado por la organización Lawndale Christian Development Corporation, y será construido en las calles Cermak y Springfield. Consiste en un complejo de instalaciones deportivas y recreativas.

Según Rodríguez, ambos proyectos están diseñados para proveer mejores oportunidades y recursos para los jóvenes, además de crear espacios seguros para las familias y compartir una visión de una comunidad feliz.

El concejal Rodríguez dijo a la prensa que el Distrito 22 ganó estos dos proyectos en una competencia entre 70 grupos a nivel nacional y lo considera un buen logro.

“Este es un extraordinario momento para nuestra comunidad”, dijo el concejal Rodríguez. “Estoy especialmente orgulloso de que los dos proyectos recibieron fondos y ambos están situados en el Distrito 22. De un total de 70 proyectos, dos proyectos transformacionales en nuestros vecindarios fueron seleccionados. Esto habla volúmenes sobre la dedicación de nuestras organizaciones comunitarias y la resiliencia de nuestros residentes”.

Rodríguez dijo que, al invertir en dos comunidades vecinas, los fondos doblan el impacto que tendrán y se manifestara en mejor cooperación entre North Lawndale y La Villita, al mismo tiempo que se gana en equidad y crecimiento de ambas comunidades a largo plazo.

“Estos proyectos son más que solo edificios”, dijo el concejal Rodríguez. “Son sobre creación de espacios donde la gente joven puede aprender, jugar y crear relaciones positivas; esto es para hacer a nuestras familias mas fuertes e invertir en el futuro de nuestros vecindarios”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

