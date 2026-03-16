Greg Bovino, jefe de operaciones migratorias señalado por graves abusos durante las redadas, se retira

Gregory Bovino, el rostro de las polémicas operaciones migratorias masivas impulsadas por el presidente Donald Trump en las que murió un inmigrante mexicano en Illinois y dos ciudadanos de EEUU en Minnesota, anunció su retiro, informaron este lunes medios estadounidenses.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de El Centro (California), de 55 años, se retirará del servicio federal a finales de este mes.

El anuncio se produce días después de la destitución de Kristi Noem, a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de las operaciones de arrestos y deportaciones masivas, que generaron fuertes protestas en las que murieron dos ciudadanos a manos de agentes migratorios.

En 2025, Bovino fue asignado por la Casa Blanca para dirigir los operativos migratorios a gran escala en grandes ciudades, principalmente gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis, donde agentes federales, con frecuencia enmascarados, recurrieron a tácticas abusivas que vulneraron derechos fundamentales y garantías constitucionales como el debido proceso, la liberta de expresión y la libertad de manifestación pacífica.

En el área de Chicago, agentes federales mataron a tiros al inmigrante Silverio Villegas y balearon a la ciudadana Marimar Martínez, quien sobrevivió.

En Minneapolis, agentes federales dispararon y mataron a Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, ambos de 37 años.

En todos esos casos, la versión oficial fue que las citadas víctimas eran “terroristas internos” o habían tratado de agredir violentamente a los agentes. Pero no se mostraron nunca pruebas de ello y los videos de los incidentes mostraron que se habría tratado de casos de brutalidad por parte de los agentes, lo que puso a Noem, Bovino y los agentes federales participantes en las redadas en el centro de la indignación social.

La muerte de Pretti, a manos de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) bajo el mando de Bovino, y las acciones abusivas de parte de los agentes durante sus operaciones en Minneapolis desencadenaron una nueva ola de críticas, inclusive entre miembros del Partido Republicano, y obligó a la Casa Blanca a regresar a Bovino a su puesto en la frontera entre California y México en enero pasado.

Sin presentar pruebas, Bovino se apresuró a decir que Pretti tenía la intención de “masacrar” a los agentes federales porque estaba armado. Pero los videos de testigos mostraron que el estadounidense no intentó sacar el arma que cargaba con permiso, y que otro oficial había retirado el arma de su cintura.

Los dos agentes de CBP que dispararon contra el estadounidense fueron suspendidos mientras se realiza una investigación.

Fuentes cercanas a Bovino confirmaron a la televisora CBS que el oficial se retira tras una carrera de 30 años en la Patrulla Fronteriza.